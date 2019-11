’n Geldige spilpuntkeuse: Reinke se verpakkingsaanleg in Durban het voorraad vir Afrika

This post is also available in: English

Reinke is die grootste besproeiingsmaatskappy ter wêreld wat in private besit is. Dié Amerikaanse maatskappy is al vir ’n hele paar jaar besig om uit te brei in Afrika. In Augustus 2017 het die eerste voorraad in Durban by die nuwe pakhuis aangekom.

Hierdie pakhuis word gebruik om voorraad te berg spesifiek vir Reinke se Afrika-kliënte. Wanneer ’n boer ’n nuwe spilpunt bestel of onderdele nodig het vir een van hulle bestaande spilpunte, word die onderdele hier verpak en hiervandaan na die boer vervoer. Die hele doel van die pakhuis in Durban is om produkte gouer by die Afrika-boere te kry as wat dit sou neem om dit van Amerika af te bestel.

Alles wat ’n boer mag nodig kry vir sy spilpunt word in hierdie stoor geberg.

“Afhangende van die kliёnt se vereistes kan ons binne 24 uur enige plek in Suid-Afrika aflewer,” vertel die pakhuisbestuurder, Dhliep Bissessar.

Om te wag vir voorraad van Amerika af, kan enigiets tussen ses en agt weke neem, afhangende van die weerstoestande en hoe gou die skip by die hawe kan inkom. ’n Bestelling van Afrikalande buite Suid-Afrika kan binne ’n week verpak en gelewer word. Die hele aanleg word deur ’n handjievol personeel beman. Wanneer hulle ’n bestelling ontvang, word die verskillende dele in kratte verpak en met ’n vragmotor na die boer gestuur.

Daar is ses Reinke-handelaars in Suider-Afrika. Hierdie handelaars is opgelei om nie net die Reinkeprodukte te bemark nie, maar ook om dit te kan opstel en tegniese raad aan die boer te kan lewer. Reinke het ook ’n netwerk agente wie se taak dit is om Reinke-produkte aan die Afrika-mark bekend te stel. Jaco Scheepers is die ingenieur by die Durban-pakhuis. Hy sorg dat alles aan die boer se spilpunt perfek werk en bied ook tegniese ondersteuning aan die boer en die handelaars. Jaco gebruik ’n miniatuurspilpunt in die pakhuis vir opleiding.

Die miniatuurspilpunt word gebruik om bemarkers en handelaars op te lei in oprigting en foutopsporing.

“Die handelaars kom na my toe, dan leer ek hulle met hierdie model hoe om die spilpunt aanmekaar te sit en foutopsporing te doen. Ons bied ook regoor Afrika opleiding aan die handelaars en agente,” vertel Jaco.

Patrick Ellis is die direkteur van verkope in Afrika en volgens hom is die hoofdoel van die Reinke-verpakkingsaanleg om hulle in staat te stel om die kliënt onmiddelik te help, sou dit wees met onderdele of selfs met ’n volledige nuwe spilpunt. “Ons dra ongeveer R30-miljoen se voorraad in Durban, en dan het ons ook voorraad by ons handelaars reg oor Afrika. Ons het dus die vermoë om enige grootte spilpuntonmiddellik af te lewer en te installeer.

Vir verdere navrae kan Patrick Ellis gekontak word by 031-350-4525, of stuur ’n e-pos aan patrickellis@reinke.com. Vir tegniese raad kan Jaco Scheepers gekontak word by 066-232-7722 of by jacoscheepers@reinke.com.