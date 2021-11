MPO: Voorspoed vorentoe

This post is also available in: English

In die proses van herstrukturering by die MPO, was die organisasie genoodsaak om die personeeltal met bykans 60% te verminder.

Om te groet bring altyd hartseer, maar die organisasie het besluit dat dit vir hul belangrik is om op gesellige wyse erkenning aan hierdie mense te gee wat vir baie jare steunpilare binne die MPO was.

“Ons is dankbaar vir dit wat julle deur die jare vir die MPO en sy lede beteken het, jul bydraes was van onskatbare waarde.” So het Fanie Ferreira, waarnemende uitvoerende hoof van die MPO, die groepie personeellede gegroet.

Colin Wellbeloved, voorsitter van die MPO-direksie het dit beaam en namens die boere dankie gesê. Hy het sy hoop uitgespreek dat dit met elkeen van die mense voorspoedig sal gaan in wat ook al hul in die toekoms mag aanpak. ’n Klein geskenkie as blyk van die organisasie se waardering is aan elkeen persoonlik oorhandig.

“Die oogmerk van die herstrukturering is om ’n meer vaartbelynde , buigsame organisasie wat gefokus is op die bedryf se kernfunksies vir sy lede daar te stel. Die MPO sal steeds waardevolle markinligting verskaf wat aan lede ’n stewige platform bied vanwaar koop- en verkooptransaksies kan plaasvind. Ons visie is om op gedissiplineerde wyse sakeontwikkeling na te streef en sodoende die mark uit te brei,” aldus Colin Wellbeloved.



Ten spyte van die hartseer wat met so ’n groetery gepaard gaan, het oud-kollegas gesellig saam gekuier, herinneringe gedeel en toekomsplanne bespreek.

Vind die MPO aanlyn: Webwerf: www.mpo.com | Facebook: www.facebook.com/MilkProducersSA |Twitter: @MilkMpo

UITGEREIK DEUR AGRICONNECT

Geskryf deur Hanlie du Plessis