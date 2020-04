Maak jou trok slim met Ctrack

This post is also available in: English

Jy weet tot op die laaste meter waar jou trekker loop, jou slimstroper hou rekord van elke pit en die werkswinkel laat weet jou as hulle op hulle skerm sien een van die masjiene op die plaas oorverhit of het ’n diens nodig.

Al die tegnologie help jou om te meet, te weet en te presteer, maar as die trok met sy kosbare vrag by die plaashek uitry, stop jou stroom van inligting … tot daar skade is. En dit is jóú skade.

Met Ctrack se nuwe tegnologie wat pas bekendgestel is, kan jy nou ook ingelig bly en proaktief optree totdat die vrag aan die ander kant afgelaai is.

Ctrack se On the Road-oplossing wat hulle in samewerking met Garmin aanbied, bied jou deurlopende kontak met alles wat in die kajuit gebeur en ’n volledige inligtingstelsel vir die bestuurder op een skerm.

Navigasie is sinoniem met Garmin en met ingeboude

AndroidTM 6.0-funksionaliteit kan jy op die plaas ook heeltyd sien waar die trok is en wat die beste pad vorentoe is. Die kom­munikasievermoë maak dit ook moontlik om oproepe te maak of boodskappe te stuur en ontvang, maar jy kan dit programmeer om net sekere telefoonnommers goed te keur vir stuur en ontvang.

Die toestel kan aan ’n persoon­like pinkode vir ’n bestuurder ge­koppel word en die trok sal nie ry alvorens die kode ingevoer is nie.

Op die plaas kan jy ’n hele vloot voertuie dophou met behulp van Ctrack se sagteware en take aan sekere bestuurders uitdeel.

Bestuursgedrag word ook ge­meet en as daar te hard gestop, te woes gedraai of te vinnig gery word, skuif die sigbare meter van groen na rooi. Die bestuurder sal sommer vooraf weet hy gaan op die rooitapyt in die baas se kantoor beland. Die toestel het ook ’n kamera voor, maar as jy regtig wil sien wat aangaan, is die Ctrack IRIS Dashcam & ADAS die beste oplossing.

Die IRIS is ’n video-eenheid met agt kanale, wat beteken jy kan agt kameras op verskillende plekke rondom die trok plaas, selfs in die kajuit om die bestuurder dop te hou en in te gryp as jy sien sy kop begin knik! Jy kan die pad en die vrag dophou en alles word ook opgeneem sodat daar ’n rekord bestaan.

ADAS staan vir Advanced Driver Assistance en hoewel baie vragmotorvervaardigers se nuwegeslagvoertuie met die funksie toegerus is, is dit nie in die ouer voertuie ingebou nie. Met Ctrack se toerusting en sagteware kan die eienaars van ouer model trokke en ligte afleweringsvoertuie nou ook die voordele geniet van outomatiese spoedbeheer met spoedvermindering in gevaarsituasies, waarskuwing van baanverwisseling, remme wat sluit en ’n verskeidenheid ander funksies om rywerk veiliger te maak.

Hein Jordt, besturende direkteur, en Eugene van Niekerk, senior bestuurder, Produkoplossings, van Ctrack by die bekendstelling van Ctrack se nuwe telematiese tegnologie vir Suid-Afrika.

Fnuik dieseldiefstal

Die ander groot probleem waarvan elke boer met trekkers, bakkies en trokke maar alte bewus is, is brandstofdiefstal. Daar is baie vindingryke maniere waarop mense onregmatig “vloeibare goud” bekom.

Eugene van Niekerk van Ctrack sê hulle het by een maatskappy uitgevind dat elke bestuurder elke dag vyf liter diesel gesteel het. Net met die hulp van ’n verklikker en Ctrack se uitstekende meettoerusting en sagteware kon hulle uiteindelik agter die kap van die byl kom. Die meeste diefstal gebeur by vulstasies waar die inhoud in die tenk en die hoeveelheid op die strokie nie ooreenkom nie.

Daar is verskillende instrumente beskikbaar om werklike brandstofinhoud te meet, maar Ctrack het gevind die beste manier bly om ’n gat te boor en ’n kapasiteitsensor in die tenk te plaas op so ’n manier dat daar nie met die sensor gepeuter kan word nie.

Eugene sê dit kos tyd en moeite om die installasie te doen, maar in plaas daarvan om te begroot vir ’n maandelikse verlies, begroot liewer net een keer vir ’n voorkomende maatreël. Met Ctrack se sagteware sal jy gou kan sien of daar onverklaarbare veranderings in die brandstofvlakke is en ook presies waar dit gebeur. As Pietman elke dag by die dieselfde vulstasie ’n paar kilometer van die basis af stop om vol te maak omdat hy kwansuis sal gaan staan, dan moet jy maar weet daar is ’n slang in die gras. Met Ctrack se hulp kan jy die slang se kop afkap.

Dieselfde geld vir al die voertuie op die plaas wat diesel gebruik. Dit is baie moontlik nie die trekker wat so swaar loop nie, dit is die kannetjie brandstof agter die skuur.

Besoek www.ctrack.co.za om jou naaste verteenwoordiger te vind.