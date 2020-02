Minimumloon verhoog werkloosheid, sê TLU SA

This post is also available in: English

TLU SA is steeds gekant teen die minimumloon-stelsel in Suid-Afrika omdat dit bydra om mense buite die werksomgewing te hou en die ekonomie verswak.



Die verhoogde minimumloon is vandeesweek amptelik aangekondig en tree op 1 Maart 2020 in werking. Die 3,8% verhoging bring die minimumloon vir plaaswerkers op na R18,68 per uur, maar is ver onder die 12,5% waarop vakbonde aangedring het. Dit terwyl die werkloosheidsyfer vir die vierde kwartaal in 2019, verlede week as 29,1% aangedui is. Sowat 40% van Suid-Afrikaners tussen die ouderdomme van 15 tot 34 is werkloos, en ook nie besig met die een of ander vorm van opleiding of tersiêre onderrig nie.



“Die ANC en sy alliansie-vennote het nie ‘n saak met die ekonomie of werkloses in die land nie en tree slegs in belang van hulle lede op,” sê mnr. Louis Meintjes, die president van TLU SA. “Die beperking van ‘n minimumloon ontneem ‘n persoon wat wel bereid is om te onderhandel vir sy loon, van ‘n werksgeleentheid.



“As iemand bereid is om as ‘n plaasarbeider te werk vir ‘n loon van byvoorbeeld R2 500 teenoor die gedwonge R3 360 per maand, omdat dit is wat die boer kan bekostig, gee jy aan daardie persoon die waardigheid om nie van ‘n staatstoelae of bedelary afhanklik te wees vir oorlewing nie,” sê mnr. Meintjes. “Wanneer meer mense in ‘n gesin kan werk, is die gesamentlike inkomste van die gesin dan mos ook hoër, as wanneer net een persoon in die gesin – teen ‘n hoër loon – kan werk.



“Ten spyte van wat opstokers mense wil laat glo, gee boere wel om vir hulle werkers en wil ons graag hê hulle moet beter lewens hê. Maar, om dit moeiliker te maak om meer werkers in diens te neem, is teenproduktief.”



Deur aan te dring op absurde lone word die werkgewer wat dit nie kan bekostig nie, die werker wat nie in diens geneem word nie en die ekonomie wat nie plaaslike groei toon nie, benadeel. ‘n Minimumloon-stelsel kan slegs suksesvol wees om mense op te hef, in ‘n gestabiliseerde ekonomie. In die huidige Suid-Afrikaanse beleidsomgewing en ekonomie, dra dit egter net by tot werkloosheid en ‘n afhanklikheid van staatstoelaes.

Bron: TLU SA