LEPA-besproeiing van AGRICO: Uieboer vind veelvoudige voordele

Vindingryke hernuwing is noodsaak­lik in vandag se landboubedryf. Die sektor staar tans reuse uitdagings in die gesig: stygende aanvangskostes, ՚n tekort aan arbeid, veranderings in verbruikersvoorkeure ten opsigte van deursigtigheid en volhoubaarheid, net om ՚n paar te noem.

Andries Groothof, die derde-generasie boer van Adaja Boerdery naby Settlers op die Springbokvlakte, glo vas die sleutel tot sukses is om te blom waar jy geplant is. Hy boer met uie, saadmielies, suikerbone en beeste waarvoor hy weiding onder besproeiing het.

Na teëspoed met ՚n besproeiings­pomp op die plaas, moes Andries ՚n alternatiewe oplossing vind om sy ui-saailinge te red. Hy het die naaste Agrico verteenwoordiger, Theo van Staden van Nylstroom, genader om te help. Theo se raad was om ՚n LEPA-besproeiingstelsel te installeer.

LEPA (lae-energiepresisietoediening) is ՚n aanpassing van die gewone sproeiersamestelling van ՚n spilpunt of lineêre stelsel.

LEPA-besproeiing verminder verdamping en wegdrywing deur wind

dramaties om sowat 30% op water en energie te bespaar.

՚n LEPA-pakket plaas die water nader aan die grondoppervlakte om verdamping en waterverlies deur wind drasties te verminder. Omdat LEPA-sproeiers teen ՚n lae druk werk, bespaar dit ook elektrisiteit.

Navorsing en produsente bevind dat daar deur LEPA-besproeiing minstens 20 persent meer water die grond bereik teenoor tradisionele spuite. Die lae druk waarby LEPA-spuite opereer, tussen 0,41 bar (6 psi) en 0,07 bar

(10 psi), sorg ook dat die druppels sagkens van 300 tot 1 000 millimeter bo die grond gelewer word om waterverlies deur wind en verdamping te beperk.

Andries Groothof van Adaja Boerdery naby Settlers op die Springbokvlakte

saam met sy seuns Juan, Eben en Michal tussen die pronkuie

onder LEPA-besproeiing van Agrico.

“Doeltreffende watertoediening is noodsaaklik in ons boerdery,” sê Andries. “Voor ons LEPA gebruik het, kon jy sien hoe die wind by die meeste van die spilpunte die water verwaai. Ek het selfs afvoerwater gekry teen die buitespanne van sommige spilpunte. Nou bereik ek meer eenvormige water­plasing, wat my opbrengs verhoog en die waterverbruik verminder.”

LEPA-spuite help nie net om meer water in die grond te kry nie, maar help ook dat die soute dieper in die grond intrek. “՚n Dieper bron van beskikbare water moedig saailinge aan om vroeër te ontkiem,” voeg Andries by.

Die LEPA-spuite is geskik vir sowel hoë- as laeprofielgewasse. “Die grond onder LEPA-besproeiing lyk sagter,” sê Andries. “As jy jou vingers in die grond druk, dan voel jy dis vogtig; water dring dieper in die grond in en die grond verdig minder.”

Andries brei uit oor die voordele wat hy met LEPA-besproeiing ervaar het:

Hoër opbrengs

“Al die lande het ՚n toename in op­brengs getoon, asook meer eenvormig­heid en egaligheid oor die hele land.”

Waterbesparing

“LEPA-besproeiingstelsels is doeltref­fend om water binne die grondprofiel te plaas. Met die kleigrond op die plaas werk LEPA-spuite beter omdat dit nie mis vorm soos ander tradisionele spuite nie. Ons bespaar ongeveer 30 persent op water en elektrisiteit. In die hitte van die somer, gedurende die oesseisoen, is dit duidelik dat ons die regte hoeveelheid water op die gewasse kry.”

Minder onderhoud

“Die algehele onderhoud van die sproeiers is eenvoudig. Af en toe ver­stop een, maar dit is redelik maklik om dit te bemerk en reg te stel.”

Die Agrico-span wat die naaste aan Andries is, is geleë in Nylstroom. Theo van Staden van die Agrico-tak in Nylstroom is altyd beskikbaar wanneer Andries hom benodig.

“In die 15 jaar wat ek ՚n Agrico-kliënt is, het ek nog nooit slegte diens beleef nie. Dit is ՚n jong, dinamiese span wat altyd gewillig is om te help. Die vinnige en akkurate diens en hulp wat hulle verleen, stel my in staat om beter bestuursbesluite vir my plaas te neem,” verklaar Andries.

Die afgelope drie jaar het Agrico 570 spilpunttorings opgegradeer met LEPA-spuite. Meer as 50 persent hiervan word gebruik in die verbouing van aartappels.

Om meer uit te vind oor wat Agrico se LEPA-besproeiing jou plaas kan bied, kontak hulle by +27 (0)83-455-5423 of +27 (0)21-950-4111. Stuur ook ‘n e-pos aan sales@agrico.co.za, of besoek hulle webtuiste by www.agrico.co.za.