LEMKEN: Die blou span bied nou nog beter diens

Die meeste ondernemings in die land kon nie wag om oop te maak na die tyd van inperking nie, maar geen span was so opgewonde soos die LEMKENspan wat uiteindelik in hulle splinternuwe kantoor en pakhuis kon intrek nie.

Melissa Rossouw, finansiële beampte, sê hulle was net gereed om die gebou na hulle smaak in te rig toe die bouspan moes onttrek weens Covid-19. Alles is egter nou reg en dit wikkel en beweeg in die indrukwekkende gebou in Rooihuiskraal in die Gateway Nywerheidspark. Die heerlike ruim pakhuis agter die kantoorgedeelte beteken dat LEMKEN SA nou volle beheer oor elke bout, moer, laer en skottel het, of enige ander onderdeel, raam of roller wat ’n boer of handelaar mag benodig.

Melissa sê: “Dit is nou ’n LEMKENman wat die onderdele hanteer en as die bestelling vra vir 200 boutjies, sal Liaan Botha presies 200 boutjies uittel en dit sal die regte grootte wees.”

Elke middag vieruur stop die koerierdiens by die pakhuis en die dag se bestellings word gelaai om uit te gaan na handelaars en vandaar reguit boer toe regoor Suidelike Afrika. LEMKEN se slim rekenaarstelsel het al genoeg data oor onderdele se gebruik in Suid-Afrika opgebou sodat die formule kan uitspoeg hoeveel van watter onderdele gereed gehou moet word vir ’n seisoen. Daar is heeltemal genoeg voorraad van die normale slytonderdele in die pakhuis en as iets ongewoons dringend nodig raak, word dit woertswarts van Duitsland af ingevlieg. Geen LEMKEN-boer se werk hoef ooit stil te staan nie!

“Goeie kliëntediens is ons doel met die groot uitbreiding,” sê Melissa.

Die trotste LEMKEN-span is Liaan Botha, Jacobus Beyers, Blackie Swart en Christo Prinsloo (voor) en op die trap, Karel Munnik (besturende direkteur), Monia Shears en Melissa Rossouw.

Meer as net onderdele

Kliëntediens gaan nie net oor die blitsige verskaffing van onderdele nie, maar ook oor die kundigheid om die regte onderdele te verskaf en reg te installeer. Die nuwe LEMKEN-kantoor spog nou ook met ’n opleidingsentrum waar die handelaars se tegnici behoorlik opgelei word.

Melissa sê dit is belangrik dat onderdele ook reg hanteer moet word en dat tegnici moet verstaan wat elke masjien se werkverrigting is en hoe dit ingestel moet word. Sy sê as ’n boer kla oor dieselfde onderdeel wat aanhoudend op ’n werktuig las gee, is daar ’n goeie kans dat die masjien verkeerd ingestel is of verkeerd ingespan word.

“Die tegnikus is die persoon wat die meeste op die plaas kom en sien hoe toerusting gebruik word. Daarom maak ons staat op hom om die regte inligting na ons en die boer toe deur te gee.”

LEMKEN is ook voortdurend besig met die ontwikkeling van produkte en uitbreiding van produkreekse om voorsiening te maak vir die veranderings in bewerkingspraktyke en plantbehoeftes.

LEMKEN SA se verteenwoordigers gaan gereeld Duitsland toe om daar eerstehandse kennis op te doen oor elke werktuig wat uitkom Afrika toe en hierdie kundigheid kan nou in die opleidingsentrum aan die handelaars se tegnici oorgedra word.

Wanneer jy daar op die plaas in Ugie so ’n netjies toegedraaide onderdeel van LEMKEN ontvang, weet dan dit is met sorg deur Liaan Botha verpak.

Bestel vooruit en betaal minder

Met die nuwe pakhuis bied LEMKEN ook ’n spesiale aanmoediging aan handelaars om maandeliks vooruit slytonderdele te bestel. Hulle kan 8% afslag op die onderdele ontvang en dit deurgee na boere. Maak seker jou handelaar maak gebruik van die spesiale aanbod!

Vir meer inligting oor enige van LEMKEN se produkte, kontak gerus vir Karel Munnik by 082-412-2577 of K.Munnik@lemken.com, of Blackie Swart by 082-404-9651 of b.swart@lemken.com, of besoek www.lemken.com.