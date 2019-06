Maal en meng maklik met Drotsky

This post is also available in: English

Toe Gert Drotsky sy eerste groot hamermeule in 1962 gebou het, het hy waarskynlik nie voorsien dat daar meer as ’n halfeeu later skaars ’n plaas in Suid-Afrika sonder een van die kenmerkende rooi-en-geel masjiene sou wees nie.

Tydens NAMPO het baie boere by Drotsky se uitstalling ingeloer net om hallo te sê en te sien wat is nuut, maar Drotsky se mense gaan ook uit hulle pad om nuwe toetreders tot die landbou te help. Die hulp is nie net tot boere beperk nie.

Hamermeulens

M-reeks hamermeulens

Op die standplaas het ’n reeks S6-hamermeulens besoekers begroet met die goeie nuus dat hulle onder kosprys te koop aangebied is. Die reeks is deur Drotsky se span leerlingbouers in vennootskap met ’n opleidingsinstansie vervaardig (lees in ProAgri 225 meer oor die projek). Elke meule voldoen aan Drotsky se streng vervaardigingstandaarde, maar dit het ook ’n goeie geleentheid aan die studente gebied om te sien hoe ’n Drotsky van onverwerkte staal tot op ’n plaas vorder.

Francesco van Wyk, meganiese ingenieur, sê: “Opleiding vir die toekoms is vir ons baie belangrik.”

Die S-reeks (S1, S4, S6 en S8) is hoofsaaklik vir graan bedoel en daar is selfs ’n tafelmodel wat met enkelfasekrag werk as jy jou eie mieliemeel in die kombuis wil maal.

Die res van die toerusting kon teen tot 15% korting gekoop word en Francesco sê hulle gee gewoonlik mense tot so ’n maand na NAMPO geleentheid om nog teen die afslagpryse aan te koop.

Onder die groter hamermeulens is die M24 die vlagskipmasjien waarmee Gert Drotsky in 1962 begin het. Daar is ook ’n M16 en M36, wat sommer ’n magdom toepassings het, in die reeks. “Dit is ontwerp vir enige voergewasse soos lusern, graan soos mielies of mieliereste, maar die masjiene is al selfs ingespan om onwettige sigarette te vernietig,” vertel Francesco.

’n Onlangse toevoeging is ’n masjien wat groot rondebale maal. Die masjien kan ook aan ’n bestaande meule gekoppel word.

Drotsky se hamermeulens kan met die trekker se kragaftakker, elektrisiteit of dieselenjins aangedryf word.

Voermengers

P2000-voermenger

Voermengers is ook sinoniem aan die Drotsky-naam en met ’n baie goeie rede. Die mense by Drotsky verstaan boere en diere se behoeftes en wanneer voer deur ’n Drotsky beweeg het, kom dit netjies in stukkies gesny en goed gemeng aan die ander kant uit.

Francesco vertel dat die meeste mengers net van awegare gebruik maak, maar Drotsky se P-reeks van die halftonmenger (P500) tot die tweetonmenger (P2000) gebruik spane en awegare. Die spane het arms wat die produk skep en tuimel sonder dat enige materiaal kan wegkom.

By NAMPO is die P2000 teen die spesiale prys van R305 000 aangebied (sonder ’n skaal en BTW). Die masjien benodig 60 tot 70 kW trekkerkrag, maar as jy hom in die skuur wil laat staan, kan jy ook ’n E-trekker aanskaf vir elektriese aandrywing. Die E-trekkers lewer krag van 15 tot 75 kW en bevry jou trekker vir ander belangrike werk op die plaas.

Konsentraatmengers

KS-konsentraatmenger met die kantelskroefawegaar.

Drotsky se kegelvormige KS-konsentraatmenger werk vinnig en deeglik. Die KS staan vir kantelskroef en dit is die groot geheim. Die awegaar binne die kegel draai om sy eie as en ook in die rondte binne die kegel. Daar is geen plek waar produk kan vassit nie.

Francesco vertel dat jy tot 30% melasse in jou mengsel kan voeg; dit sal deurmeng! “Daar is deeglike toetse gedoen en bevind dat selfs net ’n halwe kilogram van een produk op ’n volle ton 97% verspreiding deur die totale mengsel toon. Dit is so perfek as wat dit kan kom.”

Die menger werk ook lekker vinnig. Tien sekondes nadat jy die laaste sak by die gerieflike heuphoogte bek ingegooi het, kan jy maar begin uitlaai – dit sal deeglik gemeng wees.

Verpillers

Drotsky bied losstaande pilmasjiene aan, maar kan ook ’n totale aanleg oprig waardeur hande-arbeid uitgeskakel word. Die grondstowwe gaan een kant in en die klaargemaakte, afgekoelde pille kom anderkant uit. So ’n aanleg sal jou in staat stel om tot 2 500 kg per uur te hanteer.

Die D5-pilmasjien wat van 800 tot 1 000 kg per uur kan hanteer het op NAMPO aandag getrek. Die masjien sluit in ’n 2,5-meter verstelbare awegaar met ’n magneet om enige magnetiese metaal op te vang.

Die mengers en pilmasjiene kan elektries of met ’n trekker aangedryf word.

Eet gesond!

Die S6 / S8 Superplant is ook by NAMPO vertoon. Die masjien is oorspronklik vir die Zimbabwe-mark ontwerp waar kleinboere mielies wil ontkiem en maal tot mieliemeel. Die masjien kan, net soos die S-Reeks, die produk bekend as straight run vervaardig. Dit is baie gesonder as gewone pap wat net van die endosperm gemaak word.

In die aleuronderlaag en kiem van die mielies skuil al die voedsame vet en vitamines wat ’n mens nodig het. “Die endosperm is mos maar eintlik net stysel en bietjie suiker,” sê Francesco. Die rede waarom die mielies ontkiem word is omdat dit langer hou, anders versuur die produk gou.

Hou op sukkel! Kontak Francesco van Wyk by 083-267-3286 of 011-864-1601 of e-pos francesco@drotsky.co.za vir meer inligting, of besoek www.drotsky.co.za.