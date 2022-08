Leliekrans is geleë 34 km vanaf Calvinia op die Middelpos/Sutherland pad. Die weiding bestaan hoofsaaklik uit Karoo-bossieveld wat by die lae reënval aangepas is. Met temperature wat baie na aan Sutherland se temperature is, het ons strawwe winters.

Leliekrans Meatmasters het sy oorsprong gehad in 1997 en is geteel uit Damara-moederlyn en Dorper-vaderlyn. Sedert 2009 hou ons rekord van alle diere, wat insluit kleurbeskrywings en ‘n puntestelsel.

Ons boer ekstensief en selekteer vir vrugbaarheid, reproduksie, herstelvermoë, goeie moederseienskappe en goeie melkproduksie. Vanaf 16 Februarie 2022 tot 8 Maart 2022 het ons van 98 ooie 154 lammers geplaat, waaronder drie x drielinge en 51 x tweelinge. Hierdie groep ooie is weer dragtig van twee ramme en begin lam 22 September 2022.

Natuurlike paring word ekstensief gedoen. Elke groep ooie word apart gepaar met een ram en bly dan vir twee siklusse by die ooie. Ooie lam ekstensief – in die veld.

Omdat die ramme in die veld grootgemaak word is hulle aanpasbaar en bereik hulle later volwassenheid.

Ons strewe daarna om aanpasbare, geharde en vrugbare skaap te teel met ‘n ‘middle-of-the-road’ bouvorm.

Die genetiese vordering van baie kuddes wat Leliekrans se ram- en ooi genetika gebruik, spreek vir hulself.

Ons streef ons leuse na ‘Pas jou aan by veranderde omstandighede’ daarom boer ons met Meatmasters!

Dankie aan al ons getroue ondersteuners. Tevrede kliënte en goeie, mooi skape is ons trots.

2022 Veilings waar nog Leliekrans ramme aangebied gaan word:

Loeriesfontein Oktober 2022 & Upington November 2022

Vind hulle op Facebook: Leliekrans Boerdery

Vir navrae kontak Piet de Lange 027-341-2035/074-542-1385