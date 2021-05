LEES JOU PLAAS MET DIÉ SLIM STELSEL

This post is also available in: English

Moderne boerdery behels ook toerusting wat “slim” van aard is. Soos landboutegnologie in Suid-Afrika vorder, word hierdie toerusting ook meer algemeen aanvaar. Hierdie aanvaarding van moderne werktuie en toerusting, beteken dat produsente toenemend wêreldklastegnologie soos The Climate Corporation se Climate Fieldview™ inspan om presisieboerdery toe te pas.

Al hoe meer van hierdie tegnologieverskaffers betree die Suid-Afrikaanse mark, wat goeie nuus is, aangesien dit voldoen aan kommersiële produsente se behoefte om in die wêreldmark te kan kompeteer. Wat werklik hierdie tipe toerusting en tegnologie afrond, is die feit dat dit vir die produsent data verskaf wat nie so toeganklik was in die verlede nie, of moeilik was om te analiseer vir gebruik in besluitneming.

Wat dié tegnologie veral verbruikersvriendelik maak, is die toepassings op slimfone en tablette wat met die werktuie en moniteringstoerusting skakel en die inligting dus direk aan die boer of operateur beskikbaar stel.

Daar is reeds verskeie produkte beskikbaar wat trekkers en werktuie “slimmer” kan maak, maar dit is in talle gevalle baie duur, en elke trekker en werktuig moet met sy eie slimtoestel toegerus word. Die oordrag van data is ook ՚n beslommernis, veral as dit met ՚n dataduim (USB-stokkie) van die betrokke werktuig afgelaai moet word voordat die inligting n ՚n rekenaar oorgedra word. Hierna moet die boer diksels vir homself sigblaaie bou om die inligting te verwerk en sin te maak van die data. Dit is ՚n omslagtige en tydrowende proses.

Daarom is Climate Fieldview™ ՚n platform wat produsente se besluitneming en bestuur sal vergemaklik en vereenvoudig. Die stelsel laat jou toe om inligting van byna alle toerusting met die nodige elektroniese hardeware op die plaas in te samel, ongeag van die fabrikaat, en berg alle inligting op een sentrale plek.

Die inligting word ook in ՚n visuele, verstaanbare formaat gelewer sodat die boer nie nodig het om na die tyd nog ure lank met sigblaaie hoef te sukkel nie.

Al wat die boer nodig het vir die stelsel om doeltreffend te werk is die Climate FieldView™ Drive wat in die trekker se kajuit ingeprop word, en ՚n iOS-tablet wat deur “Bluetooth” met die Climate FieldView™ Drive skakel. Historiese data kan ook ingevoer word. Die Climate FieldView™-toepassing waarmee al die inligting vir die boer verwerk en sigbaar gemaak word, kan van die internet afgelaai word.

՚n Een-jaar-toetsprogram as proeflopie, is beskikbaar, waarna die hernuwing van die programlisensie gefaktureer sal word. Alle kostes en inligting is op die webtuiste www.climatefieldview.co.za beskikbaar.

SÓ WERK DIE STELSEL

Bayer het op onlangs in Pretoria ՚n bekendstelling gehou wat ook reg­streeks aanlyn beskikbaar uitgesaai is om meer inligting oor die Climate FieldView™-stelsel te verskaf.

Die aanbieding het gewys hoe inligting deur die Climate FieldView™ Drive ingesamel word terwyl die werktuie deur die landerye beweeg. Hierdie inligting is dan dadelik deur middel van die toepassing op die Apple Ipad vir die boer sigbaar. Die boer kan een so ՚n stelsel aanskaf en dit sonder moeite skuif tussen werktuie, byvoorbeeld van die planter, na die na die stroper of trekker sonder om enige hulp van ՚n tegnikus te kry.

Alle inligting wat ՚n boer benodig om goeie besluite vir sy boerdery te neem word dan op ՚n visuele, maklik verstaanbare manier vertoon met behulp van kaarte. Hoe meer inligting in die platform gevoer word, hoe beter die prentjie wat geskets word van die stand van sake in landerye.

Dié kaarte kan verskillende lae wys sodat die boer alles, van die wisseling in grondtipes, tot die plantdigtheid en kunsmistoediening op een skerm kan sien. Onder andere kan grondmonsterdata ook ingevoer word om jou grondpotensiaal aan te dui. Daar word ook weeklikse satellietfotos na die stelsel gestuur sodat die boer kan sien hoe die plantestand in die middel van die landery lyk.

Wat hierdie stelsel nog beter maak, is dat die boer al hierdie inligting met ՚n landboukundige span kan deel indien hy sou wou. Die lanboukundiges en ander adviseurs kan hierdie inligting gebruik om die boer te help om sy eie, unieke voorskrifkaarte te skryf vir die hoeveelheid saad wat geplant moet word om die gewensde stand te kry vir ՚n betrokke deel van die landery. Dit help ook om te bepaal wat die hoeveelheid kunsmis is wat toegedien moet word om die gewasse sonder vermorsing te voed.

Hierdie voorskrifkaarte pas aan by elke deel van die plaas na gelang van die verskillende grondtipes en ander faktore wat ՚n rol mag speel.

Soos met enige sagteware, is daar funksies wat mettertyd opgegradeer moet word. Om aan die voorpunt van tegnologie te bly het The Climate Corporation die Climate Fieldview™-stelsel so ontwikkel dat dit jare lank toepaslik sal bly danksy opdaterings.

NAVRAE

Om meer uit te vind oor hoe Climate FieldView™ jou kan help om ՚n beter oog op jou plaas te hou, kontak jou naaste Bayer Crop Science-tak of besoek die webwerf www.climatefieldview.co.za / www.bayer.co.za / www.dekalb.co.za