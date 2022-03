Limagrain Zaad Suid-Afrika verskaf hoëgehalte saad

Limagrain Zaad Suid-Afrika is ‘n gesamentlike onderneming

wat daarop gemik is om hoëgehalte saad aan boere

regoor die land te verskaf.

Limagrain Zaad Suid-Afrika (LGZSA) is in 2020 gebore. Ons

het een maatskappy geskep wat ‘n mededingende

multi-gewas alternatief vir boere in Suider-Afrika bied – met

‘n spesifieke fokus op Suid-Afrika, Eswatini, Namibië en

Lesotho. Meer onlangs het ons ook begin om boere in

Mauritius en Madagaskar te diens.

LGZSA, as deel van Limagrain Field Seeds, het ‘n

grondige begrip van boere se behoeftes. Ons beherende

aandeelhouer, Limagrain, is ‘n Franse koöperasie. Hierdie

posisie dui daarop dat die groep se denkrigting deur boere

bepaal word en intieme kennis en begrip het van wat boere

werklik nodig het. In ‘n sekere sin kan jy sê die besigheid

word besit en bestuur deur boere, vir boere. Ons fokus

dus op die algehele weiding- en voersaadwaardeketting tot

voordeel van ons boere.

Laai die katalogus af om meer uit te vind oor al die verskillende produkte.

Download the catalogue to find out more about the different products.

Kontak Limagrain vir meer inligting of besoek die Agri4all webtuiste:

https://www.lgseeds.co.za/

https://www.facebook.com/LimagrainZaadSA

Limpopo / Gauteng / Mpumalanga

https://www.lgseeds.co.za/region1.html

Kwazulu-Natal / Oos -Vrystaat

https://www.lgseeds.co.za/region2.html

Noordwes / Vrystaat / Noord-Kaap

https://www.lgseeds.co.za/region3.html

Oos – Suid – Wes-Kaap

https://www.lgseeds.co.za/region4.html

Lesotho / Swaziland / Namibia

https://www.lgseeds.co.za/region5.html