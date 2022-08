Maxxis Bande: Ry in die veld sonder kompromie

Om gestrand langs die pad met ‘n pap of gebarste band te wees is iets wat niemand geniet nie.

Baie boere kan nie ‘n stilstand van hul daaglikse bedrywighede bekostig nie en persoonlike veiligheid is nog ‘n groot bekommernis vir baie wat in die landelike gebiede woon. Daarom sal boere belê in bande van goeie gehalte wat die gevare op die paaie en af van die paaie af kan hanteer. Maak nie saak of jy op die plase werk of net lekker met jou 4×4 voertuig of motorfiets speel nie, Maxxis het vir jou ‘n bandoplossing.

Aangewys as een van die top 10 bandmaatskappye in die wêreld, gaan Maxxis Tyres voort om top kwaliteit en duursame bande te lewer, veral in die veldry-segment. Maxxis het jare se navorsing en ontwikkeling bestee om bande vir bakkies (4×4) te bou wat daagliks in beide landbou- en mynboutoestande gebruik word.

“Aan die avontuurkant is ons tans die topbandvervaardiger ter wêreld vir bergfietse en vierwielmotorfietse. Ons ken stof, die veld is ons speelgrond,” het Jon Wen, Besturende Direkteur van Maxxis Tyres Suid-Afrika, by NAMPO 2022 gesê.

“Ons verskaf gehalte bande teen ‘n bekostigbare prys.”

“Ons verskaf ook aan die boere die regte band vir die regte toepassing,” het Jon bygevoeg.

Maxxis is een van die min bandvervaardigers ter wêreld wat vir jou ‘n wye reeks bandkategorieë kan bied. Hieronder is die segmente wat hulle dek:

Passasiers (passasiersmotors, Sportsnutsvoertuie, ultrahoë werkverrigting)

4×4 (Alle-terrein, Modderterrein, Uiterste 4×4)

Veldmotorfietse (Sports-, Nuts-)

Motorfiets (veldry)

Kommersieel

Ander (industriële, tydelike noodbande)

Maxxis demonstreer die kwaliteit van hul nutsvierwielmotorfietsbandreeks by NAMPO 2022.

Maxxis het ‘n uitgebreide handelaarsnetwerk en passingsentrums regdeur Suider-Afrika.

Vir meer inligting oor hul produkte of om ‘n Maxxis-handelaar naby jou te vind, kontak hulle asseblief by +27 11-314-2428 of e-pos: cs@maxxis.co.za.

Besoek alternatiewelik hul webwerf by www.maxxis.co.za.