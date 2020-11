Maak wenbewerkings met LEMKEN

This post is also available in: English

LEMKEN is welbekend vir hulle veeldoelige grondbewerkers soos die Karat, Rubin en Heliodor wat jou verseker van ’n ferm saadbed vir die plantseisoen.

Wanneer daar geploeg moet word, staan LEMKEN ook gereed met sy Diamant-reeks. ProAgri het ’n paar boere besoek wat op LEMKEN steun vir wenoeste.

Karat 9 en Rubin 9 en 12

“Die Karat is die oudste van al ons LEMKEN-werktuie en ook die wonderlikste en beste. Die Karat 9 van LEMKEN kan vir enigiets op jou plaas gebruik word,” sê Wrench Cilliers, voorman van Delpa Boerdery in Douglas.

As Wrench sukkel om ’n land glad en reg te kry, dan gaan haal hy die Karat, want hy is baie veelsydig. Die masjien word eerstens gebruik om die reste in te werk en om die grond te herkonsolidieer.

“As die Karat heeldag werk, kan hy maklik 75 hektaar per dag bewerk,” sê hy.

Boonop is die Karat betroubaar en duursaam en hy het nog net kleinighede aan die masjien herstel. Wrench sleep die Karat 9 maklik en lekker met ’n trekker van 275 kW, maar ’n mens kan ook ’n kleiner trekker gebruik.

Wrench Cilliers by sy beste oplossing vir bewerking op die plaas, die Karat 9.

Wrench se lys van voordele van die Karat:

• Sy dubbelrollers maak die saadbed die beste wat jy kan kry.

• Beter vermenging van plantreste en grond

• Baie veelsydig

• Pak nie maklik aan nie

• Die Karat bring ook vir die boer kostevermindering omdat jy die land net een keer bewerk teenoor die vorige kere twee keer

• Dit bring definitief ’n opbrengsverhoging mee.

Regardt Schulenburg van die plaas De Put buite Pietersburg, sê die Karat is van ordentlike staal gemaak, soos al LEMKEN se werktuie. Hy boer met aartappels, uie, botterskorsies en vee. Die hoofrede hoekom hy die Karat aangeskaf het, is omdat die werktuig se skare nader aan mekaar is, wat die grond beter losmaak.

Hoe hy te werk gaan: “My eerste bewerking nadat ek my aartappels uitgehaal het, is met die Karat. Ek gebruik hom om die spore los te maak. Dan plant ek voersorghum in my land. Daarna gebruik ek weer my Rubin 12. En nadat ek hom gebruik het, gebruik ek weer my Karat. Ek haal die rollers van my Karat af en bewerk die grond sonder die rollers. Dan neem my grond die reënwater beter op.”

Nog ’n boer wat baie ingenome is met sy LEMKEN Karat 9, is Skippies Joubert van Gideon Joubert Boerdery buite Luckhoff. Hy het nog net een seisoen met die Karat gewerk, maar is baie in sy skik, want soos hy sê: “Dit help nie die planter plant presies, maar die saadbed is nie presies nie. Die rollers agter aan die Karat gee ’n ferm saadbed en verseker egalige plantdiepte.”

Hein Mulke en sy seun, Erich, van die plaas Zoutpansdrift, Douglas. Hein het in 2013 die eerste Rubin 9 in Douglas gekry.

Nog ’n span van die Douglasomgewing wat op LEMKEN steun, is Hein Mulke en sy seun, Erich. Hulle gebruik hulle Rubin 9 al van 2013 af om groot volumes plantmateriaal te sny en in die grond in te werk. Op besproeiingslande is daar nie tyd vir sukkel nie en hoe meer werk ’n werktuig kan doen, hoe beter!

Hein sê hy het nog net nodig gehad om slytonderdele te vervang en die onderhoudskoste is minimaal, veral vir ’n werktuig wat so hard werk.

LEMKEN Diamant 11-ploeg

As jy onkruid het, ploeg dit blinkskoon met LEMKEN se 8-skaarploeg. Hy ploeg mooi en diep.

Org Teesen, hier saam met sy vrou, Joline, en seun, Duardt, sê met ’n LEMKEN se Diamant aan jou kant, klop jy onkruid.

Org Teesen van Otterfontein, Koster, sê daar is goeie redes waarom hy ’n ploeg inspan: “Ek gebruik ’n ploeg slegs om onkruid op geselekteerde lande te beheer. Kweek is ’n gras wat baie moeilik chemies beheer of doodgespuit word. As jy hom nie op die regte tyd met regte dosisse bespuit nie, kom hy maar net weer terug en kwaaier as tevore. Deur lande in die winter te ploeg, verhoed ek dat te veel vog verlore gaan oor bogrond wat reeds droog is en dop ek kweeksooie om, wat dan doodryp. So beheer ek vog en onkruid, weer eens op spesifieke lande.”

’n Ploeg kan grond baie vermeng en laat uitdroog bo, maar met LEMKEN se tegnologie word die struktuur van die bogrond nie vernietig nie. “Die gebruik van ’n ploeg moet elkeen maar self oorweeg. As onkruid begin wen, moet jy planmaak,” sê Org.

Org voeg by dat LEMKEN se ploeg eenvoudig is en slytasie kan vat. “Alles het ’n pennetjie wat losmaak om iets af te haal; die boer het net een moersleutel nodig.”

Hy noem dat hy in die drie jaar wat hy die ploeg het net twee stelle breekboute en beitelpunte opgesit het. Hulle hou baie lank.

“Die ploeglyne is mooi en hy ploeg tussen 6 en 8 km per uur. Indien die grond nat is, probeer mens dat die wielglip nie bo 20% gaan nie. ’n Mens kry ’n breekskaar (skimmer) wat die grond voor breek, wat dit dan makliker maak vir die ander skare om die grond om te dop,” sê Org.

Vir meer inligting oor LEMKEN se werktuie, kontak Karel Munnik by 082-412-2577of k.munnik@lemken.com; of Blackie Swart by 082-404-9651 of b.swart@lemken.com, of besoek www.lemken.com.