Mooibank Boerdery 17de Produksieveiling: 450 Beefmaster-koeie en -kalwers op aanbod

Op die 17de Januarie 2023 hou Mooibank Boerdery hulle 17de jaarlikse produksieveiling te plaas Langkloof, wat in Wakkerstroom geleë is. Moenie hierdie geleentheid laat verbygaan nie!

Die top Beefmaster-koeie en -kalwers wat onder die hamer gaan kom, is geteel deur Jannie en Corneels Greyling, twee boere wat baie trots is op hulle werk, en net die beste gehalte diere jaar na jaar op hulle Produksieveiling aanbied.

Hier staan Jannie Greyling (links) en sy twee seuns saam met Arno Moolman (regs).

Daar sal altesaam 450 kommersiële beeste op die veiling wees, insluitend 120 dragtige koeie met kalwers, 30 koeie met kalwers en 150 dragtige koeie. Die dragtigheidstatus van die koeie sal op die dag van die veiling bevestig word en die katalogus sal verskaf word. Die ouderdomme van die koeie wissel enigiets van vier tot agt jaar.

Roete-aanwysings:

Ry vanaf Amersfoort op die Piet Retief-pad vir 1 kilometer, draai dan regs op die Donkerhoek-pad en hou aan daarop vir 15 kilometer totdat jy by ‘n vurk uitkom. Ry 12 kilometer in die linker rigting totdat jy die T-aansluiting bereik. Neem ‘n linksdraai op die Donkerhoekpad en ry nog 600 meter totdat jy ‘n padsplitsing bereik. By die vurk, bly regs om vir drie kilometer in die rigting van Donkerhoek te ry totdat jy die T-aansluiting bereik. Na een kilometer, neem regs op die Waterval-pad. Die plaas kan aan die linkerkant gevind word.

Neem die Amersfoort-pad uit Wakkerstroom vir 20 kilometer, en draai dan regs op die Driefontein-pad. Hierdie roete begin by Wakkerstroom. Ry vir 20 kilometer langs die Donkerhoekpad.