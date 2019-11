Maak beswaar teen grondonteiening sonder vergoeding, vra TLU SA

This post is also available in: English

TLU SA het vandag ‘n veldtog bekend gestel om Suid-Afrikaners aan te moedig om steeds kommentaar te lewer teen die wysiging van art. 25 van die grondwet rakende grondonteiening sonder vergoeding.



“President Ramaphosa se regering het eensydig besluit dat die grondwet gewysig moet word en nie ag geslaan op die insette wat die gevolge van so ‘n wysiging duidelik uitgespel het nie,” sê mnr. Louis Meintjes, die president van TLU SA. “Ons uitgangspunt is, en was nog altyd, dat grondonteiening sonder vergoeding ‘n bedreiging tot privaat besitreg en die vryemarkstelsel is.



“Die wysiging gaan Suid-Afrika se ekonomie vernietig en ‘n noodlottige effek op voedselsekerheid hê. Ons kan en sal nie deel wees van hierdie vernietiging nie. Grondonteiening is níé belangriker as kos op die tafel nie.”



Die publiek het nou tot Februarie die geleentheid om oor die bewoording van die wysigings kommentaar te lewer.



“Die konsepwetgewing oor hierdie wysiging word eenvoudig deur die parlement gestoomroller,” sê mnr. Meintjes. “Met hierdie veldtog doen ons ‘n dringende beroep op Pres. Ramaphosa en die voorsitter van die ad hoc-komitee getaak met die bewoording van die artikel, Dr Mathole Motshekga, om eerder te fokus op hoe die wysigings en bewoording daaruit behoort te sien om eiendomsreg te versterk en te verhoed dat onteiening sonder vergoeding kan plaasvind. Dit is in belang van elke inwoner van Suid-Afrika.”



Suid-Afrikaners kan die veldtog ondersteun deur die volgende skakel te volg: https://www.tlu.co.za/grondonteiening/