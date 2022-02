Misdaadsyfers steeds te hoog, dringende plan nodig

TLU SA is dankbaar vir die SAPD se deursigtigheid om die land se misdaadsyfers bekend te maak, maar volgens Mnr. Henry Geldenhuys, TLU SA President, is dringende optrede nou nodig.



Die misdaadsyfers – vir die kwartaal Oktober-Desember 2021 – soos bekend gemaak deur die Minister van Polisie, Generaal Bheki Cele wys 11 plaasmoorde.



“Dit is positief dat die syfers ’n afname in moord wys, ofskoon een moord gepleeg een moord te veel is. TLU SA se syfers wys daar was 12 plaasmoorde teenoor die 11 van die polisie se syfers. Ons werk streng volgens saaknommers. Die fokus moet egter nou wees om dié syfer af te druk met ’n daadwerklike poging. Die polisie se Landelike Veiligheidstrategie is ’n goeie plan, maar dit wil voorkom of dit nêrens geïmplementeer is nie en om die rede wil ons en sal ons in samewerking met polisie en ander organisasies moet toesien dat die plan tot op grondvlak geïmplementeer en toegepas word,” het mnr. Geldenhuys gesê.



“Ek weet tegnologie is duur, maar ons moet van dit gebruik maak om veiligheid op plase te verbeter. Ons boere moet ook opleiding kry in wat gedoen moet word as daar ’n plaasaanval is. Dit plaas meer druk op landbou en boere, maar dit is wat nou nodig is.”



Die syfers rakende veediefstal lyk op die oog af goed, maar mnr. Geldenhuys wys dat boere nie meer aldag die misdaad aanmeld nie. “Daar is afname van 450 sake landwyd wat baie goed lyk, maar ons weet op grondvlak is baie boere moedeloos omdat soveel van die sake wat wel aangemeld word nie afgehandel of suksesvol vervolg word nie en daarom doen sommiges nie meer die moeite om die saak aan te meld nie.”



TLU SA Hoofbestuurder, mnr. Bennie van Zyl, het daarop gewys dat die regering groter verantwoordelikheid moet vat en gou ook.



“Ons is dankbaar dat van die syfers afnames wys en dat die polisie deursigtig met ons as inwoners van Suid-Afrika is oor die stand van sake. Nou is die vraag egter wat doen ons met al die inligting oor misdaad. Kwartaal na kwartaal ervaar ons dat die land se misdaad-kultuur met ons weghardloop. Die regering het twee groot verantwoordelikhede en dit is om inwoners se veiligheid te verseker en die klimaat vir ekonomiese groei te skep. Of die ANC-regering die politieke wil het om die huidige stand van sake rakende misdaad te veroordeel, is onduidelik. As gevolg van die ongelooflike hoë werkloosheid – weens die ANC se beleidsomgewing – is daar armoede en mense sonder kos. Dit dra by tot misdaad. Dit is onaanvaarbaar. Die langtermyn-oplossing is ’n beleidsomgewing wat vertroue en stabiliteit skep. Dit is wat die misdaad-kultuur gaan omswaai.”



Mnr. Van Zyl voeg by: “Daar moet suiwering in die polisiediens plaasvind. Hulle moet beter opleiding kry en bemagtig word sodat ons as publiek hulle weer kan vertrou. Ons het ’n polisiediens nodig wat weer die vriend van die wetsgehoorsame burgers van die land is.”

Bron: TLU SA