Maak Bonnox deel van jou boerslim-plan

“Wanneer jy aan die draad vat, kan jy sommer voel dit is gehalte,” sê Hezekiel Malesa van Brits. Hy het sy plaas van 23 hektaar met Bonnox toegespan as deel van sy langtermyn boerderyplan.

“Ek belê baie geld in die opbou van my boerbok- en Kalahari Red-kuddes en my heining moet nog vir die volgende 20 jaar my belegging beskerm.”

Hezekiel werk in die week in die stad waar hy besig is om homself as prokureur te bekwaam en hy wil so seker as moontlik maak dat sy diere veilig is, ook in die tye wat hy nie self op die plaas is nie. Hy het wel ’n voltydse handlanger wat hom bystaan, maar sy hande is redelik vol met die 89 bokke wat gevoer en tussen die kampe verskuif moet word.

Die heinings is 2,4 meter wildheinings met kleiner blokke onder en groter blokke bo. Nie eers die klein bokkies kan deurbreek nie en bok se kind kan ook nie die draad onder oplig om deur te glip nie.

Hezekiel Malesa van Brits het seker gemaak sy boerbokke en die Kalahari Red-kudde wat hy besig is om op te bou is veilig agter draad. Hulle bly binne en die diewe bly buite!

Met gewone draad kan bokke die drade van mekaar af wegdruk en deurklim. Die regop drade in ’n Bonnox-heining maak dit egter onmoontlik.

Hezekiel sê hy het ook vandat die Bonnox op is nog glad nie moeilikheid gehad met roofdiere soos jakkalse en rooikatte nie, en buitendien help die stewige, hoë heining om diewe uit te hou.

Die heining wat hy gekies het is volversink sodat dit lank kan hou in die deel van die land wat soms baie reën kan kry. Hy sê hy wou seker maak roes is nie ’n probleem nie. Dieselfde geld vir die stutpale wat hy gebruik het.

Aanvanklik het hy probeer om pale wat hy gehad het te gebruik, maar die span wat sy draad gespan het, het gou kom kla dat die pale te swak is vir die draad en hy is terug Bonnox toe om die regte pale te kry.

Hy sê: “Ek het ’n advertensie vir Bonnox gesien en na hulle toe gery. Hulle het my baie mooi gehelp. Hulle wou weet wat is die doel van die heining en toe kon hulle die regte soort draad aanbeveel.”

Hy was ook heel beïndruk daarmee dat hy vir elke tien rolle wat hy gekoop het ’n gratis rol kon kry.

Sterk hoekpale wat reg geanker is, sorg vir stewige heinings. Een van die dae gaan die oorhoofse besproeiing help om voer op die plaas te vestig en dan is die kampe reeds gereed.

Hezekiel sê hy wens hy kon ’n mentor kry om hom met alles in sy boerdery so mooi te help soos wat Bonnox se mense hom met die heining gehelp het.

“Ek het as kind naby Palaborwa my oupa se inheemse bokke opgepas. Dit het beteken ek moes die bokke veld toe jaag en saam met hulle loop dat hulle wei. Die tye het baie verander en ons kan nie meer die ou metodes gebruik om te boer nie. Deesdae moet dit anders bestuur word met die regte genetika, die regte voeding en kampe waarin die bokke kan wei of gevoer word.”

Hezekiel het reeds ’n oorhoofse besproeiingstelsel in sekere kampe waar hy weidingsgewasse en lusern wil aanplant, maar hy wag vir die stadsraad vir goedkeuring vir ’n dam waarin die water geberg kan word.

“Sodra die dam goedgekeur is, kan ek die kampe begin skoonmaak en plant, maar gelukkig is my heinings reeds op,” sê hy.

Kyk net hoe stewig is hierdie draad, beduie Hezekiel Malesa – geen bok kan dit oopdruk om deur te glip nie.

