Ministers spreek boere toe

Agri SA sien uit daarna om volgende week sy lede verteenwoordigend van die hele waardeketting by sy jaarlikse kongres te ontvang. Die tema van vanjaar se kongres is Die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse landbou-omgewing in die era van die Vierde Industriële Revolusie.

“In ’n snel-veranderende omgewing moet boere op hoogte wees van nuwe ontwikkelinge om volhoubaar te kan boer,” sê Dan Kriek, Agri SA se president. “Dit rus op boere se skouers om voedselsekerheid vir Suid-Afrika te verseker met die hulp van tegnologiese vooruitgang.”

Die minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike ontwikkeling, Thoko Didiza gaan boere by die kongres in Pretoria toespreek.

“Ons sien uit na die Minister se deelname aan kongres en het groot verwagting oor die inhoud van haar boodskap,” sê Kriek. “Ons vertrou dat sy van die geleentheid gebruik sal maak om aandagtig te luister na kwessies wat boere se vermoë beïnvloed om volhoubaar te boer.”

Op die tweede dag van Agri SA se kongres sal die minister van Menslike Nedersettings, Water en Sanitasie, Lindiwe Sisulu, boere toespreek. Water word uitgewys as ’n kritieke hulpbron waarsonder landbouproduksie onmoontlik is.

“Kwessies oor die regulering van watergebruiksregte, besoedeling van bronne, die koste van water en transformasie is veral vir die landbousektor van belang. Agri SA het in die verlede ’n hegte verhouding met die regering gehad waar dit gaan oor water en ons sien uit daarna om te luister na Minister Sisulu.”

Sprekers, internasionaal en plaaslik, sal kongresgangers inlig oor kwessies wat verband hou met die Vierde Industriële Revolusie en hoe dit boerderypraktyke en besighede kan raak:

Bio-tegnologie en nano-tegnologie in die landbou – Rajan Gajaria, Uitvoerende vise-president: Besigheidsplatforms van Corteva Agriscience

Die revolusie van presisie-landbou deur kunsmatige intelligensie – Barrett Bar, Strategiese Hoof Geïntegreerde Oplossings: John Deere Intelligent Solutions Group (VSA)

Die toekomstige wêreld – Impak van die Vierde Industriële Revolusie op die wêreld – Dr. Morné Mostert, Direkteur: Instituut vir Toekomsnavorsing, Universiteit Stellenbosch

Grond, hernubare energie, watersake en ’n sosiale eenheidsooreenkoms sal deel wees van die kongresagenda, so ook die verkiesing van Agri SA se ampsdraers en kamerbesture.

“Agri SA sien daarna uit om sy afgevaardigdes en gaste te ontvang,” sê Kriek. “Die kongres is ’n geleentheid vir ’n samekoms vir die ontwikkeling van idees vir die toekoms. Dit is ook ’n geleentheid waar lede mandate vasstel vir die werk wat Agri SA in die komende jaar moet doen.”

Agri SA se kongres word op 10 en 11 Oktober 2019 by die Maslow Time Square Hotel by Menlyn Maine in Pretoria gehou.

Bron: Agri SA