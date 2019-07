Mahindra XUV300: Soos ‘n geurige kerriebredie in die koue winter

This post is also available in: English

Deur DIRK GALLOWITZ van Ultimate Drive

Min dinge in die lewe verras en vervul ‘n mens soos lekker kos. Mooi kos wat soos kuns op ‘n bord uitgestal word tref die oog ja, maar dit is die aroma en geur van kos wat besit neem van die sintuie en jou nader lok. Die verrassing en vervulling lê altyd in daardie eerste proe wat, as dit die smaakkliere behaag, jou hele wese laat saamjubel.

Of dit nou ‘n sagte lamtjoppie op die kole is, of sommer ‘n sny warm varsgebakte brood met plaasbotter en konfyt. Snaaks hoe ‘n heerlike geurige lamskerriebredie op ‘n koue en nat Kaapse wintersaand voor die kaggelvuur, my meer vervulling kan gee as ‘n bord “prentjiekos” in ‘n Michelin bekroonde restaurant.

Nou voor jy wonder wat het lamskerrie nou met hierdie karretjie te doen, moet ek dadelik antwoord, “nie veel nie”, behalwe dat die Indiese herkoms van Mahindra my laat terugverlang na ‘n onvergeetlike besoek jare gelede aan die land waar die aromas en smaaklikheid van onder meer hul eenvoudige kerriedisse my sinne verruk het.

So ook het die nuwe XUV300 uit die Mahindra stal my verras met die waardeproposisie wat aangebied word – soos ‘n geurige bord trooskos op ‘n koue wintersaand.

Die XUV300 is Mahindra se nuwe toetrede plaaslik tot die kompakte sportsnuts-segment wat tans hewig onder mekaar baklei vir markaandeel in die Suid-Afrikaanse mark.

Gebou op die groep se globale X100 platform, leen die XUV300 die groter XUV100 se jagluiperd geïnspireerde ontwerp wat ook die basis gaan vorm vir al die nuwe generasie Mahindra’s. Die nuweling word toegerus met die groep se nuutste enjins asook hoë vlakke van standaard toerusting wat eerder by veel luukser voertuie aangetref word en stel gevolglik klasleidende standaarde vir die plaaslike kompakte SUV segment. Suid- Afrika is ook die eerste land buite Indië waar die XUV300 bekendgestel word

Voorkoms en Ontwerp

Met die eerste oogopslag tref die XUV300 se vooraansig met ‘n innoverende LED dagry-ligontwerp wat regaf van die hoofligte na die misligte onder in die voorbuffer loop. ‘n Groot gapende halfronde lugopening onder die breë sierrooster wat dwars tussen die hoofligte strek en sterk lyne op die enjinkap laat die buksie aggressief vertoon. Van die kant gesien is daar vaagweg trekke na Volvo se klein XC40 sportsnuts, terwyl die skouerlyn bo-oor die agterwiele ook aandag trek. Die swartkleurige dakpilare skep die illusie dat die dak sweef en met swart omboorsels om die wielboë wat die netjiese allooiwielontwerp (17” by die topmodel) beklemtoon, dakrelings en ‘n parmantige drukvlerkie op die agterklap as deel van die standaardtoerusting), het die nuweling ook ‘n goeie skeut sportiwiteit in die voorkoms. In geheel ‘n vars en moderne voorkoms wat aanklank by Suid-Afrikaanse kopers behoort te vind.

Die bakwerk is effe korter as 4 meter met ‘n wiel basies van 2,6 meter en is net meer as 1,8 meter breed. Daarom bied die XUV gemaklike sitplek en genoegsame been-, skouer- en kopspasie vir tot vyf volwasse insittendes. Die agter sitplekke kan met ‘n 60/40 verdeling platvou om die laaispasie te vergroot.

Enjins

Mahindra het die XUV met twee enjins bekendgestel en kopers kan kies tussen ‘n 1.2 liter drie-silinder turbo-petrolenjin of ‘n 1.5 liter vier-silinder turbodiesel kragbron.

Die 1.2 liter turbo-petrol lewer 81 kW by 5 000 rpm met 200 Nm wringkrag wat tussen 2 000 rpm en 3 500 rpm beskikbaar is. Die heel nuwe 1.5 liter viersilinder turbo-diesel enjin lewer 85.8 kW by 3 750 rpm en 300 Nm wringkrag tussen 1 500 en 2 500 rpm.

Beide XUV300-modelle is toegerus met ‘n 6-spoed handratkas wat krag na die pad deur die voorwiele stuur.

