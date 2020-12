Logistiek in ‘n veranderende sake-omgewing: Druk op voedselproduksie

This post is also available in: English

deur Delia Cooney van Freight Innovations

Dit is uiters moeilik om na die Covid-inperkings sake in die wêreld te doen, en Suid-Afrika is geen uitsondering nie. Verbruikers se besteebare inkomste het verminder en hulle kooppatrone het die landskap verander.

As gevolg van sakelui wat van die huis af werk en die gevolglike lewenstylveranderinge, beweeg onder meer kosmetiese produkte baie stadiger van die rakke af. Toestelle, insluitend televisiestelle en verskillende kombuistoebehore, word aanlyn aangeskaf, aangesien mense winkelsentrums vermy. Dit plaas meer druk op logistiek en aflewerings.

Met Amazon se uitbreiding van sy voetspoor in Suid-Afrika en die uitbreiding van aanlynbestelmaatskappye soos Take A Lot, is daar geleenthede vir kostedoeltreffende transaksies vir verbruikers. Dit sal ’n domino-effek hê; baie winkelsentrums het huurinkomste verloor en met die nuwe regulasie rakende die verbod op gesubsidieerde huur vir ankerhuurders, kan eiendomsportefeuljes ernstig geraak word.

Verbruikersneigings sluit in die aanlyn-aankope van kruideniersware en daar is vinnige aflewering deur die meeste supermarkkettings. Dit beteken dat aanloklike uitstallings van handelsware minder invloed op produkverkope sal hê, wat ook impulsiewe verkope sal verminder, wat gewoonlik ’n betroubare bron van omset vir winkels is.

Sommige bedrywe het werksgeleenthede verloor wat waarskynlik nooit weer herskep sal word nie. Toe-risme, restourante, snuisterywinkels en skoonheidsbehandelings word die meeste geraak. Inflasie is glo net 2,9%, af van 4,5%, maar dit is onwaarskynlik dat dit na voedselinflasie verwys. Voedselpryse wissel baie en hou regstreeks verband met die brandstofprys wat voortdurend verander. Die media berig dat die koste ook deur misdaad beïnvloed word, met berigte van groot bedrog in vervoerondernemings weens dieseldiefstal.

Nie net is die ekonomie onder druk weens die gevolge van Covid-19 nie; die gebruik van petroleum het verminder en met die opkoms van die Teslas (elektriese voertuie) in die wêreld, kan die toekoms finansiële probleme vir die olieproduserende lande inhou.

Landbou word ook geraak deur die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie, wat afhanklikheid van arbeid verlaag, meganisering verhoog en dus werkskepping beïnvloed. Dit kan die koste van boerdery verlaag, wat ook ’n invloed op voedselpryse kan hê.

Klimaatsverandering bly groot nuus, besoedeling neem toe en munisipaliteite se nie-nakoming van maatreëls rondom rioolverwydering het tot gevolg dat ongesuiwerde afvalwater drinkwater, riviere en damme besoedel. Dit sal ongetwyfeld die ekonomie verder beïnvloed.

Alhoewel mediese koste relatief stabiel is, lewer hospitaalaandele ’n baie laer opbrengs, aangesien voorbereidings vir die pandemie nie daartoe gelei het dat hospitale méér gebruik word nie, maar eerder minder. Die rol van dokterspraktyke wat sjirurgie- en teatergeriewe insluit, het toegeneem, want dit bied operasiedienste waar hospitale beperk word deur die regering se Covid-maatreëls.

Die koste van sake doen in Suid-Afrika het ingewikkelder geword met die voortgesette aanvalle op en kaping van vragmotors. Dit lei uiteindelik tot verhoogde koste vir die meeste produkte, en met die versekeringskoste wat styg, sal die verbruiker weer die misdaadrekening betaal. Verseke-ringsmaatskappye verhoog premies en daar is al hoe meer uitsluitings, sowel as verhoogde bybetalings in ‘n poging om koste te verminder namate misdaad toeneem.

Die pandemie het gelei tot die wye verspreiding van waardevolle persoonlike beskermende toerusting, wat die teiken geword het van georganiseerde misdaad en kapings. Hierdie soort vrag is tans feitlik onversekerbaar en dit beïnvloed weer die koste van sake doen sowel as die produk.

Aanlynonderwys en -opleiding het toegeneem, wat die gebruik van voertuie verminder en gevolglik die motorbedryf beïnvloed. Die fabrieksproduksie van bande het verminder en kleiner spelers het die mark betree om voorraad te lewer. Dit het werkgeleenthede geraak en die rol van logistiek in die waardeketting vergroot.

Die druk op die Kaapstadse hawe het afgeneem as gevolg van die inperking van beweging en skepe wat nie kon vaar nie. Baie van die seevragte word blykbaar via die Durban-hawe gelei, waar die diensvlakke verbeter het na ’n lang stryd met swak diens en vertragings.

Die voortsetting van stabiele voedselvoorrade in Suid-Afrika om aan plaaslike markte, sowel as buurlande, te voorsien, is steeds onder druk van verskillende faktore, waaronder die voortslepende droogte in sekere gebiede, politieke onsekerheid en onrus; asook vragmotors wat voortdurend aangeval word, wat ‘n impak het op afleweringstye as gevolg van vragmotors wat slegs gedurende die dag kan ry.

Met groot uitdagings in voedselvoorsiening, minder koopkrag as gevolg van werkverliese en ‘n ekonomiese afswaai, kan die eindresultaat laer pryse wees en die uiteindelike skepping van werk op die langtermyn. Suid-Afrika is weer die finansiële leier op die vasteland teenoor Nigerië wat die afgelope paar jaar die Suid-Afrikaanse ekonomie oortref het. Die Nigeriese bruto binnelandse wins het in die tweede kwartaal van 2020 met 6,1% gekrimp.

Die toneel is reg vir interessante ontwikkelings op die kontinent, met logistiek wat ’n belangrike rol speel in die groei van die ekonomie. Freight Innovations is jou vriend vir logistieke diense in die ontstuimige tye!