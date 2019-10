Medium-kwartaal begrotingsbeleid: Geen melding gemaak van droogtehulp

This post is also available in: English

Tito Mboweni, minister van finansies, het die begroting geopen met ‘n uiteensetting van die boerdery en die belangrikheid van grondvoorbereiding vir ‘n goeie oes. Grondvoorbereiding is baie belangrik en kan beslis bydra tot goeie opbrengste. Maar selfs al word grondvoorbereiding gedoen en saad en kunsmis met presisie binne die grond geplaas, sal die oes nie realiseer as geen reën voorkom nie.

Die graanbedryf is tans onder geweldige finansiële druk weens die konstante droogte en onreëlmatige klimaatstoestande die afgelope vyf produksiesiklusse. Produsente het groot oordragskuld met negatiewe kontantvloeiscenario’s, wat kredietgeleenthede en finansiële volhoubaarheid beperk. Wat die droogteverligting betref, is tot dusver weinig hulp aan graanprodusente aangebied. Om graanprodusente by te staan, is spesiale kredietreëlings of ekstra kontantvloei nodig om die produsent in die produksiesiklus te hou. Graanprodusente word wêreldwyd bygestaan deur oesversekeringsprogramme, ondersteun deur die onderskeie regerings.

Graan SA beywer hom al meer as ses jaar vir ‘n soortgelyke program, en dit is ook voorgestel in die Nasionale Landboubemarkingsraad se Afdeling 7 droogtekomitee verslag, soos aangebied en goedgekeur deur die vorige minister van Landbou. Daar word met kommer kennis geneem van die feit dat daar nie melding gemaak word van droogtehulp in die medium-termyn begroting nie, hoewel verskillende provinsies rampstatus gekry het. Dit is nog meer kommerwekkend dat die somergewasse weer ‘n produksiesiklus sal benader sonder lewensvatbare beskerming. In hierdie opsig moet voedselsekerheid – net soos Eskom – as ‘n nasionale bate beskou word.

‘n Koste-effektiewe oesversekeringskema sal graanprodusente ondersteun in periodes van moeilike klimaatstoestande, waar produsente geen invloed op die verbetering van die scenario het nie. Dit sal bystaan met die handhawing van nasionale voedselsekerheid en landelike streke ondersteun in terme van ekonomiese volhoubaarheid. Landbou vorm die pilaar van enige ekonomie en kan die vooruitsigte van ekonomiese groei en werkskepping aanhelp.

Graan SA verwelkom egter die pogings tot en verwysing na die verbeteringsplanne en die gemengde finansieringsmodel rakende infrastruktuur, meer spesifiek grootmaatvervoer binne spore en hawens. Hierdie tipe infrastruktuur speel ‘n baie belangrike rol binne die graanwaardeketting en die wêreldwye mededingendheidsvlak van die bedryf.

Wat die Eskom-ommekeer betref, is dit vir die landboubedryf van uiterste belang dat elektrisiteit teen ‘n bekostigbare en konstante aanbod voorsien word. Die herprioritiseerde befondsing vir die medium-termyn is noodsaaklik – veral van die omvattende landbou-steunprogram, om die nakoming van biosekuriteit, dier- en plantgesondheid en fitosanitêre- en sanitêre standaarde te verhoog om die handel in landbou-uitvoer te verbeter. Dit, tesame met die uitvoerhervorming wat deur gefokusde en buigsame nywerheids- en handelsbeleid met die bevordering van landbou ondersteun word, word positief geag. Ondersteuning na die skikking in samewerking met landboukommoditeitsorganisasies is baie belangrik, aangesien hierdie organisasies oor die jare heen geïllustreer het dat hulle, met uitstekende resultate, kan help. Al die bogenoemde punte sal die bedryf ondersteun om voedsel vir die land te produseer en te verwerk.

Gefokusde en buigsame nywerheids- en handelsbeleid kan hierdie tipe hervormings ondersteun, tesame met die bevordering van arbeidsintensiewe sektore soos toerisme en landbou.

Bron: Graan SA