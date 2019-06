Manitou maak jou werklas ligter

This post is also available in: English

MLT-X-840-140

Die telehanteerder, MLT-X-840-140, is die masjien wat die bale so hoog in die lug hou hierlinks. Die syfers in sy naam beteken hy kan ՚n vrag van 4 ton 8 meter hoog lig en het ՚n enjin van 140 pk (104,4 kW).

Die groot illustrasie op NAMPO was sy sleepvermoë met ՚n hele wavrag vol bale agter hom. Hy kan na aan 30 ton sleep.

Johan sê dit beteken jy kan ՚n trekker spaar vir ander werk terwyl die Manitou die bale laai en sommer uitsleep.

Die meerdoelige masjien is ՚n ruweterrein-vurkhyser of -laaigraaf en is uiters geskik vir die hantering van grootpakbale of rondebale. Binne 60 sekondes kan jy die kopstuk ruil vir enigeen in die volledige reeks van 164 opsies!

Met ՚n rustige 10,3 liter per uur gaan hy ook nie so ՚n groot hap uit jou brandstofrekening vat nie. Hy het volle vierwiel-aandrywing en vierwielstuur en jy kan hom skuins laat draf met krapstuur, op ՚n tiekie draai, of veilig die langpad aandurf. Die kajuit is gerieflik met ՚n lugveersitplek, lugversorging en 360 grade uitsig.

Die operateur is nie net gerieflik nie, maar ook veilig, want al Manitou se masjiene voldoen aan die strengste Europese veiligheidstandaarde. Die hysarm is byvoorbeeld so ontwerp dat indien die onmoontlike gebeur en ՚n vrag val, sal dit nooit op die kajuit val nie.

MC18-4

Die nuwe, kompakte ruweterreinmasjien met die krat lemoene het baie aftrek by boere op NAMPO gekry, vertel Johan van der Westhuizen, eienaar van Managri, ’n Manitou-geakkrediteerde handelaar. Die meerdoelige masjien kan 1,8 ton oplig en rondry binne in die pakhuis en buitekant op grond waar ՚n gewone vurkhyser dit nie sal waag nie.

“Dit maak nie saak of dit modderig of los grond is nie, met sy vierwielaandrywing kan die rakker sonder sukkel van die boord tot in die pakhuis wikkel,” sê Johan.

Die groot aantrekkingskrag is egter die aanhegsel wat die krat vorentoe kan laat kantel om die vrugte uit te gooi op ՚n sleepwa of selfs in die pakhuis op die sorteertafel. Die kantelaksie geskied hidroulies met twee armpies wat die krat ferm vashou sodat dit terug kan gaan boord toe vir die volgende vrag. Jy kan ook die leë krat vanuit die kajuit afhaak en ՚n vol een gaan haal.

Die groter voorwiele sorg vir beter greep en makliker draai met ՚n draaisirkel van minder as drie meter. Die brandstofverbruik is ՚n besparende 3,8 tot 4,2 liter per uur en die masjien word aangedryf deur ՚n staatmaker Kubota-enjin van 34 kW. Die reikvermoë is van 3 tot 6 meter.

TLB 844S

So amper drie jaar gelede het Manitou ook die mededingende TLB-mark betree en die NAMPO-prys van R740 000 vir die gebruikersvriendelike TLB 844S het die tonge losgemaak. Die vierwieltrekmasjien met sy enjin van 90 pk (67 kW) se werking is eenvoudig en meer meganies as elektronies, wat hom lekker in die Suid-Afrikaanse mark laat inpas, verduidelik Johan. Hy het ՚n stewige laaigraaf en behoorlike aapstert vir die grawe van gate en slote tot omtrent 6 meter diep.

Saam met die mededingende prys kom ՚n 3-jaar-waarborg, noodwiele vir agter en voor en gratis opleiding en sertifisering van die operateur.

Besoek www.manitou.co.za, stuur ՚n e-pos na info.msa@manitou-group.com vir meer inligting of bel vir Manitou 011-975-7770.