Kajuit en toerusting

Die kajuit is egter die plek waar die XUV300 nuwe standaarde vir ‘n Mahindra stel. Die algehele voorkoms binne vertoon modern, duursaam en goed toegerus. Twee afwerkingsvlakke (W6 en W8) is beskikbaar en beide weergawes kom baie goed toegerus met standaard gerieffies soos ‘n stuurwiel met afstandbeheer skakelaars vir die klank en spoedbeheer, twee lugsakke, ABS-remme, lugversorging en ‘n 17,78 cm kleurraakskerm. Die skerm bied toegang tot SatNav, klank- en kommunikasiefunksies met behulp van Apple CarPlay en Android Auto, laasgenoemde weliswaar net op die luukser W8. Standaard bied die stelsel ook Mahindra se “Bluesense” toepassing waar bestuurders onder meer hul historiese bestuurinfo kan naspeur. Beide modelle is ook toegerus met Mahindra se “Smart Steering”-stelsel waar die stuurgevoel verander kan word met ‘n skakelaar na “Comfort”, “Normal” of “Sport” waar eersgenoemde die stuur ligter maak vir stedelike verkeer en gemaklike parkering, terwyl die “Sport” modus die stuur effe “laai” wanneer vinniger op die ooppad gery word.

Elektriesbeheerde kantspieëls, sentrale sluitstelsel asook kragstuur is ook standaard beskikbaar op die goedkoper W6 model. Die W8 kry bykomende ‘n ekstra USB laaisok, ‘n LED- beligte instrumentepaneel, voor en agter parkeergonsers, tru-kamera, elektriesbeheerde glas-sondak, spoedbeheer, ‘n stemopdragstelsel, ‘n banddruk moniteringstelsel met waarskuwing asook outomatiese ruitveërs met reënsensors. Verder is die W8 weergawe toegerus met sleutelose toegang en ‘n “STOP/START” – aansitterknop. Ook outomatiese ligte is deel van die standaardtoerusting op die W8 model.

Ek noem spesifiek die lang lys van standaard toerusting aangesien dit ongehoord is vir ‘n kompakte SUV in hierdie prysklas om standaard toerusting van hierdie omvang te bied teen hierdie prys, wat juis die XUV300 se waarde vir geld beklemtoon .

Die W6 kom met materiaalbekleedsel terwyl die W8 met ‘n duursame kunsleer beklee is. Die stuurwiel in die W8 is egter met leer oorgetrek.

Veiligheid

Ook met standaard veiligheidstelsels stel die XUV300 nie teleur nie en bied ondermeer remskywe op al vier wiele, ABS met remkragverspreiding en rembeheer wanneer daar in ‘n draai gerem word.

ISOFIX hegpunte vir kinderstoeltjies op die agtersitplekke is ook standaard op alle modelle.

Die W8 afwerking sluit ook in ‘n klasleidende 7 lugsakke wat kant-, sy-, gordyn- en kniesakke insluit. Verder word ESP (Electronic Stability Programme with roll-over mitigation) asook heuwelwegtrekhulp by die veiligheidstoerusting ingesluit.

Slotsom

Die XUV300 het my verwagtinge heeltemal oortref met heerlike rygenot, lekker hantering en ‘n gewillige enjin wat baie goed met die 6-spoed ratkas saamwerk. Ratskakeling is verbasend glad, terwyl hantering, selfs deur die uitdagende draaie van Franschhoek Pas bo verwagting goed was met goeie balans en greep wanneer ek die klein Indiër aangejaag het. Indrukwekkend was die stil kajuit met uiters min pad- en windgeraas op die ooppad teen togsnelhede. Ratverhoudings het ook goed met die enjin se kraglewering gekombineer wanneer daar verbygesteek moet word op die ooppad. Ek is ook besonder beïndruk met die hoë vlakke van standaard toerusting in die kajuit wat gemaklik en intuïtief werk, terwyl die kajuit gerieflike spasie aan beide my en my kollega se sesvoet-plus lywe gebied het .

Die Mahindra XUV300 is die tipiese voertuig wat ‘n middelklas jong gesin met twee kleuters sal koop wat net een voertuig kan bekostig wat dan in al die gesin se behoeftes moet kan voorsien. Dis ma se krooskarwyer en pa se visvang/fietsry-motor. Dit sal ook as die gesin se kerk-toe-en-werk-toe-wa moet dien en kom daar ‘n wegbreekkans sal die XUV300 ook gemaklik as vakansiewa kan diensdoen. By bekostigbaarheid lê die XUV300 aan die onderkant van die segment se prysindeks en is boonop ekonomies as dit by brandstofverbruik en onderhoudskoste kom.

Die Mahindra XUV300 is inderdaad soos ‘n heerlike bord lamskerriebredie op ‘n ysigkoue nat Weskuswinteraand voor die kaggel – trooskos wat in waarde vir geld die meer geroemde prentjiekos oortref!

Pryse (BTW Ingesluit) tydens bekendstelling:

XUV300 W6 1.2 Petrol: R 249 999

XUV300 W6 1.5 Diesel: R 274 999

XUV300 W8 1.2 Petrol: R 304 999

XUV300 W8 1.5 Diesel: R 324 999

Pryse sluit is ‘n 5 jaar/150 000 km waarborg en ‘n standaard 5 jaar/90 000 km diensplan met ‘n 24/7 standaard padbystanddiens in.