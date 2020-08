Matriarg-appelboom op 196-jarige ouderdom dood

This post is also available in: English

’n Appelboom wat in 1826 as ’n saadjie in Vancouver in die noordweste van die VSA geplant is, is pas dood. Die boom, so word geglo, is die matriarg van die streek se florerende appelbedryf.

Die vrugte van die matriarg is groen en baie suur, maar appelterte wat van dié vrugte gemaak is, smaak vorentoe, en oud-presidente het glo al met smaak daaraan weggelê. In 1934 is ’n appeltert wat van dié boom se appels gebak is, bv aan pres. Franklyn D. Roosevelt oorhandig. Vroeër het die latere pres. Ulysses S. Grant, wat as soldaat daar gestasioneer was, ook met dié vrugte kennis gemaak.

Die boom se verhaal het glo begin toe ’n jong Britse vrou in Londen saad uit haar nagereg in die baadjiesak van Royal Navy Lieutenant Aemilius Simpson laat glip het voor sy vertrek na die pasgestigte Vancouver.

Appelbome kan baie oud word. Die oudste appelboom wat tot dusver aangeteken was, is ‘n boom in Duitsland at 188 jaar oud geword het en in 2015 dood is. Nog vier bome, waarvan twee 120 jar oud geword het, het meer as 100 jaar oud geword.

Al hierdie bome kom uit Wes-Europa. Steggies word nou van uitloopsels op die boom se wortels gemaak en dit word beoog om jaarliks ‘n aantal aan mense te skenk met die hoop dat ’n nageslag van die boom sal bly voortbestaan.

‘n Ongedateerde foto van die boom (regs) en die dooie boom vanjaar (links).

Bron: Herman Toerien