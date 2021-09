Magnum™ AFS Connect™: Volgende vlak data-monitering en -bestuur met nuwe kajuitgemak

This post is also available in: English

Case IH het die sewende generasie van sy vlagskip konvensionele trekker bekend gestel; die nuwe Magnum™ AFS Connect™.

Die bekendstelling kom drie dekades nadat die eerste Magnum-trekker aan die wêreld se boere onthul is, met meer as 150 000 Magnum-trekkers wat sedertdien op plase regoor die wêreld begin werk het.

Eksterne opdaterings sluit ‘n nuwe deur in lengte en nuwe styl en beligting in, maar sommige van die belangrikste opgraderings is binne-in die kajuit, wat lei tot ‘n trekker wat die bestuurder en eienaar help om boerderybedrywighede te bestuur met nuwe vlakke van presisie en konnektiwiteit.

In 1995 het AFS (Advanced Farming Systems) die maatstaf in die bedryf vir presisieboerdery gestel. ‘AFS Connect®’ is Case IH se telematiese oplossing, wat nou ‘n integrale deel van die nuwe Magnum self is. Daarom is ‘AFS Connect®’ deel van die trekker se naam.

Die reeks is uitgebrei met die bekendstelling van die Magnum 400 met PowerDrive-ratkas vir nog swaarder en meer veeleisende toepassings. Hierdie nuwe model bied 400 perdekrag (298 kW) met ‘n maksimum van 435 perdekrag (324 kW).

Ontwerp na gelang van terugvoer van kliënte

“Die nuwe Magnum-ontwikkeling het begin toe ons ondersoek wou instel na wat gebruikers vandag in hierdie klas en grootte trekker soek, en tyd saam met boere oor die hele wêreld spandeer het vir beter begrip van hul behoeftes en vereistes,” sê Aron Oechsner, Case IH Globale Produkbestuurder vir Magnum.

“Dit was ‘n oefening wat personeel, vervaardigings-, bemarkings- en gehaltestandaarde behels het, nie net van die Magnum-fabriek in Racine, VSA nie, maar ook van Case IH regoor die wêreld, sodat hulle idees kon uitruil en vergelyk oor wat in verskillende lande en wêreldwyd belangrik is – streke van Noord-Amerika tot Suid-Afrika tot Australië en verder.

“Hieruit het ons konsepte getoets, sowel in die 3D-ontwerpfasiliteit op ons Burr Ridge-navorsings- en ontwikkelingsterrein in Illinois, VSA, as in die veld. Die resultaat is ‘n nuwe reeks wat die breë behoeftes van boere in daardie streke erken, en hoewel dit voldoen aan die vereistes van die innoverende, vooruitdenkende boere wat die potensiaal van nuwe presisie-tegnologie benut, werk dit op ‘n gemaklike manier vir diegene wat minder tegnologies ingestel is,” het hy gesê.

Wat is nuut?

Afgesien van die sigbare veranderings, is dit die Magnum se nuwe vlak van konnektiwiteit wat die grootste opgradering in die nuutste reeks bied.

AFS Connect bewerkstellig ‘n gladde, onmiddellike oordrag en opname van trekkerdata in die herontwerpte kajuit.

Dit sluit alles in, van die ligging van die masjien tot die verrigting daarvan en wat dit benodig, soos brandstof of die behoefte aan onderhoud. Data, soos bewerkte oppervlakte of variërende toedienings hoeveelhede, word ook in reële tyd aangeteken en oorgedra.

‘n Nuwe tweerigtingskakeling tussen die nuwe AFS Pro 1200-skerm in die Magnum™ AFS Connect™-kajuit en die AFS Connect-portaal bied toegang tot die bestuur van data.

Veilige draadlose data-oordrag beteken beweging van data met behulp van USB-geheue is nie nodig nie, wat die gepaardgaande risiko van verlies of skade uitskakel. Plaaseienaars en bestuurders kan dan ook die vryheid hê om geselekteerde agronomiese data te deel met derdepartye van hul keuse – soos hul landboukundige-en trekkerbedryfsdata met hul handelaar, om diens- of bedryfskwessies te identifiseer en die beste uit die masjien te haal.

AFS Connect-tegnologie maak dit ook moontlik om die AFS Pro 1200-skerm van die trekker op ‘n afstand te monitor, wat groter insig bied in wat nodig is om die werking te optimaliseer, sonder dat dit nodig is om fisies saam met die bestuurder in die trekker te wees.

Die binnekant van die kajuit van Magnum-trekkers is hersien, met behoud van bekende Case IH -konsepte, soos pilaarinligtingskerms en die Multicontroller plus sy armleuningkontroles, en die verbeterde uitvoering van hierdie bedieningselemente lig intuïtiewe werking na ‘n hoër vlak.

Alexey Savinov, Case IH se Produkbemarkingsbestuurder vir Magnum in Asië, die Midde-Ooste en Afrika, sê intuïtiewe werking en gemak van die bestuurder was noodsaaklik by die ontwerp van die nuwe reeks.

“Die nuut otwerpte kajuit sluit ‘n nuwe draaibare sitplek, verbeterde lugversorging, verwarming- en ventilasiestelsels en nuwe automobiele-styl kontroles in,” het Savinov gesê.

“Selfs geriewe soos berging en laai- en data-poorte in die kajuit is in ag geneem. “Die nuwe Magnum™ AFS Connect™ het baie om te bied – dit is regtig ‘n groot sprong in trekkerontwerp – en ons is baie trots daarop dat dit nou vir boere in Suid-Afrika beskikbaar sal wees,” het hy gesê.

Die reeks vir Suider-Afrikaanse markte sluit die Magnum 280, Magnum 310, Magnum 340, Magnum 380 en Magnum 400-modelle in – met ‘n maksimum kraguitset van onderskeidelik 351 (261 kW), 382 (284 kW), ​​409 (305 kW) en 435 perdekrag (324 kW). Die Magnum 400 is beskikbaar met ‘n swaar 21/5 PowerDrive-ratkas. Alle modelle beskik oor ‘n 8,7-liter FPT Industrial Cursor 9 ses-silinder turbo-aangedrewe en onderverkoelde enjins.

Die Magnum™ AFS Connect™ 340, 380 en 400 modelle kan ook gekonfigureer word as die agterspoor Rowtrac. Dié trekkers handhaaf ‘n agterste hefvermoë van tot 11 700 kg, terwyl die hefvermoë van die opsionele voorhef 4 090 kg is. Tot ses afstandskleppe is aan die agterkant en drie aan die voorkant beskikbaar.

Vir meer inligting oor die nuwe Magnum™ AFS Connect™, of enige Case IH-masjinerie vir jou spesifieke toepassing, kontak jou plaaslike gemagtigde Case IH-handelaar of besoek www.caseih.co.za.

Bron: CNH Industrial AG and CE