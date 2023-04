LEMKEN: Die beste langtermynbelegging vir jou plaas

Jou boerdery kan net wen met die regte keuse van gehalte landboutoerusting en ‘n betroubare verskaffer.

Du Preez Landgoed is ‘n familieboerdery tussen Lichtenburg en Koster in Noordwes. André du Preez (junior) is die derdegeslag-boer op die plaas en van kleins af is dit al wat hy wou doen. Hy en sy jonger broer, Waldo, bestuur die plaas, en ‘n mens kan sien dat hulle geesdriftige toewyding, geduld en volharding om sukses te behaal, reeds vrugte afgewerp het.

Geesdrif maak drome ‘n werklikheid

“Teen die einde van 2015 het ek by my pa op die plaas aangesluit,” vertel André. “Boerdery was nog altyd vir my ‘n hartsbegeerte, en om vorentoe te neem wat my pa en oupa oor die jare opgebou het, is ’n ongelooflike eer.”

André en Waldo werk saam soos ‘n goed geoliede masjien om te verseker dat hulle die beste uit elke plantseisoen haal. Hulle verbou hoofsaaklik sojabone, sonneblomme, sorghum, suikerbone en mielies, sommige op droëland en sommige onder besproeiing.

André verduidelik: “Waldo is verantwoordelik vir die plantproses, om te verseker dat die saad perfek in die grond geplaas word, waarna ek die gewasversorging doen, om te verseker dat die gewasse goed groei.”

“Elke aspek van ons boerdery word noukeurig beplan, voor, tydens en ná elke seisoen. Die landboubedryf het die afgelope 50 jaar radikaal verander. As ek terugdink aan hoe my oupa geboer het, in vergelyking met hoe ons vandag dinge doen, is dit baie anders. Landbou is ‘n voortdurend groeiende bedryf wat soveel geleenthede bied en om hierdie geleenthede aan te pak vereis dat die volgende geslag vars denke en skeppende oplossings bring,” voeg André by.

André du Preez, farmer, and Blackie Swart, LEMKEN Representative, with

the 9,5-metre Rubin 12 that made a meaningful difference to the production

of Du Preez Landgoed.

LEMKEN, verreweg die beste belegging

“Al die jare het ons ons lande geploeg, totdat ons besef het dat die proses van ploeg nie die doeltreffendste manier is om vorentoe te gaan nie,” erken André.

“Ons reis saam met LEMKEN het in 2015 begin, met ‘n 6-meter Rubin 12. Ek onthou dit nog soos gister. Dit was tydens koring-oesseisoen, en ons het ‘n grondbewerkingsmasjien broodnodig gehad,” sê André.

“Ons behoefte was om so gou as moontlik na strooptyd een bewerking te doen en te plant en soos ons almal weet is koringrestebestuur vir die meeste boere ’n groot kopseer. Baie boere verbrand die reste; ons glo egter daaraan om ons grond op te bou, daarom probeer ons om alles wat ons kan terugwerk in ons grond in te werk om die organiese inhoud van ons grond op te bou.

“Ons antwoord was LEMKEN. Blackie Swart van LEMKEN het die 6-meter Rubin 12 voorgestel en op die plaas gedemonstreer en vandat die masjien in ons landerye begin werk het, het ons nooit weer teruggekyk nie.”

Die 6-meter Rubin 12 wat homself op die Du Preez-plaas bewys het, was soos liefde met die eerste oogopslag. Oor die jare, soos hulle boerdery uitgebrei het, het hulle die 6-meter Rubin 12 vir ‘n 9,5-meter verruil. Nou kan selfs meer hektaar per dag in minder tyd verbou word.

“Nie net het die behoefte ontstaan ​​vir beter grondbewerking nie, maar om ook ons ​​koringaanplantingsmetodes te verbeter. Destyds het ons ons koring altyd met ‘n strooier gesaai, wat nie doeltreffend genoeg was in verhouding met die prys van saad en die aantal hektare wat ons geplant het nie. Nie net is die saad ongelyk in die grond geplaas nie, maar ons het ook ongeveer 30% van die saad met die strooimetode vermors. Die groei van ons koring, sowel as die opbrengs is benadeel,” voeg André by.

