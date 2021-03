Lindsay Afrika: Zimmatic bring die Internet na jou plaas toe

This post is also available in: English

“My pa het gewoonlik die kleppe naby die land oopgemaak, in die pomphuis afgeklim om die pomp aan te skakel en dan weer opgeklim om die spilpunt aan te skakel en te kyk of die water spuit en of alles behoorlik werk. Twee uur later moes hy alles weer doen. Die pomp afsit, die klep toedraai en teruggaan na die spilpunt om dit oor te skakel om in ‘n ander rigting te spuit,” sê Chris Botha.

Daardie dae is lankal verby op die Botha’s se plaas naby aan die Groblersbrug-grenspos na Botswana.

Chris neem ‘n blaaskans van sy uieplantery om met ProAgri te gesels.

Waar ons in die koelte op sy groen grasperk sit, wys hy die kleurvolle grafieke op sy foon wat elke spilpunt op die plaas se posisie en werking aandui.

“Dit is nou alles hier in my hand,” verduidelik hy.

“Met Zimmatic se FieldNET-dienste en Ethernet-koppelings, is ek nie eers afhanklik van selfoonseine en torings nie.”

Chris Botha van Swartwater langs die Botswana grens, wys hoe sy pa moes afklim na die pomphuis om die pomp aan te skakel, wat hy nou van sy selfoon af kan doen.

Stap die pad saam met Zimmatic

Chris is die derde geslag op die plaas. Hy sê kort nadat hulle ‘n Eskom-aansluiting op die plaas gekry het, het sy pa twee Zimmatic-spilpunte gekoop. Met water wat regstreeks uit die Limpoporivier kom, maak dit sin om die beste besproeiingstelsel moontlik te installeer.

Deur die jare het hulle ‘n pad gestap met Zimmatic en hulle plaaslike kundiges van Obaro en die voordele geniet van die beste tegnologie en dienslewering. Tans is daar agt spilpunte wat loop.

Slegs een van hulle spilpunte is nie ‘n Zimmatic nie, maar dit het ‘n Zimmatic-beheerstelsel. Die eerste twee spilpunte het elk ses torings wat 45 hektaar besproei. Die nuwer spilpunte het elk vier torings wat 15 hektaar besproei en wat dit meer hanteerbaar maak om afwisselend te plant. Elke sirkel is verdeel in kwarte met verskillende plant- en oestye.

Chris plant 70 hektaar uie en 40 hektaar aartappels in ‘n intensiewe bestuursproses en gebruik biologies vriendelike metodes van produksie sover moontlik.

Middels vir bemesting en insekbeheer word deur die spilpunte toegedien en al die toepassings kan van sy foon af beheer word.

Met die splinternuwe Zimmatic 712-beheerpaneel is Chris Botha aan die voorpunt met al die jongste tegnologie in spilpuntbeheer.

Tegnologie se baas

Chris is ‘n tegnologie-verslaafde. Selfs voor die afstandbeheer van spilpunte algemeen aanvaarde praktyk geword het, het hy sy stelsel aan- en afgeskakel deur radiobeheer, die ou walkie-talkies!

“Dit het gewerk, maar het geklink soos ‘n polisiestasie met al die “tiengeliengs” wat afgegaan het,” lag hy.

Zimmatic se FieldNET-stelsel is soveel beter en FieldNET het ook ‘n landboukundige diens wat berekenings kan doen vir jou presisiebesproeiingstoepassings gegrond op grondsoort, spesifieke gewasse en klimaatinligting.

Chris sê in een land kan jy tot vier verskillende soorte grond hê, elk met sy eie besproeiingsbehoeftes. Met FieldNET se presiese GPS-beheer kan jy die regte volume water oor die regte tydsperiode in elke afdeling van die sirkel toedien om seker te maak die water is beskikbaar vir plante wanneer en waar hulle dit die nodigste het.

“Zimmatic hou aan om hulle stelsels te verbeter, ons as boere moet net bybly.”

Een van die uitdagings wat Chris vroeër ervaar het met die gebruik van selfoonseine is dat die plaaslike selfoontorings afgaan as die krag af is, wat veral gebeur gedurende beurtkrag.

Die rugsteunkrag op die plaas kan die pompe en die spilpunte laat aanhou loop, maar as die toring af is moet die beheer weer met die hand gedoen word.

Lindsay Afrika verskaf groot oplossings vir boere in Afrika met die klein boksie. Ethernet bring die Internet na die plaas toe.

Lindsay Afrika, die verspreiders van Zimmatic-toerusting in Afrika, het met ‘n pasmaakoplossing vorendag gekom: Ethernet.

Ethernet is ‘n manier om Internet op die beste moontlike manier na die plaas toe te bring.

Dit bied verbinding in vele verskillende vorms, insluitend WAN, ADSL, 3G en satelliet. Dit beteken oplossings wat aangepas kan word om aan die vereistes van elke plaas te voldoen.

Op Chris se plaas is al die komponente op ‘n Wi-Fi-stelsel waar alles met mekaar kommunikeer deur ‘n beheersentrum in Amerika deur satellietverbinding. Die reaksietyd is onmiddellik.

“Ek is heeltemal afhanklik van FieldNET. As enige iets verkeerd sou gaan met die stelsel, moet Obaro vir my ‘n nuwe een bring, soos blits!”

