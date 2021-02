LEMKEN verseker laer insetkoste en hoër opbrengs

This post is also available in: English

Enige saad se droom is om egalig, eweredig en ewe diep geplant te word in ՚n goed-voorbereide saadbed wat ferm genoeg is vir goeie grondkontak, maar los genoeg sodat die jong plantjies hulle wortels behaaglik kan uitskop om water en voedingstowwe by te kom.

Saad wat so sorgsaam geplant is, ontkiem en ontwikkel eenvormig omdat elke saadjie en plantjie die beste, gelyke toegang tot sonlig, water en voedingstowwe het … en vir die boer beteken dit die hoogste moontlike gesonde opbrengs. ՚n Knap boer wat hierdie droom bewaarheid, is Org Teessen van die plaas Otterfontein net buite Koster, en die toerusting waarmee hy dit doen is natuurlik LEMKEN.

Maar verhoogde opbrengs is nie al nie: LEMKEN bespaar ook geld en tyd deur dit vir Org moontlik te maak om met net een beweging deur die land die perfekte saadbed voor te berei en perfek te plant. Dit beteken minder tyd en brandstof!

Dit werk só: Org span sy trekker van 147 kW voor sy LEMKEN Heliodor 9-grondbewerker in kombinasie met sy Solitair 9-planter in. Nou beweeg hy net een keer deur die land om die grond sonder onnodige vastrappery voor te berei en terselfdertyd tef, Smutsvingergras, witbuffelsgras, bloubuffelsgras, akkerbone, dolichos of sojabone te plant.

Alle LEMKEN-werktuie word volgens

streng Europese standaarde

vervaardig en kan opvou tot ՚n

breedte van slegs 3 meter om deur

enige plaashek te pas.

Hy sê: “Met LEMKEN kom die gewasse baie gelyk op. Jy het ’n egalige groei, wat ’n baie beter opbrengs verseker.” Al hoe meer boere regoor die wêreld span LEMKEN-werktuie in om vooruit te boer. LEMKEN word immers gebou vir doeltreffendheid en duursaamheid. Net die beste staal word gebruik en net die vernuftigste planne word in die ontwerp en vervaardiging ingespan – soos die LEMKEN-laers wat die Heliodor 9 se skottels dra. Hierdie laers hou veel langer as gewone laers omdat dit spesiaal ontwerp is sodat stof en grond dit nie kan binnedring nie, en boonop verg hulle geen onderhoud nie.

Die Heliodor se twee rye kontragemonteerde, gehapte skottels vermeng plantmateriaal deeglik met die bogrond om grondlewe aan te wakker, maar hy kan ook gebruik word om geploegde lande mooi gelyk en plantgereed te maak. Elke skottel is teen presies die regte hoek aan sy eie, stewige bladveer emonteer.

Agter die skottels volg ՚n stel staalrollers wat kluite breek en die saadbed eenvormig en ferm gelyk maak. Die rollers beheer ook die werkdiepte, wat met die minste moeite verstel kan word. Die Solitair plant die saad netjies en sorgsaam op ’n voorafbepaalde diepte – nie net strooi en toekrap nie. Die planter kan verstel word om saad van so vlak as 1 mm tot so diep as 70 mm in die grond te plaas. “Ek het al afgeklim en gekyk waar ek geplant het. Al die saad lê op dieselfde diepte in die grond,” sê Org.

“Dit gee elke saadjie ՚n gelyke kans om te ontkiem en elke plantjie ՚n gelyke kans om te ontwikkel. Die voer se eweredige opkoms maak ook die bewerking na opkoms baie makliker.”

Lugdruk voer die saad van die groot saadbak na die plantereenhede en word verstel na gelang van die gewig van die tipe saad wat geplant word.

“Ek gooi in die oggend genoeg saad vir die dag in die planter se groot tenk en hoef dan nooit deur die dag aan te vul nie,” vertel Org.

Blackie Swart, LEMKEN se verkoopsbestuurder in die gebied, vertel dat een van die grootste pluspunte van die Solitair 9 is dat indien hy met Isobus bestel word, die trekker se skerm

Blackie Swart, LEMKEN se gebiedsverkoopsbestuurder,

Org Teessen,

boer van Koster, en Jacobus Beyers,

LEMKEN se tegniese verteenwoordiger,

wys hoe lyk Org se voortreflike

LEMKEN-kombinasie waarmee hy in

een beweging sy land netjies bewerk

en perfek beplant.

gebruik kan word. Jy het dan nie ’n bykomende skerm in die kajuit nodig nie. Org verduidelik hoe maklik die planter se kalibrasie werk: “Dit verg net tien minute en dit is baie maklik. Die uitweegkaart aan die kant van die planter wys die vyf verstellings waaruit jy kan kies. Daarvandaan werk alles elektronies. Jy weeg met ’n elektroniese skaal die hoeveelheid saad wat jy per hektaar wil plaas en lees dit in op die skerm. Die planter werk self die hektare uit en meet dit teenoor die hoeveelheid saad. Ek was nog nooit meer as 12 kg op 50 hektaar uit nie. Jy kan jou masjien presies instel.”

Org is ook baie tevrede met die naverkopediens wat LEMKEN se personeel hom bied. “Blackie is altyd daar om te help, en onderdele en inligting is altyd beskikbaar,” sê Org.

Vir meer inligting oor LEMKEN-werktuie, kontak Karel Munnik by 082-412-2577 of k.munnik@lemken.com; of Blackie Swart by 082-404-9651 of b.swart@lemken.com, of besoek www.lemken.com.Gaan loer ook gerus op www.Agri4all.com na LEMKEN se ander produkte wat boerdery ՚n winsgewende plesier maak.