“Dit was van kardinale belang vir ons om ons koringplantmetode te verbeter. Ons behoefte was om meer presies en doeltreffend te plant. In 2016 het ons begin rondkyk vir ‘n presisie lugdrukplanter en weer eens het Blackie met die perfekte oplossing vorendag gekom toe hy die LEMKEN Solitair 12-planter aanbeveel het. Die planter is hier naby ons gedemonstreer en toe ons met ons eie oë sien wat dit kan doen, het ons geweet dit is die antwoord op ons uitdagings.”

LEMKEN results: Perfect and solid-standing maize.

‘n Plek vir die hele LEMKEN-vloot

Met al die bewyse van LEMKEN se waarde op die Du Preez-plaas, was hulle gereed om by NAMPO die Karat 9 te ontmoet. Aangesien hulle ook ‘n redelike hoeveelheid mielies plant, het hulle jaar na jaar die uitdaging gehad om mieliereste ná die stroopseisoen te bestuur.

“Die behoefte aan een stoppelbewerking en die herkonsolidasie van ons grond ná die mielie-oes het weer eens ontstaan. Nadat ons die LEMKEN Karat 9 by NAMPO gesien het, is dit by ‘n boeredag ​​in die omgewing gedemonstreer, wat ons besluit baie makliker gemaak het. Ons het besef dat dit die volgende stap is om ons boerdery vorentoe te neem, om meer gedoen te kry met minder. Nadat die Rubin 12 en Karat 9 hulle deel gedoen het, is ons landerye gereed vir die volgende seisoen, met ’n egalige en perfekte saadbed.”

Die Karat 9 het die werk van ploeg en skeur op die Du Preez-plaas vervang, met baie minder kragbehoefte op die trekkers. “So, ons bespaar brandstof en tyd, en wanneer die Karat die werk gedoen het, is daar ‘n ferm en perfekte saadbed,” sê André.

André lig die grootste voordele van LEMKEN op hulle plaas uit:

• Diens en ondersteuning van die LEMKEN-span (insluitend die beskikbaarheid van onderdele)

• Minimale instandhouding en breekskade op die masjiene

• Minimale grondbewerking, wat lei tot minder grondverdigting

• Spaar tyd en brandstof

• Beter bestuur van onkruid

• Herkonsolidasie van grond

• Bewaring van grondvog, en verbeterde waterinfiltrasie

• Beter saadontkieming wat lei tot beter opbrengste en meer tonne geoes

• Eenvormigheid in landerye vir beter kalk- en kunsmistoedienings

• Minder wagtyd voor plant

A proud father and son moment when ProAgri visited the Du Preez family in

2018: André du Preez, senior and junior with their LEMKEN Solitair 12 precision planter, before the Du Preez brothers took over from their father.

André voeg by: “LEMKEN is 100% agter die boer. Jy kan altyd op hulle staatmaak en as daar enige probleme of navrae is, sal hulle dit dadelik uitsorteer. Vir ons is diens, wat die werkverrigting en waardetoevoeging van die toerusting insluit, asook naverkopediens van uiterste belang, en met LEMKEN is daar regmerkies in al daardie blokkies.”

Om meer as 3 000 hektaar grond suksesvol te bewerk en voor te berei, kan jy nie tyd mors met iets wat nie die werk reg, doeltreffend en tydig doen nie.

André sluit af: “Dit is nie nodig dat ons enige ander werktuie as LEMKEN oorweeg nie. Ons het besef dat die belegging in hoëgehalte plaastoerusting ons gehelp het om beter produkte te verbou, beter opbrengste te kry en uiteindelik ons ​​grondproduksie vir die toekoms te bewaar.

“Al die LEMKEN-toerusting werk in perfekte harmonie op ons plaas. Ek sal LEMKEN sterk aanbeveel vir enige boer, want met LEMKEN maak jy ‘n belegging vir die langtermyn. Ek nooi enige boer wat in LEMKEN-toerusting belangstel om ons te besoek om met hulle eie oë te sien watter verskil LEMKEN kan maak.”.

Vir meer inligting oor LEMKEN se werktuie, kontak Karel Munnik by (+27)82-412-2577 of k.munnik@lemken.com; of Blackie Swart by (+27)82-404-9651, of b.swart@lemken.com, of besoek www.lemken.com.