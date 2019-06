LEMKEN streef altyd na beter

This post is also available in: English

“Wanneer ’n boer van die Douglas-omgewing na jou toe kom en sê hy bespaar 15% op sy besproeiingsrekening omdat die bewerkings met sy LEMKEN-toerusting die grond se voghouvermoë soveel verbeter het, dan weet ons ons is op die regte pad,” sê Karel Munnik van LEMKEN SA.

By NAMPO is daar vernuwings in die reeks kombinasiewerktuie bekend gestel wat boere gaan help om nog meer biologiese materiaal in die grond terug te werk.

Karat 12

Die nuwe Karat 12 het vier rye tande.

Die Karat 12 is ’n aanvulling van die Karat-reeks. In vergelyking met die bekende Karat 9 het die nuwe masjien vier rye tande in plaas van drie rye. Die vier balke is nader aan mekaar geplaas, wat sorg dat die hele masjien net so 30 cm langer is as die Karat 9.

Daar is egter nou meer tande wat nader aan mekaar werk. Met die Karat 9 werk die tande 27 tot 29 cm van mekaar af en met die Karat 12 is dit 23 cm. Dieselfde tande of skare word steeds gebruik en die totale werkswydte gaan op tot 7 meter.

Karel sê met meer tande in die grond beteken dit daar kan meer skoon grond van onder af gebring word om met die materiaal bo te meng, met ander woorde daar kan nog meer plantmateriaal in die grond geplaas word.

Die Karat 12 spog ook met die nuwe LEMKEN-ontwerp met ’n balk van voor tot agter in die middel van die masjien, wat dit nog stewiger, swaarder, maar ook netjies vaartbelyn maak.

Rubin 10

Die Rubin 10 is by die internasionale landbouskou, SIMA, aangewys as die Masjien van die Jaar in die grondbewerkingsafdeling. Let op die stewige sentrale balk en die skottels wat nou simmetries gerangskik is, sê Karel Munnik.

Die Rubin 10-skottelkombinasiewerktuig was die grootste ster op die standplaas. Die Rubin 10 volg op die Rubin 9 met ’n hele paar veranderings soos dat die masjien nou sewe meter wyd werk en nie net ses meter nie.

Die Rubin 10 koppel aan die trekstang en nie meer aan die hyserarms nie. Dit is makliker om die masjien reg in te stel.

Die dieptebeheer geskied steeds deur die rollers agter, maar daar is nou ’n bykomende hidrouliese verstelling met ’n aanduider in die middel van die masjien. Die rede is dat die masjien se voor- en agterkant ewe hoog gestel moet word, sodat dit mooi gelyk kan werk. Met die driepuntmasjiene is daar net een aanduider regs agter.

Elke skottel het steeds sy eie veer vir vinnige wegbreek terwyl die masjien stabiel bly. Die arms van die skottels word egter nie meer met u-boute aan die balk gekoppel nie. Dit is vervang met ’n meganisme wat aan die hoofraam vasgesweis is.

Die skottels self is vervang met Duramax-skottels wat nog meer verhard en stewiger is vir ’n nog langer leeftyd as die bestaande skottels. Hulle is ook effens vergroot van 620 na 645 cm. Die skottels is 25 cm van mekaar af geplaas op die balk, maar die agterste ry sny mooi tussen die voorste ry vir snywydtes van 12,5 cm.

Die happe in die skottels is nie meer rond nie, maar hoekig, wat beteken dat dit baie meer aggressief deur materiaal kan sny.

Die grootste verandering wat op grond van insette deur boere aangebring is, is dat die skottels aan die regterkant en linkerkant van die masjien nou simmetries gerangskik is. Vroeër het die voorste ry skottels een kant toe gekyk en die agterste ry anderkant toe.

Dit het soms tot gevolg gehad dat dit moeilik was om die masjien teen skuinstes reguit te hou, of as dit in baie harde grond gewerk het, het die agterste skottels aansienlik makliker in die grond ingegaan en kon dit die masjien na ’n kant toe trek.

Die skottels se happe is nou meer hoekig en daar is ’n stel gelykmakers voor die rollers.

Nou is daar geen sywaartse trekking nie, wat ook minder spanning op die raamwerk plaas. Tussen die tweede stel skottels en die rollers is nou gelykmakers in plaas van ’n tweede stel harkies.

Nog ’n verandering wat meer gebruikersvriendelik is, is die manier waarop die skottels aan die kant se hoogte verstel kan word.

Vroeër was dit nogal ’n proses om die skottel te lig sodat hy nie ’n voor in die saadbed maak nie. Nou kan jy dit met ’n hefboom lig en ’n pen insteek vir die verlangde hoogte.

As jy net snywerk doen, kan die buitenste skottels ook diep en aggressief werk, want dan maak dit nie saak as daar vore getrek word nie.

Die Rubin 10 het ook die nuwe ontwerp met die stewige balk in die middel. Alle hidrouliese pype en suiers is nou netjies in die balk versteek. Die blou masjiene is nou nog blouer met die nuwe ontwerp!

Kry meer inligting by Karel Munnik by 082-412-2577 of Blackie Swart by 082-404-9651 of besoek www.lemken.com.