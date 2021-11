‘n Gapjaar in landbou

This post is also available in: English

Met die vennootskap tussen Peritum Agri Instituut en Reitz Landbou Akademie dit nou ‘n realiteit.

Na byna twee jaar se inperkings en onsekerheid bied die Agri-Gapjaar (eerste vir Suid-Afrika) aan voornemende studente die plaas se vryheid en ‘n padkaart na sukses in die lewe daarna.

Die Agri-Gapjaar bied ‘n oplossing aan jongmense met ‘n belangstelling in landbou om holistiese voorbereiding tot die volwasse en werkslewe te kombineer met ‘n pretjaar, terwyl gestruktureerde leerprogramme in landbouproduksiebestuur voltooi word en omvattende boerderyblootstelling opgedoen word.

Dit is ‘n ideale geleentheid vir jongmense om terug te tree en perspektief te kry, te herlaai na ‘n veeleisende skoolloopbaan in unieke omstandighede, ‘n reis van selfontdekking en groei te onderneem en om daarmee saam omvattende landbou blootstelling op te doen. Dit bied ook aan voornemende studente ‘n avontuur ter voorbereiding van die volwasse lewe.

Die program se holistiese, toekomsgerigte benadering rus op die pilare van opvoed, ontwikkel, opbou, onthou en ophef.

Die landboublootstelling bestaan uit vier komponente: praktiese demonstrasies, kort leermodules, weeklikse boerderyrotasie en beste praktyk besoeke.

Die landboublootstelling sluit ook, onder andere, ‘n skeerkursus, jaarlikse inentingsprogramme, produksiemodelle, stoetkeuring, grondprofielontleding, grond en water ontledings, veilings, veldopname en karkasontleding in.

Studente sal weekliks roteer en daagliks omsien na die sewe verskillende afdelings van die Reitz Landbou Akademie se boerdery. ‘n Besoek aan Sernick is ook ingesluit om die totale vleiswaardeketting in aksie te sien.

Die program sal in Reitz, ‘n warm plattelandse gemeenskap in die pragtige Noord-Oos Vrystaat, plaasvind. Reitz het ‘n ryke landbougeskiedenis en is ‘n sterk landbou ekonomie wat met gesaaides, vee- en veselproduksie en pluimvee aan student omvattende blootstelling bied.

Die Hoërskool Reitz se Lentehof koshuis sal as basis dien en student sal in dubbelkamer geriewe gehuisves word. Drie voedsame maaltye sal daagliks bedien word.

Die Agri-Gapjaar word in samewerking met die Reitz Landbou Akademie aangebied. Vennote van die Akademie sluit in Standard Bank, die Sernick groep, VKB, Graan SA en John Deere.

Bron: Peritum Agri