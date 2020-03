Maak beter mieliekuilvoer met Pioneer

This post is also available in: English

deur De Bruyn Myburgh, agronoom, Pioneer SA

Boere gebruik gewoonlik ՚n kuilvoerkultivar se opbrengsprestasie tydens die huidige seisoen om te besluit watter baster hulle die volgende jaar moet plant. Maar nou kan boere beter besluite neem deur gebruik te maak van opbrengsdata van goeie gehalte, sowel as kwaliteitsdata, uit proewe wat Pioneer doen.

In die vorige seisoen (2018 – 2019) het Pioneer saam met AgSci Unlimited Silage Consultancy mieliekultivarevaluasies vir kuilvoer gedoen.

Daar is verskeie belangrike oorwegings as na proefresultate gekyk word:

• Kies goed uitgevoerde proewe

• Maak ՚n geldige bastervergelyking

• Pasop vir klein opbrengsverskille

• Volgende seisoen sal nie dieselfde as hierdie seisoen wees nie

• Gebruik plaaslike navorsing

Die vereistes vir ՚n goeie kuilvoerkultivar kan verskil, aangesien die doel waarvoor dit aangewend word mag verskil. In meer ekstensiewe vleisbeesboerderye mag kuilvoer ՚n klein komponent van byvoeding wees, waar dit in ՚n melkery die verskil tussen wins en verlies kan beteken. Die meeste vereistes of verwagtinge word gestel deur boere, voedingkundiges en kontrakteurs wat betrokke is by die produksie en aanwending van kuilvoer.

Daar is ՚n meningsverskil oor wat die belangrikste is, die hoeveelheid of gehalte van kuilvoer, maar ՚n praktiese reël of mikpunt vir goeie kuilvoer is die volgende:

• Hoë opbrengs per hektaar

• Hoë styselopbrengs per kg DM (droë materiaal)

• Hoë TVV (totale verteerbare voedingstowwe of total digestible nutrients, TDN in Engels)

Pioneer het ՚n heel nuwe navorsingsrigting ingeslaan ten opsigte van kuilvoerinligting. In samewerking met boere, kontrakteurs en wetenskaplikes is daar begin werk aan ՚n stelsel om die beste resultate en inligting te bekom en beskikbaar te stel om boere te help om die beste keuses vir hulle praktyke te maak. ՚n Verteenwoordigende monster is geneem van elke kultivar wat in die proewe van die vorige seisoen (2018 – 2019) geplant is. Monsterneming is gedoen ingevolge ՚n protokol wat deur AgSci Unlimited Silage Consultancy voorsien is. Die protokol het voorskrifte gegee met betrekking tot die vasstelling van snytyd, hoe om die materiaal te kerf en uit te droog, hoe om die droë materiaal (DM) te bepaal, metingsparameters tydens die stroop, die neem van monsters, inkuiling en ontleding van gefermenteerde monsters.

Dit beteken dat daar nou uitstekende proewe oor ՚n wye gebied gedoen is en nog gedoen gaan word om die regte, akkurate, vergelykbare resultate te bekom. Dit stel Pioneer in staat om die regte baster aan te beveel om by ՚n boer se spesifieke omgewing aan te pas, sodat die boer met vertroue kan plant.

Basterkeuse vir kuilvoermaak is een van die belangrikste besluite wat jy elke jaar op jou plaas neem. Maak seker dat jy dit deeglik deurdink. Gebruik Pioneer se data om die regte baster te kies om die beste by jou boerderydoelwitte te pas. Kontak Pioneer vir meer inligting by 012-683-5721, of e-pos info.rsa@pioneer.com.