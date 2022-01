Legendariese John Deere-tegnikus lê tuig neer … maar sy bloed bly groen

This post is also available in: English

”Ek is ‘n John Deere: Waar ek beur, kom ek deur.”

Tussen die groen en geel is hy vergenoegd. Legendariese John Deere-tegnikus, Koos Bester, glo immers dat jy slegs ՚n sukses van jou beroep kan maak as dit soos bloed deur jou are vloei en dít is hoe hy sy loopbaan die afgelope 46 jaar aangepak het — met passie en liefde.

Koos Bester, ՚n senior John Deere-tegnikus by Afgri Bellville, Stikland, het die afgelope 46 jaar sy passie en liefde vir John Deere uitgeleef … en elke oomblik daarvan geniet.

Koos is gebore en getoë in die Swartland. Hy het skoolgegaan op Malmesbury, waarna hy weermag toe was vir twee jaar waarvan hy ses maande grensdiens verrig het.

Koos glo dat die weermag ՚n goeie leerskool was wat hom baie uithouvermoë en dissipline geleer het. “Dit is waar ek geleer het om nooit op te gee nie!” sê Koos.

Hy en sy vrou Esbe is al 42 jaar getroud en het twee seuns, Jacques en Juan. Hulle is ook die trotse oupa en ouma van twee kleinkinders. “Ek is nou op die einde van my loopbaan en alreeds afgetree (hier by AFGRI tree ons op 63 jaar af), alhoewel ek steeds die afgelope vier jaar op kontrakbasis gewerk het.

“Hulle sê jy haal nie sommer ՚n goeie werktuigkundige uit die veld uit nie, en dit is juis waarom ek nog steeds uithelp waar ek kan. Ek het ՚n groot passie vir my werk as tegnikus op John Deere produkte. Ek en my vrou is ook baie lief vir die natuur — om te stap en te draf. In ons vrye tyd besoek ons wynplase om wyn te proe,” vertel Koos.

“Ek was baie lief vir sport terwyl ek dit nog kon doen — ek het jare lank kano geroei en vir meer as twintig jaar padwedlope beoefen, waarvan ek seker twintig Twee-oseaanwedlope voltooi het en meeste van die Kaapse wedlope. Op die ouderdom van veertig het ek my eerste Comrades aangepak, waarvan ek uiteindelik twee voltooi het,” voeg Koos by.

Pad met John Deere

Koos het op 2 Februarie 1976 as vakleerling by BP Andrag en seuns op Malmesbury begin werk, en in 1978 as trekkerwerktuigkundige gekwalifiseer te Olifantsfontein in die Transvaal. Daarna is Koos vanaf Malmesbury na die hoofkantoor op Belville verplaas.

“Die heel eerste John Deere-trekkers waaraan ek gewerk het was die agtwiel-trekkerreeks wat daardie tyd pas bekendgestel was. Ek het van toe af met al hulle oesmasjinerie en van die grootste tot die kleinste trekker gewerk.

“Dit was omtrent ՚n aanpassing om oor die jare heen met die tegnologie wat so ontwikkel het by te bly. Om vanaf die trekkers wat eens net meganies aangedryf was oor te skakel na soveel meer elektronika was ՚n uitdaging en verstom my steeds elke dag!

“Dit was ՚n geweldige aanpassing omdat ons nie grootgeword het met rekenaars en selfs nie eers televisie nie. Ek het myself ingestel dat dit die nuwe pad vorentoe is, so ek moes besluit of ek agterbly of saamgaan met die stroom. Ek was bekommerd dat ek die nuwe elektronika nie sou baasraak nie, maar met die hulp en ondersteuning van almal om my, veral die jong manne — het ek dit sommer vinnig-vinnig gesnap.

“Vroeër jare het ek in die Swartland-gebied gewerk: Malmesbury, Wellington, Porterville en Piketberg. Later is ek verskuif na slegs die Koeberg-gebied.

Ek het ՚n groot verskeidenheid boere in die gebied bedien — graan, bees, druiwe, skape tot melkerye. My grootste kliënte was die melkboere in die gebied.”

Koos het vroeër verlede jaar ՚n dienstoekenning vanaf Fair Cape ontvang vir sy toewyding en jare diens die afgelope dertig jaar by hulle as John Deere-tegnikus.

