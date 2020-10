Maak die beste van jou beperkte hulpbronne met Agrico

This post is also available in: English

՚n Groot watertekort het Beerseun Boerdery buite Tzaneen tot ՚n jaar gelede aan bande gelê, tot hulle die beste tegnologie en toerusting ingespan het om die water wat hulle wel het ten beste te benut. Vandag plant hulle suikermielies, groenbone, pampoene, eiervrug, verskillende kultivars rissies, papajas, koejawels, makadamianeute, sitrus en vye.

Hulle lewer hoofsaaklik aan die kleinhandelmark soos Freshmark, Woolworths en Pick n Pay en sal hulle oorskot produkte mark toe stuur. Vir Woolworths en Pick n Pay, verpak hulle op die plaas en plak selfs die etikette op vir ՚n spesiale aanbod wat op pad is! Beerseun stap al vir 16 jaar ՚n pad met Agrico en op die plaas is daar dus net Agrico-stelsels waar jy kyk. Rynier Steenekamp, produksiebestuurder, is ՚n man wat weet hoe om baie fyn met water te werk en Agrico ondersteun hom baie sterk daarmee.

“Ons het spilpunte, drup- en mikrobesproeiing, maar is besig om van die mikrobesproeiingstelsels uit te faseer, want die verdamping is te hoog. Die druppers kan dieselfde volume water lewer, maar laas dit regstreeks op die grond, teen die plant, neer.”

Agrico se spilpunte werk snags en en hulle drupbesproeiing werk bedags om die wisselvalige water uit hulle boorgate optimaal te benut en verdamping te beperk.

Hy laat die spilpunte ook snags loop om verdamping tot die minimum te beperk, en die drupbesproeiing bedags. So kan hy oor 24 uur die boorgate optimaal gebruik. Die plaas se boorgate is wisselvallig en vat lank om te herstel indien die watervlak te laag afgetrek word. Agrico moes saam met Rynier ՚n plan beraam om die beperkte water die beste te benut, sonder om hulle pompe of die boorgat te beskadig. Hulle het ՚n baie vernuftige stelsel aangekoop wat die pomp afskakel sodra die watervlak in die boorgat te laag raak. Later skakel dit weer outomaties die pomp aan sodra dit weer veilig is, sodat die pomp nooit droog loop en daardeur beskadig word nie.

Die spilpunte en drupbesproeiing het verskillende en bepaalde dienspunte wat druk en vloei betref. Die pomp se lewering word met behulp van veranderlikefrekwensie-aandrywing daarvoor aangepas. So is die besproeiing altyd doeltreffend en vermors hulle ook nie energie deur teen onnodige hoë druk te besproei nie. Dit het vyf jaar laas behoorlik op die plaas gereën en die rivier wat deur die plaas vloei is nie standhoudend nie. Doeltreffende, presiese bestuur van die skaars waterbron is dus onontbeerlik.

Agrico het hierdie stelsel vir Beerseun

Boerdery geïnstalleer sodat hulle boorgatpompe nooit droogloopskade opdoen nie.

Rynier sien deur middel van ՚n toepassing op sy selfoon of rekenaar hoe die watervlakke oor tyd lyk en dit stel hom in staat om sy besproeiingsbeplanning vooruit te doen. Die toepassing is ook met Agrico se stelsels geïntegreer om die bestuur baie meer vaartbelyn te maak. Hy kan die watertoediening aanpas en pompe met afstandbeheer aan- of afskakel. Die toepassing wys ook hoeveel elektrisiteit verbruik word, wat baie handig is om die geldsommetjies te laat klop.

Agrico het ՚n tak, gerieflik naby, in Tzaneen. Hulle verskaf ՚n naatlose diens, van ontwerp van volledige besproeiingstelsels en verskaffing van die besproeiingsmateriaal, tot ՚n naverkopediens. Hiervoor word ՚n uitgebreide reeks goeie onderdele aangehou en tegnici is beskikbaar. Agrico se stelsels word oral in Suidelike Afrika met plaaslike fabrieke, sy eie taknetwerk en kundige handelaars ondersteun.

Agrico is altyd gereed om te help. Kontak Alfred Andrag by 082-824-1214 of 021-950-4111, of alfred.andrag@agrico.co.za vir meer inligting.