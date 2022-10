MERCEDES AMG C63S E: Wanneer ‘n goeie kleintjie beter is as ‘n goeie grote

Deur Dirk Gallowitz van Ultimate Drive

Mercedes het onlangs sy nuwe AMG C63 aan die wêreld voorgehou. Goeie nuus is dat hierdie gesogte en gewilde luukse spiertier ook in Mercedes se Oos-Londen aanleg in die Oos-Kaap gebou word.

Die groot aantrekkingskrag vir liefhebbers van die AMG-modelle was altyd die roggelende V8-enjin in die neus. Eers die normaal geaspireerde 6,2 liter van ‘n paar jaar gelede en meer onlangs die kleiner ligter 4.0 Liter V8 bi-turbo. Ongeag van die grootte was die kenwyse dieselfde. Trap jy petrolpedaal plat, klink dit kompleet asof jy Beêlsebul se stert in die kar se deur vasgeslaan het.

Nou het Stuttgart die ondenkbare gedoen deur die monsterenjin uit te pluk en die nuwe C AMG 63 met ‘n 2,0 liter viersilinder petrolturbo-enjin toegerus! Ons almal ken die grappies rondom braaivleisvure oor wat alles in tweeliter format beskikbaar is, maar ek moet byvoeg, hierdie is nie jou normale 2000cc straatren buksie wie se enjin sommer in jou pêl se agterplaas warmgemaak is nie.

Kyk as die witjasse by Afalterbach eers hulle hande op ‘n enjin gelê het, dan staan hy omtrent op uit dood soos oorle Lasarus. Hulle wurg hom tot elke greintjie lewe en krag tot die maksimum beskikbaar is en dan voeg hul boonop ‘n “E” in die naam. Nou hier in Afrika mag die “E” dalk ‘n klomp dinge beskryf wat min met woema te doen het, maar vir daai Duitse woematoordokters beteken “E” dis e-lektriek!

So die nuwe AMG C63 is amptelik ‘n rasegte hibriede motor en staan nou bekend as AMG C63S E Performance – vir kleiner, groener, skoner, maar tog ook kragtiger en vinniger!

Die kragsyfers is verstommend met ‘n totale gekombineerde kraglewering van 500kW en 1020Nm wringkrag! Goeie genade in ‘n vierdeur luukse gesinsedan motor met ‘n 2,0 liter viersilinderenjin.

Bygesê die M139 petrolenjin is dieselfde wat in die witwarm A45 diens doen en allerweë geag word as die kragtigste 4-silinderenjin in die wêreld. In die nuwe AMG C63S E lewer hierdie witwarm enjin net gedeelte van die krag, naamlik 350kW en 545Nm, danksy die hulp van ‘n wêreld-eerste turbo wat krag lewer met elektriese en uitlaatgas aandrywing. Boonop word al hierdie krag slegs gebruik om de voorwiele aan te dryf!

Die res van die krag kom danksy die “E”- naamlik die elektriese aandryfstelsels. Dit bestaan uit ondermeer ‘n 400V, 6.1 kWh lithium-ion battery met direkte verkoeling, ‘n kragtige 150 kW/320 Nm elektriese motor op die agteras vir aandrywing daar en ‘n elektries gekontroleerde beperkte-gly ewenaar asook ‘n 2-spoed ratkas. Die battery is eintlik net bedoel om vinnige kraglewering te verseker en is nie vir reikafstand ontwerp nie en kan daarom slegs 13km aflê as net op elektriese aandrywing bestuur word. Die ekstra aandrywing en battery maak dat die nuweling swaarder is as die uitgaande model en weeg nou 2111kg.

Die topspoed van die nuwe Mercedes AMG C63S E word elektronies beperk to 250kpu met die

0-100kpu lopie wat in slegs 3,4 sekondes afgeblits word – regte supermotor verrigting! Ingesluit as standaard toerusting kom die nuweling met ‘n 4-wiel stuurstelsel wat ook ‘n “Drift”- modus en agterwiel stuur insluit. Koop jy die opsionele AMG “Driver’s Package” saam, sal jou AMG C63S E ‘n topspoed van 280kpu kan bereik.

Krag word na al vier die wiele gestuur met Mercedes se 4Matic stelsel en ‘n snelwisselende 9-spoed Multi-Clutch ratkas(MCT), waar die bestuurder onder meer kan kies uit ritmodusse soos “Elektries, Gemak, Sport, Sport+, Ren en ook Dwarsgly (Drift) vir die dapperes onder ons.

Pryse sal by die plaaslike bekenstelling in die vierde kwartaal van 2023 bekendgemaak word.