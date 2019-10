Manitou SA sien uit na groei in landbou

This post is also available in: English

Enige boer wat hoër hoogtes in landbou wil bereik, se antwoord is Manitou. Manitou SA se nuttige werktuie het weer vanjaar boere by NAMPO Kaap beïndruk. Johan van der Westhuizen, eienaar Managri, ’n Manitou-geakkrediteerde handelaar, sê Manitou SA is daartoe verbind om ’n diens aan die boer te lewer met die verskaffing van toerusting wat materiaalhantering maklik, veilig en vinnig maak.

“Ons is aktief betrokke by landbou,” vertel Johan.

“Manitou SA se landbouprodukreeks sluit vurkhysers, laaigrawe en telehanteerders in, waarvan die kleinste 2 ton 4,3 meter hoog kan optel en waarvan almal met gemak op plaaswerwe, -paaie en lande kan beweeg. Manitou is ook geskik vir werk in skure en pakhuise.

“Van ons groter landbouhanteerders hys ’n volle 4 ton tot ’n hoogte van 10 meter.”

Een van Manitou SA se hoogste prioriteite is hulle naverkopediens.

“Om ’n masjien te verkoop is seker die maklikste ding om te doen, maar as jy daardie masjien nie kan ondersteun nie, sit jy met ’n wesenlike probleem,” sê Johan.

Daarom is Manitou besig om hulle netwerk van handelaars in Suid-Afrika uit te brei. Daar is nie net handelaars in die hoofsentra soos Port Elizabeth, Oos-Londen en Johannesburg nie, maar ook op kleiner dorpies soos Rustenburg. Johan sê dat Manitou SA boonop in gesprek is met een van Suid-Afrika se grootste landboumaatskappye om hulle dienspunte oor die hele Suid-Afrika uit te brei.

Maar wat sê die boer van Manitou SA se produkte en dienslewering?

George Barnard boer naby Groblersdal met aartappels, koring en verskeie soorte mielies en hy is al sedert 2011 ’n Manitou SA-kliёnt. Volgens George is daar nie ’n beter produk as dié van Manitou om sy werkslas te verlig nie.

“Ek was bevoorreg genoeg om die Manitou-fabriek in Frankryk te gaan besoek en kon myself vergewis van die gehalte en naverkopediens,” sê George.

Johan van der Westhuizen, eienaar van Managri, en Ryan Jansen van Vuuren, bemarker, skep ’n bietjie asem tussen die kuiers van belangstellende boere deur.

Hy sê dat hy Johan en Manitou se diens as uitstekend ervaar en dat hy gedurende die agt jaar wat hy Manitou gebruik nog nie ’n enkele klagte gehad het nie. Daar is drie Manitou-landbouwerktuie op George se plaas: die MLT-X 840-140 PS, die MT-X 625 en die MLT-X 625 75 H. Al drie kwyt hulleself uitstekend van hulle taak en George beveel Johan se span én Manitou se produkte met volle vrymoedigheid aan.

• Die MLT-X 840-140 PS-telehanteerder lig ’n vrag van vier ton tot op ’n hoogte van 7,5 meter. Dit word deur ’n 102 kW John Deere-enjin aangedryf en het ’n topspoed van 40 km per uur. Met ’n breedte van net onder die 2,4 meter is dié kragtige werktuig steeds smal genoeg om maklik in die nou gange van ’n pakhuis te pas.

• Die MT-X 625 is ’n kleiner weergawe en sy gedugte Kubota-enjin lewer 55 kW krag. Nietemin laat geld hierdie telehanteerder met sy vurkhyserpasstuk homself deeglik deur ’n vrag van 2,5 ton tot op ’n hoogte van 5,85 meter op te lig. Boonop is dit ’n vierwiel-aangedrewe werktuig wat beteken dat dit uitstekend presteer oor rowwe terrein.

• Die MLT-X 625 75 H is ’n telehanteerder wat dieselfde enjinkrag lewer as die MT-X 625. Die verskil tussen die twee word gevind in die kopstuk wat voor aan die masjien se balk gebruik word, groter bande en spoed. Daar is 164 verskillende kopstukke, soos baalgrypers, personeelhyserhokke, massasakhake en vele meer om van te kies, wat Manitou-masjiene in veeldoelige werktuie verander.

Manitou is ’n Franse maatskappy wat alsedert 1957 bestaan en hulle masjiene werk al vir 50 jaar in Suid-Afrika. Hulle is sedert 1997 amptelik in Suid-Afrika om boere tot groter hoogtes te help. Alle Manitou-werktuie is vir 12 maande of 2 000 werksuur gewaarborg, maar die waarborg kan verleng word.

Die Manitou-span is letterlik 24 uur per dag, enige dag van die jaar beskikbaar om hulle kliёnte te help. Kontak Manitou SA by 010-601-3000, of stuur ’n e-pos na info.msa@manitou-group.com vir meer inligting. Besoek ook die webwerf by www.manitou.co.za.