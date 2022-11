Marog is uiters gesog

Marog is een van die inheemse groentesoorte van Afrika. Dit is ՚n blaarryke plant wat nogal soos spinasie smaak en ook so geëet word. In Suid-Afrika is dit gewild onder gesinne van verskillende inkomstegroepe en sosioekonomiese toestande.

Die plante is proteïenryk, kolesterolvry en bevat verskeie vitamiene en minerale, wat vitamien A, C, B1 en B2 insluit, asook yster en kalsium. Dit maak marog die perfekte toevoeging tot ՚n gebalanseerde maaltyd. Die plante groei maklik en dikwels sommer wild in die veld waar dit dan gepluk word. Afhangende van die gebruiker se eie voorkeur, word dit gedroog vir later se gebruik of dadelik gekook en geëet. Deesdae kan enige persoon marog in die hande kry en dit boonop selfs in ՚n blikkie! Gogo’s marogo is die handelsnaam van die marogprodukte wat SA Marog vervaardig en versprei.

Geblikte marog van SA marog spog

op die rakke van verskeie handelaars in Noordwes, soos Spar.

Die voedselmaatskappy wat marog weer gewild maak

SA Marog is ՚n voedselverspreidingsmaatskappy wat daarop gefokus is om tradisionele inheemse groente as voedselbron te gebruik. Dit het ontstaan nadat ՚n groep mense besluit het geblikte marog is die antwoord op ՚n algemene probleem. Hulle motivering was tweevoudig: om die behoefte vir ՚n hoë-gehalte, voedsame kossoort wat Suid-Afrikaners se sakke pas te vervul, en om ՚n herlewing te bring aan die disse waarmee soveel mense grootgeword het. Die groente word ingemaak in blikkies van 400g wat ՚n drie-jaar rakleeftyd het.

Die geblikte marog is beskikbaar in drie geure: tradisioneel, kerrie en gewone.

Tradisioneel: Dit is ՚n mengsel wat liggies gekook is saam met uie en aartappels en dit is effens gesout. Die smaak is matig. Dit word voorgestel om dit saam met pap en maalvleis te bedien.

Kerrie: Hierdie mengsel bevat meer speserye as die tradisionele mengsel. Dit is saam met ander groente gekook en smaak lekker in quiche.

Gewone: Dit is die mengsel wat die minste speserye het – slegs ՚n klein bietjie sout is ingemeng. As jy dit saam met ՚n witsous kombineer, smaak dit net soos roomspinasie. Die tradisionele smaak is tans die topverkoper.

Hierdie oes gaan baie mense voed! Henry Kruger, marogboer, en Riccardo Hood, hoofbemarker van SA Marog wys hoe gesond groei dié

koningskos.

Boer met marog

Henry Kruger is een van die boere wat betrokke is by SA Marog. Hy plant al jare marog op grond wat hy huur buite Brits in Noordwes. “Ons almal ken marog. Die vroue in die kombuis het altyd dit gaan pluk en met pap en vleis gaargemaak. Ons eet dit soos spinasie. Jy kon marog in die veld gaan pluk en dit dadelik gaarmaak,” onthou hy.

“Dit is eintlik lekkerder as spinasie.” Henry beskryf enige dis met marog as blaarvoeding wat goedkoper is as spinasie en ՚n vol bord groente, maar wat ook veel meer voedsaam is. Destyds het hy met marog begin boer om dit aan voëlboere te voorsien. “Omdat hierdie plante so hoog in proteïen is, het ons dit verskaf as ՚n bestanddeel in voëlkos. Boere het dit by hulle voermengsels ingemeng en voerkorrels gemaak vir papegaaie,” vertel hy.

Dit is propvol voedingstowwe en gee ekstra proteïen aan die voëls. “Van daar af het ek mense ontmoet wat die gewasse wou blik om dit ՚n langer raklewe te gee. Hulle het my ՚n kontrak gegee”. Met daardie geleentheid het Henry toe eers een hektaar vir menslike gebruik geplant om te toets, later toe drie, toe vyf hektaar en so het dit gegroei. Dit is nou al vier jaar lank wat Henry marog vir SA Marog kweek. “Ons leer en eksperimenteer nog baie om die optimale produksie te kry,” sê hy.

Marogboerdery is arbeidintensief. Dit vereis sewe tot nege mense per hektaar om saailinge te plant, te versorg en later te oes.

“Ons eksperimenteer met verbeterde sorg vir saailinge, uitdroogmetodes en verpakking.” Daar is verskeie variante van marog, maar Henry-hulle plant Amaranthus Hybridus, ook bekend as boomspinasie. “Ons saai ons eie marogsaad wat ons terughou van ons eie plante, en aan die einde van die seisoen laat ons weer ՚n gedeelte van ons plante oorgaan in blom. Daardie saad oes ons weer vir die volgende plantseisoen,” brei Henry uit. Hierdie metode verseker ՚n sterk plant wat beter vaar wanneer dit oorgeplant word.

“Van saad saai tot saailinge oorplant duur ongeveer vyf weke,” sê hy. Die blare word met die hand geoes. Dit word dan gedroog en in sakke gelaai om na die fabriek te gaan om geblik te word.

Die saadbakke staan in rye op tafels in tonnels waar die saailinge aansterk

totdat hulle uitgeplant word.

Marog is meer as kos

Die onderneming verskaf ook werk aan boere en handearbeiders omdat die produk met die hand geoes moet word. Daar word ongeveer sewe tot nege mense per hektaar benodig om die maroglande te bewerk. Dit sluit alles in, van saai, plantjies oorplant en later ook oes.

Op boere se plase geskied die seisoenale werk van Augustus wanneer die saad geplant word, tot Maart waar die laaste blare geoes word. Die maatskappy koop die gedroogde blare as ՚n produk by die boere, waarna dit na die blikfabriek gaan vir verwerking. Verder kan jy ՚n herverkoper ook wees – klein- of groothandelaars kan dié produk op hulle rakke plaas. Riccardo Hood, hoofbemarker van SA Marog, behartig die verspreiding van die geblikte produk. Die blikkies is beskikbaar by uitgesoekte handelaars in Noordwes en Gauteng. Wat verspreiding betref, lewer Riccardo self af by die handelaars. kopers kan dit aanlyn bestel.

“Dit word dan gekoerier,” verduidelik Henry. “Daar is baie goeie terugvoering en navraag op sosiale media. Die kopers is baie tevrede met die gehalte en smaak, maar ons wil aanhou verbeter,” belowe Riccardo. “Wat veral lekker is, is om te sien hoe die mark vir marog groei. Mense wat een keer geproe het, wil weer hê.”

Henry-hulle laat ՚n gedeelte van hulle oes blom om self saad vir hulle

kweekhuis te produseer. Die saad word in saadbakkies ontkiem.

Indien jy wil deel in die heerlike smaak en voedsaamheid van marog plaas dan ՚n bestelling op die webtuiste www.gogogsmorogo.co.za.

Om meer uit te vind, kontak Ricardo Hood by 072-036-0450, of Henry Kruger 073-441-6222 Bronne: Kruger, H. Onderhoud oor marog kweek vir SA Marog. 2022. Marogo, Smooth Amaranth, Smooth Pigweed, Red Amaranth, Slim Amaranth – Amaranthus hybridus. 2013. Available at https://www.gardeninginsouthafrica.co.za/itemlist/ filter?start=450&Itemid=167