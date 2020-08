Mahindra Suid-Afrika span saam met ETG en verstewig sy vastrap in Suider-Afrika

This post is also available in: English

Mahindra South Africa en ETG het saamgespan om ’n volledige reeks landboutoerusting oor die hele Suider-Afrika te versprei en te ondersteun.

Die reeks is deel van Mahindra SA se portefeulje wat ook voertuie, nywerheidstoerusting en kragopwekkingstoerusting insluit. Mahindra SA is in 2019 erken as die voertuighandelsmerk wat die vinnigste groei in Suid-Afrika, met ’n netwerk van 67 handelaars en groeiende verteenwoordiging in ander Suider-Afrikaanse lande.

ETG is een van die grootste landboukonglomerate in die wêreld met ’n voetspoor in Afrika suid van die Sahara, Noord-Amerika, Europa, die Midde-Ooste en Suidoos-Asië.

Die vennootskap sal alle Mahindra-trekkers en -werktuie, Hisarlar-werktuie, en binnekort ook Sampo Rosenlew-stropers insluit.

Mahindra & Mahindra is die wêreld se grootste vervaardiger van trekkers en bied ’n omvattende reeks taai, doeltreffende en moeitevrye trekkers. In Suid-Afrika strek dit van die bekostigbaarste 6060-model met sy waterverkoelde enjin met regstreekse inspuiting en tweewielaandrywing tot die 7590-trekker met ’n kragtige enjin, swaardiens-gesinkroniseerde ratkas en vierwielaandrywing. Mahindra SA sal binnekort trekkers met ’n hoër lewering, kajuittrekkers en die alomgewilde Orchards-reeks van sy geaffilieerde maatskappy, Erkunt, byvoeg.

Ander landboutoerusting wat in Suid-Afrika aangebied word, sluit in skoffelploeë, spesialisskoffelploeë soos tussenryskoffelploeë, klepelmaaiers, êe, snippermasjiene, woelêe, operdploeë, ploeë, laaiers, oorplanters, balers, kuilvoerbalers, voermengers en sproeiers. Hierdie aanbieding bestaan uit toerusting van Mahindra se Applitrac-reeks en dié van sy geaffilieerde maatskappy, Hisarlar.

Die vennootskap met ETG sal Mahindra SA in staat stel om sy reeks en reik in die boeregemeenskap selfs verder uit te brei.

ETG is ’n welbekende eenstopwinkel vir die boeregemeenskap met sy produkte en dienste (insluitend Falcon, Kynoch en Zambian Fertilizer) en is ook ’n gevestigde grootmaathandelaar in graan en ander produkte in Afrika. ETG sal sorg vir die verkoop en ondersteuning van boerderytoerusting en sal boere ook met kleinhandelsfinansiering, opleiding, diens en onderdele help.

Mahindra se reeks landboutoerusting is sy vierde produktereeks wat in Suid-Afrika bekend gestel is. Hy is reeds welbekend as ’n vervaardiger van SNV’e en bakkies, met modelle soos die bekroonde XUV300 en die trots Suid-Afrikaans vervaardigde Mahindra Pik Up-reeks.

Mahindra voorsien ook ’n omvattende reeks Powerol-kragopwekkingsprodukte en bied ’n reeks EarthMaster-geelwerktuigtoerusting aan deur sy Mahindra Construction Equipment-afdeling soos die brandstofbesparende EarthMaster 4×4-trekkertruskoplaaier (TLB).

Meer inligting oor die vennootskap tussen Mahindra en ETG is aanlyn beskikbaar by www.mahindratractors.co.za.