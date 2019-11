LEMKEN verskuif plantergrense met die Azurit

This post is also available in: English

Elke boer weet die geheim om ’n goeie oes te behaal lê daarin om elke pit wat jy plant ’n gelyke beste kans te gee om tot ’n sterk, gesonde plant te ontwikkel. Dit kry jy net reg as jy al die pitte ewe diep in ’n ferm saadbed behoorlik gespasieerd van mekaar af plant; dan ontkiem almal gelyk en kry al die plante ewe veel water, voedingstowwe en sonlig sodat nie een afgeskeep en deur ander oorgroei word nie.

Gerald Smith van Kleinwater buite Witbank is een van die boere wat hierdie waarheid besef. Hy plant saad- en kommersiële mielies onder sy spilpunte en wissel dit af met aartappels. Hy was baie opgewonde oor die nuus dat LEMKEN nou ook ’n mielieplanter het.

“Ek het al ’n goeie verhouding met LEMKEN opgebou en Karel en Christo is gereeld op die plaas waar hulle my help met die instellings en naverkopediens,” sê hy.

“LEMKEN-sleeptoerusting doen al my primêre bewerkings perfek. Ons gebruik die Karat 9 met die breë skare om ’n skeurploegbewerking 350 mm diep te doen. Dan span ons die Helidor 9 net voor die planter in om ’n pragtige saadbed te maak,” sê Gerald.

Met die aankoms van LEMKEN-toerusting op die plaas het Gerald ervaar dat werk vinniger en meer doeltreffend voltooi word. Die grond word ook gekonsolideer na elke bewerking om grondvog te bewaar. Dit is veral op sy sandgrond waar die werktuie uitstekend presteer.

Gerald Smith, boer; Christo Prinsloo, tegniese bestuurder LEMKEN; Danie van Aard, buurman; Karel Munnik, besturende direkteur: LEMKEN en Pierre Badenhorst, tegniese konsultant: Agron Kunsmis, het ’n spanpoging aangewend om die Azurit tot sy volle potensiaal te laat presteer.

“Ek het onlangs vir Karel in die dorp raakgeloop en hy het my gevra of ek ’n stukkie land het waarop hy ’n nuwe planter kan toets,” sê hy. Gerald is inderdaad die eerste boer in die land wat bevoorreg was om die planter met sy kunsmisbak te toets.

“Ons beplan ’n roete met die nuwe Azurit 9-planter waar ons proewe in verskillende distrikte en omstandighede met kontroles gaan plant in die somerreënvalgebied,” sê Karel Munnik, besturende direkteur van LEMKEN.

“Ons het in Witbank afgeskop waarna Middelburg, Wonderfontein, Newcastle, Kookhuis en Hofmeyer reeds bevestig is vir mielie-aanplantings. Daarna sal ons weer na die noorde terugkeer vir sojaboon-aanplantings en oorskuif na die weste vir verdere proewe.”

Die Azurit-planter het eintlik al in November 2015 in Suid-Afrika aan wal gekom as ’n toetsmodel om proewe te doen, maar dit was sonder ’n kunsmiseenheid.

Die regop drommetjie binne-in elke plantereenheid se saadbak het twee rye verspringende gate aan weerskante wat die delta-ry se saadplasing akkuraat bewerkstellig.

“Ons het die Azurit by vyf verskillende kliënte getoets en hulle was opgewonde oor die resultate wat hulle behaal het, maar die planter was nog nie kommersieel beskikbaar nie. Intussen is die Azurit nou vir agt jaar deeglik getoets in Europa en die eerste eenhede is verlede seisoen in Europa verkoop met groot sukses,” sê Karel.

Saam met die Solitair 12 SW as kunsmiseenheid, is die Azurit nou ’n volledige planter vir Suid-Afrikaanse toestande. Dit is ook beskikbaar met die Solitair 23 wat op die neus van die trekker gemonteer kan word vir korrelkunsmis. Die kunsmis word in die middel van die delta-ry geplaas. Plantjies wat op ‘n verspringende wyse groei aan weerskante van die kunsmisbaan het toegang tot die kunsmis.

Op die land waarop die toets gedoen is, is ’n meerkoppige Roundup Ready-kultivar vir kommersiële mielies geplant. ’n Plantestand van 50 000 is aanbeveel deur die saadverskaffer en die totale bemestingsprogram is vir 8 ton mielies per hektaar saamgestel.

