MPO stel nuwe hoof-ekonoom aan

Dr Koos Coetzee het na ʼn roemryke loopbaan in die melkbedryf van 23 jaar einde 2018 afgetree. Koos het in vele opsigte baanbrekers werk in die Melk Produsente Organisasie gedoen en sal daarvoor onthou word en word bedank vir sy bydraes en toegewydheid.

Bertus van Heerden is vanaf 1 Januarie 2019 aangestel as hoof-ekonoom van die MPO.

Bertus het ʼn meestersgraad in Landbou-ekonomie (UP) en het meer as 30 jaar ervaring in verskillende rolle in die landbousektor wat insluit verskeie seniorbestuursposte, die interpretering van statistiek en beedryfsnavorsing. Die hoofdoel van die pos is om landbou- en ekonomiese beleid in die breё te beïnvloed en beleid te genereer om ʼn omgewing te help skep van Volhoubare Melkboerderye vir almal in die melkbedryf. Die pos funksioneer ook as die projekbestuurder van Melk SA se Markte en Ekonomie Projek.

Hy het n passie vir die ekonomie, die wisselwerking daarvan met die bestuur en toekoms van ʼn land en beskou die boer as die episentrum van entrepreneurskap.

Alle sukses word hom toegewens en ons sien uit na sy bydrae.

Bron: MPO