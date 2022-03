Mieliekopskade: Risiko met laat, buite-registrasie toediening van glifosaattoediening glifosaat

deur Philip Fourie, Pioneer Landboukundige

Risiko’s met laat toediening van glifosaat

•Die toediening van glifosaat buite die aanbevole riglyne van die etiket mag lei tot skade op die koppe en selfs opbrengsverliese.

•Simptome op mieliekoppe wat verbind word met laat buite-registrasie toediening van glifosaat word in Engels beskryf as bubble kernel- of jumble kernel-sindroom.

•Die verskil tussen die simptome het te doen met die ouderdom wanneer die simptome waargeneem word. Bubble kernel wys op R2- tot R3-stadia, terwyl jumble kernel-sindroom waargeneem word as die koppe al geduik (R5) of fisiologies (R6) ver ontwikkel is.

•Geaffekteerde koppe bestaan uit mieliepitte wat nie ten volle ontwikkel het nie, en dan oorkompenseer gesonde pitte vir die swak onontwikkelde pitte.

Meganisme van hoe skade manifesteer

Skade gebeur as glifosaat teenwoordig is wanneer die ontwikkelde kop vatbaar is vir skade.

Glifosaat is floëem-mobiel (ditword deur die geleidende vate van plante vervoer) en pak saam in nuutgevormde plantdele soos wortels en blare.

Glifosaatmolekules bly in hulle aktiewe vorm in die plant en kan nuwe ontwikkelde groei beskadig waar uitdrukking van die weerstand-biedende geen onvoldoende is (Feng et al., 2010).

Toedieningstyd vir glifosaat

Lees altyd die gebruiksbeperkings van die etiket.

Onkruiddodertoediening kan slegs gedoen word vanaf die grondkraakstadium tot

en met die V8 stadium van die mielie. Die V8 stadium word bereik wanneer die eerste plante agt (8) blare het waarvan die blaarskede die hoofstam volledig omvou. Die getal sigbare blare kan egter meer wees.

Vir mielies ouer as V8 word slegs bespuiting met val-arms aanbeveel, met geen glifosaatmengsel wat in die kelk van die plant val nie.

Faktore wat skade kan vererger

Die hoofoorsaak vir skade is te laat toedienings.

Verhoogde dosisse, ook waar die toediening oorvleuel.

Die graad van skade varieer ook onder verskillende omgewingstoestande (Mahoney et al., 2014).

Invloed op opbrengs

՚n Mieliekop bestaan teoreties uit 25% glifosaat-vatbare pitte, wat nie enige bydrae lewer tot gewig nie.

In die meeste gevalle is opbrengsverlies nie noemenswaardig nie, maar in die geval uitgelig op die fotos, was die opbrengsverlies dramaties, nadat 4 lt/ha op V10 toegedien is.

Die verliese is nie gewoonlik groot in terme van gewig nie, omdat die aangrensende pitte die pitte wat wegkrimp kan aanvul.

Bestuursaanbevelings

Volg die etiket soos voorgeskryf met betrekking tot tydsberekening en dosisse.

Moenie later toedien as voorgeskryf nie en indien glifosaat later as V8 toegedien moet word, moet dit slegs met val-arms toegedien word.

Vir meer inligting, kontak Pioneer by info.rsa@pioneer.com.