Jy kan maar gaan grawe … Elke pit sal presies op die regte diepte en plek wees en boonop knus in die grond vasgedruk wees indien die verstellings korrek is.

Die Solitair 12 het tydens plant 150 kg korrelkunsmis per hektaar geplaas. Drie weke na plant gaan

150 kg vloeibare kunsmis deur die spilpunt toegedien word en ses weke daarna nog 150 kg. “Ons mik vir ’n oes van agt ton per hektaar, maar ons wil met die laer stand en meerkoppige kultivar probeer om by tien ton uit te kom,” sê Gerald.

Die rywydte van die demonstrasie- eenheid is 75 cm, maar die eenhede is ook beskikbaar in 50 cm, 70 cm, 76,1 cm en 80 cm. Die Azurit plaas die saad op ’n verspringende wyse in twee rye 12,5 cm uitmekaar. Elke plantereenheid word elektries/elektronies en afsonderlik vanaf die kajuit beheer en gemoniteer deur ISOBUS. Daar kan ook volgens voorskrifkaarte geplant word.

Die groot deurbraak wat LEMKEN met die Azurit gemaak het, is dat elke plantereenheid delta-rye plant. Dit beteken dat daar twee rye saad en een kunsmisband deur ’n enkel plantereenheid geplant word. Die kunsmis word dieper en presies in die middel van die twee saadrye geplaas, in die vorm van ’n driehoek wat afwaarts wys. Die delta-ry het nou gelyke toegang tot die kunsmis vir ontwikkeling.

Die delta-ry word bewerkstellig deur ’n vertikale saaddrommetjie in die saadbak wat elektries aangedryf word. Twee rye gaatjies aan weerskante wat verspringend teenoor mekaar geplaas is, verseker dat die twee rye saad op dieselfde wyse in die grond geplaas word. Die verspringende plasing van die saad kan dus nie sy patroon verloor oor ’n afstand as gevolg van variasie in aandrywing nie. Die saad word vanaf ’n sentrale saadhouer van 600 liter met lug na die eenhede vervoer. Daar word ongeveer een liter saad per uitmeeteenheid geberg en op aanvraag na die eenheid gestuur.

Die raakskerm in die kajuit vertoon enige data wat ’n boer begeer op ’n verstaanbare en aanskoulike manier.

Die Azurit is tans in ’n 4-ry, 6-ry en 8-ry beskikbaar wat wissel van 50 cm tot 76,1 cm en ’n twaalfry 50 cmmodel. Die fabriek in Duitsland is besig met die ontwikkeling van groter planters wat moontlik ’n 12-ry, 16-ry en ’n 24-ry gaan insluit in verskillende rywydtes vir uitvoerlande.

Die Solitair 12 SW wat seepglad voor die Azurit werk, hou 5 800 liter, oftewel meer as 6 000 kg, kunsmis in sy tenk. Jy kan ook die kunsmisband tussen die twee rye saad se diepte verstel.

Onder die hoofbalk van die planter is daar by elke eenheid twee staalwiele wat die grond herkonsolideer om ’n ferm saadbed te verseker. Die saadkouters sny ’n ware V om akkurate diepte te verseker. Direk agter die saadbuis is ’n sagte rubberwiel wat die saad akkuraat vastrap om rolling uit te skakel en optimale kontak tussen saad en grond te verseker. Dit word dan gevolg deur drukwiele wat die grond bo-op die saad netjies en ferm vastrap.

Elke saadkarretjie se kouters en wiele is presies ontwerp om ’n voortreflike opkoms te verseker.

Daar is ’n meganisme in die saadeenhede wat vanuit die kajuit verstel word om dubbelplantery en haasbekke uit te skakel, en dit is glad nie nodig om die planter se saadpopulasie te kalibreer nie. Jy tik bloot jou verlangde stand op die raakskermmonitor in, en die planter bereken dit self om jou opdragte presies uit te voer.

Die Azurit is ’n produktiewe spoedvraat wat gemaklik teen 15 km per uur kan werk.

Skakel Karel Munnik by 082-412-2577 of besoek die webwerf by www.LEMKEN.com vir meer inligting oor hierdie gevorderde planter.