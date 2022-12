Miskruiers: Klein werkers lewer ‘n groot bydrae

Het jy ook al in verwondering ՚n miskruier staan en dophou? Wie van ons het nie al neergekniel en die tyd vergeet terwyl jy hierdie doenige skepseltjie bekyk en dalk ՚n bietjie geterg het nie?

As daar een ding is wat kan werk, is dit die miskruier. Die diertjie het my op ՚n dag in die veld tussen die beeste so geboei dat ek besluit het om bietjie op te lees oor die miskruier.

Werkgereedskap

Die miskruier is ‘n soort kewer wat bekend is daarvoor dat hy mis in ronde balletjies rol, rondstoot en begrawe, asook sy geneigdheid om eiers in dieremis te lê. Die miskruier het te alle tye sy werkgereedskap byderhand om die dag se take flink en vinnig af te handel. Die graaf sit voor aan die kop, die hark is die getande voorbene en aan die kop of borsstuk is dikwels uitgroeisels soos horings of ՚n vurk waarmee die mis gesteek, gesny of gestoot word.

Die rol van die bol

Ons almal weet dat die miskruier sy bol met sy agterpote beheer en dit agteruit stoot en rol, maar Edmund Caldwell, die illustreerder van Percy Fitzpatrick se boek, Jock of the Bushveld, het dit nie geweet nie. In die 1908-uitgawe van die boek het hy die miskruier geteken waar hy sy misbol vorentoe stoot. Dit is darem in latere uitgawes reggestel.

Die agterbene is konstant besig om die bol te draai, sodat dit netjies rond en kompak gevorm word. Die voorste paar bene druk die bol treetjie vir treetjie in die regte rigting. Die middelste paar bene hou die bol in posisie.

Miskruiers se belangrike rol in ekologie

Miskruiers is een van die insekgroepe wat ՚n belangrike rol in die ekostelsel speel. Die vermoë van miskruiers om mis ondergronds te begrawe, is een van hulle belangrikste eienskappe. Die miskruier belug die grond deur die boon

ste laag oop te grawe. Die misbolle wat hy begrawe, is organiese materiaal wat die grond verryk en dien as groeibodem vir plante. Dit lei tot beter grondvrugbaarheid en hou vlieëgetalle onder beheer. Die waarde van ՚n miskruier is enorm. Sou daar nie miskruiers gewees het nie, wat sou van al die mis geword het?

Miskruiers se bedrywighede in die mis breek die miskoek af, wat dan nadelige parasietorganismes versteur. Die voedingstowwe wat die miskruier in die grond plaas verhoog die gehalte en drakrag van die weiding. Miskruiers verseker ook dat die koolstof in mis gebind word met die grond. Sodoende word minder koolstof in die atmosfeer vrygestel, wat lei tot vermindering van kweekhuisgasse wat klimaatsverandering veroorsaak.

Dieet

Die miskruier se dieet bestaan hoofsaaklik uit mis. Hulle vreet mis van ‘n verskeidenheid diere, solank die dier ‘n planteter is. Miskruiers vreet ook sampioene, blare en ander ontbindende materiaal. Miskruiers hoef nie enigiets anders te vreet nie, omdat die mis al die nodigde voedingstowwe bevat; hulle hoef nie eens water te drink nie.

Die wyfiemiskruier lê haar eiers binne in die bolletjie en wanneer die baba-miskruiertjie aankom, vreet hy die misbol van binne af. Party mannetjies sal ’n groot stuk mis vir ’n miskruierwyfie aanbied in die hoop om haar te beïndruk. Wanneer daar vars mis is, is daar groot mededinging. Hulle kom binne ՚n kort tydjie uit verskillende rigtings om te deel aan die koek. Miskruiermannetjies skar

rel om mis uit die koek te grawe, dit in bolle te rol en dit dan weg te rol tot op ՚n geskikte plek om dit te begrawe. Dikwels ry die wyfie saam op die misbol sodat sy op die regte tyd haar eiers daarin kan lê.

Larwe van miskruier. (Foto: Jabulani Safari)

Drie hoofgroepe

Daar is drie hoofgroepe miskruiers, naamlik:

• Telokoprofaag: Hierdie miskruiers rol misballe en begrawe dit op ՚n afstand van die miskoek.

• Parakoprofaag: Hierdie miskruiers begrawe hulle misballe reg onder die miskoek.

• Endokoprofaag: Hierdie miskruiers bly binne die miskoek, voed en lê hulle eiers daar.

Om te verseker dat miskruiers hulle verpligtinge in die ekostelsel bly uitvoer, is dit belangrik dat diversiteit in die miskruiergemeenskap behou word. Aanpassing van boerderypraktyke en die beperking van chemiese middels sal verseker dat daar ՚n diverse miskruiergemeenskap is wat vir jou werk.

Edmund Caldwell se

foutiewe tekening in Jock of the

Bushveld van ՚n miskruier wat sy

misbol vorentoe stoot. ՚n Regte

miskruier se misbol is gewoonlik

ook heelwat groter as Caldwell s’n.

