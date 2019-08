Minder moeite; meer akkuraatheid: Boer Agrico-groen met bloubessies

This post is also available in: English

“Ek voel nou in beheer van my boerdery,” vertel Ernst Myburg van die plaas Lekkerwater by Porterville. Ernst en sy vrou, Alana, het die groot stap geneem om hulle bloubessieboerdery na die volgende vlak te neem met die outomatisering en verbetering van die besproeiingstelsel.

“Jy kan nie vandag bekostig om nie op die presisiewa te klim nie,” sê hy.

Ernst sê hy was gewoond daaraan om krane met die hand oop en toe te maak en voor jy jou kan kry is jy besig om Blok A te versuip terwyl Blok B se bessiebosse dorstig toekyk. Nou voel hy soos ’n koning om van enige plek in die wêreld op sy selfoon te kan sien wat aangaan en veranderinge aan te bring indien nodig.

Sy span onderdane is die tegnologie-oplossings wat deur Agrico voorsien word. Agrico het saam met sy verskaffers gewerk om ’n pasmaakstelsel op die plaas te installeer.

“Mense moenie aan Agrico dink as net ’n spilpuntmaatskappy nie,” sê Alfred Andrag, operasionele direkteur van dié gevestigde landboumaatskappy wat hard daaraan werk om die hele Suidelike Afrika Agrico-groen te maak.

Spilpunte is een deel van Agrico se totale waterbestuurpakket. Agrico spesialiseer ook in mikro-, drup- en turfbesproeiingstelsels en verskaf al die komponente soos pompe, kleppe, pype, filters, beheerstelsels en kundige ontwerp.

“Om die stelsel op Lekkerwater lekker te laat werk, moes ons die water wat bo van ’n dam in die berg voorsien word, deur ’n pompstasie laer as die bessielande stuur,” sê Johan Burger, ontwerpingenieur van Agrico.

Die water word met ’n drukpomp deur ’n AZUD-filterbank gestuur om enige onsuiwerhede uit te haal. Na die filterbank word die kunsmismengsels en biologiese bemesting bygevoeg en die pH aangepas, alles volgens die bessies se behoefte.

Die rede waarom die pompstasie laer moet wees, is om die opbou van lug in die pype te verhoed. Die bessies word nie met een aanhoudende stroom water besproei nie; dit geskied polsend.

So lyk die netjiese pompstasie op Ernst Myburg se plaas, Lekkerwater, by Porterville. Die drukpomp (1) stuur die water deur die filterbank (2). Van die kunsmistenks (3) af word die mengsels outomaties uitgemeet en ingemeng na behoefte (4) voordat dit na die verskillende hooflyne gevoer word volgens elke plantblok se behoefte met krane (5) wat deur die rekenaar oop- en toegemaak word.



Johan sê: “Jy wil eintlik die plant die hele dag, terwyl hy groei, kosgee met die verrykte besproeiingswater, maar jy wil hom ook nie versuip nie. So die water loop byvoorbeeld vir vyf minute op ’n slag elke 30 tot 40 minute.

Daar is kleppe wat keer dat die water terugloop, want die ideaal is dat die pype die hele tyd vol water moet bly, sodat daar dadelik in die kort besproeiingsiklus water toegedien word en nie eers ’n stroom lug nie.

Die besproeiingsiklus se lengte word aangepas na gelang van die grootte van die plante en die omstandighede; of dit droog en warm is of ’n koel, klam dag. Dié metode van besproeiing maak dit ook moontlik om die vloeibare kunsmis so akkuraat as moontlik uit te meet en toe te dien.

Die water se pH (suurheidsgraad) en EC (die elektriese geleidingsfaktor wat aandui hoeveel kunsmis in die water is) word deurlopend, op verskeie punte, gemeet en die verskillende tenks se kunsmismengsels word dan in wisselbare hoeveelhede by die water gevoeg. Die meting en toepassing word deur ’n rekenaar beheer. Akkurate toediening is baie belangrik; nie net vir die plante se behoeftes nie, maar ook om neerslag in die pype, verstoppings en die opbou van soute in die grond te voorkom.

Die kunsmissoorte kan nie voor die tyd gemeng word nie, want die chemikalieë kan met mekaar reageer.

Nadat elke middel toegedien is, maak die hooflyn ’n draai of twee om turbulente vloei en behoorlike vermenging te verseker.

Daar word ook wanneer nodig waterstofperoksied of verrykte suurstof in die water gedoseer om neerslag te voorkom.

Die krane na die verskillende blokke sit ook in die pomphuis en word outo-maties deur die rekenaar oop- en toegemaak.

Ernst sê die filterbank en pompstasie is so ingerig dat hy kan uitbrei om tot 20 hektaar se besproeiing te bestuur. Hy hoef ook nie net bloubessies te plant nie en kyk tans na sitrus. Die bestaande stelsel kan net aangepas word om daarvoor voorsiening te maak.

“Dit haal al die pyne uit besproeiing uit; dis soos ’n droom,” sê Ernst.

