Loskop Pluismeule onder nuwe bestuur

This post is also available in: English

Die bestuur van Vaalharts Katoen, geleë in Hartswater, het amptelik op Vrydag 12 Maart 2021 die bestuur van die Loskop Pluismeule in Marble Hall oorgeneem.

Die pluismeule in Marble Hall sal voorlopig bekend staan as Vaalharts – Loskop Katoen totdat alle onderhandelinge gefinaliseer is. Vaalharts Katoen se besturendedirekteur, Louis Olivier en die hoof finansiëlebeampte, Johan Wolhuter, sal ook hierdie onderskeie rolle by die “nuwe” Vaalharts – Loskop Katoen vervul.

Louis Olivier het 9 jaar ondervinding in die bestuur van ‘n pluismeule. Hy is ‘n gekwalifiseerde landboukundige met 30 jaar ondervinding in die katoenbedryf as ‘n produsent en besigheidsman. Johan Wolhuter is finansieel gekwalifiseer en hanteer reeds die afgelope twee jaar die finansiëlebestuursfunksie by Vaalharts.

Alle verpligtinge tot en met 12 Maart 2021, wat onder die vorige bestuur beteken is, sal dienooreenkomstig op meriete bestuur word met oop gesprekke tussen die betrokke rolspelers. Die pluismeule sal normaal operasioneel wees sonder ‘n onderbreking in enige van die dienste. Die huidige gerugte dat Loskop pluismeule hul deure toemaak is dus ongegrond.

Vaalharts Katoen en Vaalharts – Loskop Katoen sal as twee onafhanklike maatskappye bestuur word, elk met sy eie direksie.

Mr Olivier sê hy is terdeë bewus van die historiese uitdagings wat hanteer moet word. Hy is egter positief oor die feit dat die Suid-Afrikaanse katoenbedryf kerngesond is en dat hulle met die toepassing van ‘n suksesvolle Vaalhartsbesigheidsmodel, weer die pluismeule in Marble Hall tot nuwe hoogtes sal ontwikkel.

Die Loskop Pluismeule is in 2018 opgradeer. Hierdie opgradering het sy eie uitdagings gebring, wat saam met Covid die direksie genoop het om die bestuur van die pluismeule in heroënskou te neem. Die direksie, onder die voorsitterskap van Jannie Terblanche, is tevrede dat die prosesse om die probleme uit te sorteer in plek is en dat verhoudings weer herstel sal word om die groei van die plaaslike katoenbedryf opnuut te stimuleer. Mnr Terblanche sê dat hy en die direksie dankbaar vir die kundigheid wat Vaalharts Katoen bring, en vir hul bereidwilligheid om die Loskop direkteure by te staan met hul nuwe strategiese bestuursproses. Hy sien uit na die samewerkingsgeleentheid tot voordeel van die groter katoenbedryf.

Olivier glo in ‘n deursigtige bestuurstyl met oop kommunikasie tussen die pluismeule, die produsente en al die rolspelers in die katoenpyplyn, hy is oortuig daarvan dat samewerking en vertroue tussen rolspelers die basis is waarop die bedryf sy sukses moet bou.

Saamgestel deur Tanya Aucamp