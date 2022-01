This post is also available in: English

Deur De Bruyn Myburgh, Pioneer Landboukundige

Mielie blaarsiektes is nie ‘n nuwe verskynsel nie. Die verspreiding en intensiteit van mielie blaarsiektes verskil van jaar tot jaar weens veranderde weerstoestande in die groeiseisoen, plantdatums en die verbouiingspraktyke in die spesifieke land.

Mielie blaarsiektes kan hoofsaaklik in twee groepe verdeel word, naamlik siektes wat veroorsaak word deur bakterieë en swamme.

Dit is belangrik om te verstaan dat die simptome van beide bakteriese- en swam-blaarsiektes drie gunstige faktore benodig vir infeksie. Die voorkoms van mielie blaarsiektes benodig dus ‘n vatbare gasheer (mielie), gunstige weerstoestande (temperatuur, humiditeit, blaarnatheid ens) en die voorkoms van die patogeen (bakterie of swam). Die drie faktore is die drie bene en staan beken as die siektedriehoek. Al drie faktore moet teenwoordig wees op dieselfde tyd voordat daar enige infeksie kan voorkom op die mielieblaar. Die figuur gee ‘n goeie skematiese voorstelling van hoe die siektedriehoek werk.

Elke bakteriese- en swamsiekte het verskillende voorkeure vir weerstoestande voordat enige infeksie kan plaasvind. Simptome vertoon ‘n paar dae na die aanvang van die infeksie op ‘n vatbare gasheer (mielie) in die teenwoordigheid van gunstige weerstoestande en gewillige patogene. Die algemeenste swamsiektes in Suid-Afrika wat op mielieblare voorkom, is Grysblaarvlek en Noordelike Blaarskroei. Ander swamsiektes wat sporadies voorkom is gewone Bruinroes, Polysora-roes, Oogvlek en Phaesphaeria blaarvlek.

Grysblaarvlek:

Simptoom

Die letsels is lank (5 -70 mm) en smal (2-4 mm) en reghoekig van aard.

Letsels word beperk tussen die nerwe van die blaar.

Siekte versprei van die ouer onderste blare opwaarts na die jonger blare.

Wanneer die baster hoë sensitiwiteit toon kan letsels ineen vloei en die hele blaar word vernietig.

Wanneer die letsels verouder verander dit na ‘n grys kleur.

Omgewingstoestande

Hoë relatiewe humiditeit (hoër as 90%) vir meer as 12 ure

Lang periodes van blaar natheid

Matige temperature

Noordelike Blaarskroei:

Simptoom:

Lang (2.5 tot 5 cm) grys tot ligbruin sigaarvormige letsels

Blare van plante wat swaar geinfekteer is skroei heeltemal af

Letsels vloei ineen en vorm een groot sigaar wat die totale blaaroppervlakte bedek

Letsels word nie beperk tot tussen die nerwe van die blaar soos die van Grysblaarvlek nie.

Omgewingstoestande:

Omgewingstoestande wat Noordelike Blaarskroei infeksie laat voorkom is: Swaar dou en gereëlde reënbuie, met blaarnatheid van omtrent 6 ure Hoë humiditeit Matige tot hoë temperature

Voorkoms van die swam het verhoog veral onder die minimum- tot geen bewerkingspraktyke en groot infeksies vind plaas op lande waar mielies op mielies verbou word (geen wisselbou)

Infeksie kan plaasvind van af V5 tot R3 stadiums

Gewone Bruinroes en Polysora roes:

Simptoom: Gewone Bruinroes:

Puisies op blare is verhewe wat baksteen-rooi tot kaneel-bruin van kleur is

Puisies is ovaal-vormig en ongeveer 0.3cm lank

Puisies kan verspreid wees oor blaar of saam gegroepeer as bande

Roespuisies kom op die onderste- en boonste blaaroppervlaktes van blare voor

Roespuisies kom op blare voor

Simptoom: Polysora roes:

Puisies is lig-oranje tot kaneel-bruin van kleur

Roespuisies is baie klein en rond, en verspreiding op blaar is baie dig in vergelyking met Bruinroes

Roespuisies kom op die boonste blaaroppervlaktes voor.

Roespuisies kan voorkom op die blaarskede, stamme en kopstele

Phaesopheria en Oogvlek

Stimptoom: Oogvlek:

Die letsels is ronderig van vorm

Letsels het ‘n bruin vlek in die middle van geel omsooming

Die bruin vlek sal duidelik wees wanneer die blaar in die lug gehou word

Die letsel is baie klein 1 tot 4mm en kom in groot hoeveelhede op die blaar voor

Koel temperature met dou op blare is weerstoestande wat benodig word vir die oogvlek om voor te kom

Stimptoom: Phaesopheria:

Letsels is meer ovaalvormig en baie groter as die van Oogvlek

Letsels kan omtrent 3 tot 20 mm wees in grootte

Letsels het ‘n duidelike wit kleur (verblyking) in die middel van letsels en die geel “halo” is baie dunner as die van oogvlek

Letsels kom voor aan die einde van die groeiseisoen soos wat die winter nader kom en kouer toestande meer voorkom

Beheermaatre ëls vir swamme:

Daar is verskillende beheermaatreëls wat gevolg kan word vir die bestuur en die onderdrukking van swamme.

Plant van tolerante basters

Pioneer basters word gegradeer op ‘n siekteskaal. Die siekteskaal is van 1 tot 9, waar 9 aandui dat die baster hoogs tolerant teen ‘n sekere swam is en 1 beteken dit is hoogs vatbaar vir ‘n sekere swam.

Plant die regte baster in die area indien swamme en weerstoestande teenwoordig is, waar mielieverbouing gaan plaasvind.

Geen baster is immuun teen swamme nie, maar eerder tolerant tot die swam.

Vermindering van plantreste

Deur grondbewerking word besmette plantreste van die vorige seiesoen met grond vermeng wat die ontbinding van die reste bevorder.

Deur seker te maak dat die lande onkruidvry bly tydens die braak lê periode sal help met die bekamping van verspreiding van swamme, omdat sekere onkruide as gasheer optree vir swamme.

Gewasrotasie sal help met die vermindering van spore weens minder vatbaarheid vir sekere swamme.

Die plant van dekgewasse in die wintermaande help met die onderdrukking van die hoeveelheid spore in die land. Dekgewasse is dus ook ‘n wisselboupraktyk.

Swamdoders

Swamdoders kan aangewend word as ‘n voorkomende beheermetode wat help met die onderdrukking van swamme.

Oorweeg die volgende faktore voor swamdoders toegedien word: Vorige gewas en bewerkingspraktyke Verdraagsaamheid van baster Klimaat Plantdatum Swam wat beheer moet word



Vir meer inligting gaan na www.pioneer.com/za of stuur ‘n e-pos na info.rsa@pioneer.com