“Wanneer hulle gebel het en laat weet het die beeste raak onrustig want hulle moet voer kry, het ek onmiddellik gery om die herstelwerk aan die werktuie te gaan doen,” vertel Koos.

Tussen die groen en geel is Koos Bester op sy gelukkigste.

Volgens kollegas en klante is Koos se merkwaardigste kenmerk dat hy altyd uit sy pad gegaan het vir sy kliënte en altyd die ekstra myl geloop het, al het dit baie harde werk, tyd en toewyding geverg.

Koos het oor die jare heen verskeie toekennings as werktuigkundige van die jaar vanaf John Deere ontvang.

՚n Merkwaardige gebeurtenis in Koos se loopbaan was in 2009 toe hy saam met ՚n groep van John Deere na Duitsland te kon gaan om John Deere se fabrieke te besoek.

Koos beskryf John Deere se kultuur as vernuwend en betroubaar. “Ons is amper soos ՚n familie hier by John Deere; wanneer die een vasbrand of vrae het, dink ons nie twee keer om mekaar te help en ondersteun nie.”

Nalatenskap

Koos Bester sal nog lank onthou word as gawe kollega vir ouer kollegas, as mentor vir die jonger manne en as ՚n waardevolle bate vir die gebied se landboubedryf. “Baie van die jongmanne raak later soos jou eie kinders; julle is heeldag saam, in die voertuig, op ՚n plaas, en jy deel so baie met mekaar,” sê Koos.

Koos glo dat ՚n mentor in hierdie bedryf ՚n breë spektrum van kennis en ondervinding moet hê. Jy moet jare in die veld wees en dit is belangrik om die vaardighede te hê om jou kennis en ondervinding te kan oordra na die jonger geslag. Jy moet ՚n leermeester wees.

“Ek het op ՚n plaas grootgeword met John Deere-trekkers en -werktuie. My pa het nog van daardie ou tweesilindertrekkers op die plaas gehad en John Deere is wat ek nog al die jare ken. Ek het ՚n leuse wat sê: Ek is ՚n John Deere: Waar ek beur, kom ek deur.”

Wat Koos die meeste van sy beroep as werktuigkundige geniet het, was om te verseker dat onderhoud van die verskeie masjinerie van boere reg en op standaard gebly het. Wat hy die minste geniet het, was die skoonmaak van onderdele — alhoewel dit ook gedoen moet word om seker te maak dat alles in harmonie saamwerk.

Koos sê: “Iewers op ՚n kol moet ՚n mens briek aandraai en klaarmaak.” Waarna hy die meeste uitsien van afgetrede lewe en hierdie splinternuwe seisoen, is om sy eie tyd te hê, om soggens nie so vroeg op te staan nie en om ons mooi land saam met sy vrou, Esbe, te verken.

“My advies aan my kollegas by John Deere is net om jou beste te lewer elke dag. Jy moet trots wees op jou werk en jou met kennis omring. Die belangrikste is natuurlik om die groen en geel vaandel met waardigheid te dra.”

Sy boodskap aan boere en jong individue daar buite is om in jouself en in die natuur te glo. Die natuur is die kern van ons landboubedryf en dit is belangrik dat ons dit en ons grond moet respekteer.

“Ek het hoop vir ons land, maar meer spesifiek vir die landboubedryf. Veral afgelope twee jaar het die landboubedryf die land gedra. Landbou was van die min organisasies wat van krag tot krag gegaan het en wat ekonomies gegroei het.”

՚n Voorbeeld van die ou tweesilindertrekkers waarmee Koos Bester grootgeword het.

Koos sluit af met die volgende: “Ek wil net dankie sê aan my familie, vir hulle jarelange ondersteuning; almal wat in my geglo het, die boere en die boere se werknemers — hoe hulle in jou glo dat daar net een man is wat hulle John Deere-trekkers en -werktuie kan regmaak en dit is oom Koos.

“Dit was ՚n voorreg om almal te dien. My hart sal altyd groen bly klop.”

“Koos was ՚n gewaardeerde kollega by John Deere en AFGRI, ՚n legende en ikoon. Koos se hande het vir niks verkeerd gestaan nie. Hy het diep spore getrap en was een van daardie deur-en-deur tegnici aan wie jy enige taak kon opdra,” sê Abrie Visser, AFGRI operasionele bestuurder Suidelike Streek.

John Deere vereer Koos Bester vir sy baanbrekerswerk die afgelope 46 jaar in die tegnicibedryf.