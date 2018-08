Mariska Jaars Nuwe Agri Diva

This post is also available in: English

‘n Algemene landbouwerker van LHB Boerdery, naby Worcester, het Vrydagaand die gesogte Agri’s Got Talent-titel gewen. Die 25-jarige Mariska Jaars het die gala-aand by Allée Bleue, Simondium, met haar weergawe van Mariah Carey se treffer ‘Hero’ geopen. Haar vertolking het die druk op die ander deelnemers geplaas om uit te haal en te wys.

Dit was die vyfde jaar dat die sangkompetisie gehou is en die eerste keer dat ‘n vroue deelnemer wen. Chantel Hess van Boomerang Farm, Grabouw, en Tersia Rhodes van Diemersfontein, was onderskeidelik in die tweede en derde plek.

Vroeër het Jaars gesê dat die kompetisie en opleidingsweek haar die geleentheid gegee het om haarself weer te vind. “Ek het aan ‘n lae selfbeeld gely en tydens hierdie oefenweek het ek dinge oor myself ontdek wat ek nie geweet het bestaan nie.”

Sy het die wedstryd beskryf as “uitdagend, maar ‘n fantastiese geleentheid vir landbouwerkers”.

“Dit maak ‘n hele nuwe wêreld vir landbouwerkers oop. Die ondersteuning van die ander deelnemers is bemagtigend. Ons is nou ‘n familie,” sê Jaars.

Agri’s Got Talent is die breinkind van Hortgro se uitvoerende direkteur, Anton Rabe, en word gesamentlik geborg deur Hortgro, die VinPro Foundation en die Wes-Kaap se Departement van Landbou. Die Suid-Afrikaanse Tafeldruifbedryf borg die nasorgprojek.

Volgens Thea van Zyl, organiseerder van vanjaar se projek, is Agri’s Got Talent meer as net ‘n sangkompetisie.

“Dit gee landbouwerkers die geleentheid om hul horisonne te verbreed en nuwe netwerke te bou. Die projek bied die geleentheid om vaardighede op verskeie vlakke te ontwikkel wat deelnemers weer in hulle eie gemeenskappe kan terugploeg. Daar word ook klem gelê op die ontwikkeling van menslike verhoudings – iets wat broodnodig in Suid-Afrika is,” sê Thea.

Bron: Hortgro