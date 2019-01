Melkproduksie eindig sterk in 2018

This post is also available in: English

Inligting ontvang vanaf Melk SA dui daarop dat die totale melkproduksie vir 2018 geraam word op 3 381 duisend ton wat 3,9% hoёr is as in 2017. Alhoewel melkproduksie op ʼn jaar-tot-jaar basis in November en Desember 2018 drasties gedaal het met November-groei op slegs 0,37% en Desember-groei op 2,17%, was die jaarlikse groei steeds hoog.

Die persentasie groei van 3,9% vir 2018 is hoёr as die tipiese jaarlikse groei in suiwelverbruik en kan plaaslike voorraadvlakke beïnvloed.

Produsentepryse het reeds in Maart 2018 begin daal vanaf R5,00/liter tot R4,05/liter in September 2018. Dit is ’n afname van 19%, wat tesame met die uiters hoё temperature wat in baie dele van die land voorgekom het, tot die drastiese afname in melkproduksie in November en Desember gelei het.

Die sterk groei in melkproduksie wat in 2018 plaasgevind het, kan produsentepryse oor die korttermyn onder druk hou. Tesame met die uitdagende weerspatrone wat reeds graanpryse laat styg het, en die verbruiker wat steeds onder druk is, dui dit op nog ʼn uitdagende jaar vir heelwat landboubedrywe, waarvan die suiwelbedryf een is.

Bron: MPO Bulletin