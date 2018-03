Mitsubishi se ASX-vlagskip nog meer eksklusief

Mitsubishi het die ontwerp van sy vlagskip-ASX, die GLS CVT, tot ’n nuwe hoogtepunt in sy klas geneem en ’n stylvolle nuwe vooraansig met ’n indrukwekkende houding op die pad geskep. Die agteraansig en sykantvoorkoms is terselfdertyd opgegradeer met nuwe afwerkingseienskappe wat die GLS CVT met sy elegante voorkoms van sy ASX-stalmaats onderskei.

Die veranderinge wat aan die ASX aan die bopunt van die reeks aangebring is, is ná omvattende marknavorsing gedoen ten einde dié nutsmotor se wêreldwye verkoopsukses verder te bevorder. Van die stileringsveranderings aan die voor-, sy- en agterkant wat die stylvolle vlagskip-ASX selfs nog aantrekliker vir moderne nutsmotoreienaars maak, sluit in:

Voor:

Nuwe sierroosterontwerp met bykomende chroomafwerking

Nuwe bufferontwerp met ’n sportiewe heuningkoek-patroon bokant die onderste lugskort

Ligdiode-dagligryligte (LED DRL)

Agter:

Nuwe ontwerp vir die agterbuffer met koolstofveselinsetsels

Uitlaatverdeler vir ’n meer sportiewe voorkoms

Bykomende chroomafwerking

Ligdiode-mislig

Ander kosmetiese veranderings aan die stylvolle GLS CVT-weergawe sluit ’n herontwerpte middelkonsole met nuwe beslagversiering in ’n geometriese patroon helder afwerking, twee USB-sokke en ’n selfoonhouer met verwyderbare opgestopte voerring in. Die ontwerp en materiale wat in die middelkonsole, die voorpaneel se middelpaneel en die paneel vir die skakelaars vir die elektries beheerde vensters gebruik word, is ook verander.

Mitsubishi het ook die hefboom vir die palwisseltransmissie verander, terwyl ’n nuwe sitplekontwerp met rooi stikwerk sowel as sagte kniestutte aan die buitekant van die middelkonsole die vars, nuwe voorkoms aan die binnekant van hierdie stylvolle weergawe afrond.

Treffende nuwe 18”-diamantgesnyde allooisierwiele en ’n nuwe, helderder silwer rompkleur wat ’n hoëgehaltevoorkoms by die nuwe silwer pakket voeg, onderskei die GLS CVT van die res van die ASX-reeks.

“Die kosmetiese veranderings en tegniese verbeterings wat aan ons ASX-vlagskipmodel aangebring is, maak die nuwe GLS CVT die ideale gesinsnutsmotor vir enige rit en bestemming,” sê Nic Campbell, hoofbestuurder van Mitsubishi Motors Suid-Afrika (MMSA).

“Die puik nuus is egter dat dié model nou toegerus is met Mitsubishi se nuwe INVECS-III-palwisseltransmissie met ’n sesgang-sportmodus wat die beste in hierdie klas is. Palwisseltransmissies is meer gewild onder klante in die nutsmotormark en die ASX bied bestuurders een van die beste palwisseltransmissies wat in die mark beskikbaar is,” sê Campbell.

Palwisseltransmissies het die laaste paar jaar ’n gereelde eienskap in kleiner stadsmotors en nutsmotors geword. Die palwisseltransmissie hou die enjin te alle tye op sy beste verrigtingskurwe, wat tot beter brandstofdoeltreffendheid, minder uitlaatgasse en ’n gladder en geriefliker rit lei terwyl dit ook moeitelose versnelling van enige spoed af met naatlose ratwisseling bied.

Die ASX aan die bopunt van die reeks bied ’n sagte leerbinneruim wat ’n leerbedekte multiwerkingstuurwiel insluit. Die GLS CVT het buiten die reeds hoë standaardtoerustingslys wat die ASX-reeks bied, waaronder sewe lugssakke en ’n magdom ander aktiewe en passiewe veiligheidseienskappe, ook aktiewe stabiliteits- en kloubeheer (ASTC) en opdraandewegtrekhulp (HSA) as deel van sy standaard-toerusting.

Die GLS CVT se standaard-toerusting sluit ook ’n chromatiese truspieël, ’n trurat-kamera, agterkant-parkeerhulp, verhitte wegvou-deurspieëls met ingeboude flikkerligte, ligdiode-dagligryligte en ’n sleutellose gebruikstelsel in. Die GLS-modelle het ’n vollengte panoramiese glasdak met ’n beskermende UV-laag en enkelaanraak-bedekking sowel as verstelbare ligdiode-atmosfeerbeligting vir enige geleentheid.

“Ons nuwe ASX GLS CVT-model is Mitsubishi se vlagskip-leefstylnutsmotor wat ’n hoër ryhoogte, omvattende aktiewe en passiewe veiligheidseienskappe, eietydse stilering en luukse gemak en ruimte bied – eienskappe wat dit die mees gesogte model in die ASX-reeks maak.

“Opwindende nuwe veranderinge het plaasgevind sedert die onlangse vorming van die nuwe alliansie, waarvan een die deurlopende marknavorsing is om te verseker dat ons produkte aan die behoeftes van die moderne nutsmotorbestuurder voldoen. Ons is opgewonde oor ons nuwe toekoms en die talle positiewe vooruitsigte wat dit vir die Suid-Afrikaanse mark bied,” sê Campbell.

“Die beste nuus is egter dat ons die kleinhandelprys van hierdie nuwe weergawe dieselfde as dié van die vorige GLS CVT-model kon hou ten spyte van sy verbeterde toerusting en talle nuwe visuele verbeterings,” sluit Campbell af.

Prys, waarborg en diens

Die stylvol hersiene ASX GLS CVT bied met sy onveranderde prys, wat by R399 995 begin, uitmuntende weelde en ’n splinternuwe, lewendiger voorkoms.

Die GLS CVT word soos die res van die ASX-reeks gedek deur ’n vervaardigerswaarborg van 3 jaar of 100 000 km en ’n diensplan vir 5 jaar of 90 000 km met versieningstussenposes elke 15 000 km.