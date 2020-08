Lig jou produksie met Jungheinrich se hoë standaarde

This post is also available in: English

“Ons verkoop nie net vurkhysers nie, ons voorsien oplossings en dienslewering,” sê Ralf Bangert, wat onlangs as besturende direkteur van Jungheinrich in Suid-Afrika aangestel is. Jungheinrich se spoggerige nuwe kantoor, vertoonlokaal en werkswinkel het pas geopen.

Die kompleks is naby die lughawe in Kemptonpark langs die besige Great North-pad en van alle kante af is die opvallende geel of turkoois Jungheinrich-masjiene duidelik sigbaar.

Ralf het 35 jaar gelede as tegnikus by Jungheinrich aangesluit en het ondervinding opgedoen in amper al die afdelings van die maatskappy. Die afgelope drie jaar het hy die span in Sjina gelei en van die begin van die jaar af is hy in Suid-Afrika.

Hy is met ’n Suid-Afrikaanse vrou getroud en hy meen hy gaan sommer gou vlot Afrikaans met hulle kinders kan praat.

Vir Suid-Afrikaanse boere het hy die hoogste agting en begrip, en deur sy toedoen is daar spesiale pakkette vir boere ontwikkel.

“Al is ons dienslewering hoe uitstekend, ’n boer wil nie altyd stad toe ry of iemand laat kom vir eenvoudige instandhouding of herstelwerk nie. Hulle wil dit sommer op die plaas doen en daarom sluit ons spesiale vurkhyser-aanbieding aan boere alles in wat hulle nodig het om te sorg dat hulle vurkhysers sonder sukkel aanhou werk,” sê Ralf.

Ralf Bangert, besturende direkteur van Jungheinrich in Suid-Afrika, en Chrisna Willers, bemarkingsbestuurder, sê hulle hou spesiaal vir boere die Ameise-masjien met sy eie instandhoudingspakket gereed.

Die Ameise-reeks vurkhysers, wat deel is van die spesiale pakkette, is regte werkesels sonder fieterjasies. Hulle ry blitsig vorentoe en agtertoe, draai op ’n tiekie, lig en verskuif materiaal en hou aan werk, presies soos ’n kieskeurige boer van ’n vurkhyser verwag om te doen.

Jungheinrich het wêreldwyd die derde grootste markaandeel in die bedryf met 18 000 werkers in 40 lande. 78 van hulle is in Suid-Afrika, waarvan die meeste tegnici is om te verseker dat Jungheinrich sy belofte van goeie diens gestand kan doen.

Dit is dié goeie diens waaroor Jaco Coetzer van Mouton Citrus nie uitgepraat kan raak nie. “Die standaard van hulle dienslewering en instandhouding is uitstekend. Dit is net so goed soos hulle vurkhysers self. Ek het in die middel van die Covid-19-inperking skielik ’n hele aantal masjiene nodig gehad en hulle het uit hulle pad gegaan om te help.”

Hy vertel dat Jungheinrich se tegnici weekliks inspeksie kom doen om seker te maak elkeen van die 13 elektriese en 11 dieselvurkhysers wat tans in en om die pakhuis diens doen, werk perfek en lyk goed.

“Ons hoef nooit skaam te wees vir ’n Jungheinrich op die werf nie!”

Die Jungheinrich-vloot gaan binnekort uitgebrei word met sleepmasjiene wat waentjies met grondstowwe tussen die pakhuise of lande kan vervoer. Die elektroniese monitering van die produktiwiteit van elke masjien is ook ’n volgende stap.

By Stellenpak-pakhuis by Simondium beaam Braam Coetsee dat die pad saam met Jungheinrich ’n moeitevrye pad is. “Matthew Baizley van Jungheinrich het eers kom kyk wat ons behoeftes is voordat hulle ’n voorstel gemaak het oor die toerusting wat ons benodig. Toe ons gevind het dat sekere van die ry-masjiene nie lekker in ons operasie pas nie, het hulle dit sonder enige gesukkel kom omruil.”

Braam-hulle gebruik litiumioon-vurkhysers want hulle wil nooit sukkel met ’n masjien wat halfpad deur ’n skof onttrek moet word om te herlaai nie. Hy sê die lekker deel van die nuwe tegnologie is dat jy enige tyd ’n masjien wat nie werk nie, kan herlaai. Jy hoef nie te wag dat die battery leeg loop, soos met ouer tegnologie nie.

“Jungheinrich se diens is uitstekend; hulle volg altyd op en hulle pryse is gunstig,” sê Braam.

By die nuwe werkswinkel word gebruikte Jungheinrich-masjiene reggemaak en opgekikker om aan ’n eenvormige internasionale standaard te voldoen met die nodige waarborge. Die gebruikte vurkhysers kan 20 tot 30% goedkoper wees, maar werk net soos nuut.

Jungheinrich bied ook kort- en langtermyn huuropsies aan. Kontak Chrisna Willers by 010-596-8460, 011-780-8229 of info@jungheinrich.co.za vir meer inligting.

Gaan loer na Jungheinrich se produkte op Agri4all.