‘n Foon vir die boer: Boer voluit met ’n Blackview 9000

‘n Boer sal in die nabye toekoms weer ’n volgrootte Sondagkoerant – in elektroniese formaat – in sy hande kan vashou as daar na die al hoe groter wordende selfoonskerms gekyk word. Die Blackview 9000 is ’n uitstekende voorbeeld hiervan. Hierdie moderne slimfoon se afmetings is 81,1 by 162 by 13,4 mm met ’n skermgrootte van 5,7 duim. Die foon het ’n eiesoortige skermuitlegverhouding (aspect ratio) van 18:9 wat dit ’n baie gerieflike leesfoon maak. Die groot skerm maak die ronddra van ’n tablet met al die plaasbestuurtoepassings onnodig en dit kan steeds gemaklik in ’n hemp- of broeksak gedruk word as daar aan ander dinge aandag gegee moet word.

Buiten die gerieflike groot skerm, lyk dit sommer of die foon saam met die nuutste planter of trekker op die plaas afgelaai is. Die buitekant is net rubber, metaal en boute, maar die afwerking is steeds stylvol. Jy kan dit darem uithaal en op die tafel neersit in ’n vergadering met jou bankbestuurder.

Die foon het ’n IP68-sertifisering, wat beteken dat dit waterdig en stofdig is. Wanneer die foon uit die boonste hempsak glip en in ’n watertrog of voermenger val, sal hy na ’n goeie afskud onverstoord verder werk. Die foon se rubberafwerking gee dit ’n stewige greep, maar wanneer dit wel val, sal dit ’n hele paar keer se val op ’n sementvloer vergewe. Die klipharde Gorilla 5-glasskerm is krapbestand en al die toegangsgaatjies word met dik rubberproppies toegemaak.

’n Reuse 4180 mAh battery en ’n batterylaaier wat binne 1,5 uur sy taak afhandel sal sorg dat ’n boer nie maklik tussen die lande en koöperasie sonder kommunikasie sal wees nie. Vir die boer wat meer op die pad is, of selfs gereeld op langer reise in die buiteland is, is die Blackview 9000 ook die perfekte oplossing. Die foon bevat twee mandjies waarin twee simkaarte of ’n simkaart en ’n geheuekaart van 256GB gesit kan word.

Die foon het ’n 4 gigagrepe interne geheue en 64 gigagrepe interne skyfruimte. Jy kan dus met die grootste gerustheid al jou video’s, foto’s en oeskaarte vir die volgende paar seisoene op jou foon bêre. Die Android 7.1 Nougatbeheerstelsel is vinnig en sterk genoeg om gou deur die foon se funksies te blaai en geskik om die jongste veiligheid- en plaasbestuurtoeps te installeer.

Ander nuttige toepassings wat saam met die toestel kom is ’n kompas, FM Radio, vingerafdruk- en gesigsidentifisering, ’n gewone GPS asook die Russiese GLONASS satellietposisioneringstelsel en twee kameras (13 megapiksel en 5 megapiksel) om allerhande fotokunsies mee uit te voer. Daar is natuurlik ook ’n 5 megapiksel voorste kamera vir die moderne boer wat so nou en dan ’n “selfie” wil neem.

Die luidspreker praat ook lekker hard vir die kere wat jy verby ’n verkeerskonstabel moet ry. Vir die ernstige boer is die Blackview BV 9000 PRO ook beskikbaar met sy allemintige 6 gigagrepe geheue en 128 gigagrepe interne skyfruimte.

Kontak Blackview regstreeks om meer oor hulle selfone uit te vind. Skakel 012-880-0531 of e-pos info@blackview.co.za. Besoek ook hulle webwerf by www.blackview.co.za