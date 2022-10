Landbouskrywers: Toekenningsgeleentheid

Die streekskandidate vir die Landbouskrywers SA Noord is op 14 Oktober tydens ‘n toekenningsgeleentheid in Pretoria amptelik aangekondig. Die geleentheid se hoofborge was Corteva Agriscience, New Holland Agriculture, NWK en Rijk Zwaan.

Die kandidate is deur Lanbouskrywers-lede benoem in die Boer van die Jaar-, Landboukundige van die Jaar-, en Nuwe Toetreder tot Kommersiële Landbou-afdelings wat tydens die nasionale toekenningsgeleentheid teen die kandidate van die !Xhariep-streek (Wes-, Oos- en Noord-Kaap) te staan

kom.

BOER VAN DIE JAAR

Hier is die Noord-streek se kandidate vir Landbouskrywers SA Boer van die Jaar-toekenning:

ALS Groep Agri-Afdeling (KwaZulu-Natal) – benoem deur Charl van Rooyen

Danie Bester (Mpumalanga) – benoem deur Magda du Toit en Gerrit Bezuidenhout

Mockford Farms (Limpopo) – Magda du Toit

“Hierdie toekenning fokus op volhoubaarheid in die landboubedryf en die beoordelaars op nasionale vlak sal meer spesifiek kyk na aspekte soos biologiese produktiwiteit, risikobestuur, bestuur van natuurlike hulpbronne, ekonomiese stabiliteit en maatskaplike rol in die gemeenskap.

Leierskap in die bedryf en bestuursvaardighede en besluite wat verder bydra tot volhoubaarheid, kom ook onder die vergrootglas,” sê Liza Bohlmann, voorsitter van beide die Noord-streek sowel as die Landbouskrywers SA (nasionale liggaam).

LANDBOUKUNDIGE VAN DIE JAAR

Die fokus is vanjaar op landbouvoorligters in die Landboukundige van die Jaar-afdeling.

“Die mense in die bedryf wat advies gee, navorsing deel op ‘n verstaanbare manier, opleiding gee, ook self navorsing doen om spesialis raadgewers te wees, is ‘n belangrike skakel in die voedselwaardeketting. Produsente maak staat op die kennis en praktiese advies van die kenners se voorligting om beter besluite in hul boerderye te neem.”

Die kandidate uit die Noord-streek is:

Pieter Bruwer (Mpumalanga) – benoem deur Charl van Rooyen

Martiens du Plessis (Noordwes) – Benoem deur Nicolene Smalman

Rick Kleyn (Gauteng) – benoem deur Robyn Joubert

NUWE TOETREDER TOT KOMMERSIËLE LANDBOU

Die derde afdeling, Nuwe Toetreder tot Kommersiële Landbou, het een kandidaat uit die streek opgelwer. Die fokus val op boere wat die sprong van bestaansboer, na kleinskaalse boer na ‘n volwaardige kommersiële produsent gemaak het in die afgelope 10 jaar en reeds sukses op verskeie vlakke behaal het en steeds vooruit boer.

Kobela Mokgohloa (Gauteng) – benoeming deur Magda du Toit en Suzanne Oosthuizen.

Die nasionale Landbouskrywers SA-toekenningsgeleentheid word vanjaar by Nampo Park buite Bothaville op 11 November 2022 aangebied.

LANDBOUSKRYWERS SA NOORDBOER VAN DIE JAAR-KANDIDATE 2022

ALS GROEP (AGRI-AFDELING) – KWAZULU-NATAL

Die ALS Groep boer op 60 000 hektaar in vier provinsies waarvan 1 000 ha onder spilpuntbesproeiing en 3 500 ha onder droëlandverbouing is. Die Groep besit besit 10 000 stuks vee en wild en verskaf werk aan 780 huisgesinne.

Die ALS Groep se Agri-afdeling bestaan uit vier bene:

ALS V8 met onderafdelings ALS V8 Grain, ALS V8 Beefmaster, ALS V8 Grondwerke, ALS V8 Bale, ALS V8 Kuilvoer en Ingogo Mills.

ALS Boerdery met onderafdelings ALS Grain, ALS Bovelder en ALS Agri. Hierdie afdeling bestaan uit wit- en geelmielies, sojabone, koring, lusern en aangeplante weiding. Hulle besit hul eie silo’s, droërs en siftoerusting.

ALS Agri Noord Wes – behels ’n gediversifiseerde boerdery op 3 500 ha by Potchefstroom, met ’n wildsboerdery, eko-toerisme, Dohne-Merino- en Meatmaster-skape, Bovelder-beeste en pekanneute.

ALS Agri Noord Kaap – sluit ’n skaap-, bees-en wildboerdery, jag-onderneming, konstruksiewerk en verhuring van grondverskuiwings-masjinerie in.

DANIE BESTER – MPUMALANGA

Danie Bester boer saam met sy pa, Dawie en broer Arno, op die plase Rietbult, Modderfontein en Rietfontein in Mpumalanga en Gauteng naby Balfour. Toe Danie op hierdie graan-en Beefmaster beesfamilieplaas grootgeword het, het hy ook ‘n belangstelling in rekenaars ontwikkel wat hom goed bygestaan het in ‘n era van tegnologie en presisieboerdery, waar die gebruik van sagteware en die toepassing van rekenaarprogramme hom in staat gestel het om elke aspek van sy werk te optimaliseer.

Danie het na skool aan die Potchefstroomse Landboukollege gestudeer en hoewel hy eers in 2004 begin boer het, is hy bekend vir die wetenskaplike manier waarop hy sy boerdery aanpak en nie skaam is om sy bevindinge en navorsingsresultate te deel nie. Danie verbou sonneblom, soja en geel mielies onder droëlandtoestande in ‘n geenbewerkingstelsel en sy pa is verantwoordelik vir die beesvertakking van die besigheid.

Hy is ‘n vurige ondersteuner van presisieboerdery en dit het hom in staat gestel om ‘n droëland-sojaopbrengs van 7,1 t/ha te behaal en het verskeie toekennings vir die hoogste soja-opbrengste in die land gewen. ‘n Groot deel van die navorsing wat hy doen, fokus op grondgesondheid en sy hele boerdery is gebaseer op die verbetering van sy gronde. In 2020 is hy aangewys as die TLU SA Jongboer van die Jaar.

MOCKFORD FARMS – LIMPOPO

Aan die buitewyke van Polokwane in die Limpopo-provinsie kan meer as 70 jaar van boerderyuitnemendheid voor die deur van die Mockford-familie gevind word. Mockford Farms is naby Polokwane geleë met verskeie plase naby Haenertsburg, Mokopane en Bronkhorstspruit. Shaun en Brad Mockford het op die varkplaas in Polokwane grootgeword waar hulle steeds saam met hul pa, Peter, boer.

Die Mockford-familie is baie bekend in die landboubedryf en vir baie jare voorsien Mockford Farms die varkbedryf van uitstekende varkgenetika sowel as afrondvarke. Die Mockford-familie het ‘n uitgebreide boerdery wat bestaan uit kommersiële en stoetvarkboerderybedrywighede, kommersiële en stoet Bonsmara-beeskuddes, wildboerdery, asook goue kiwi’s en bloubessies. Hulle plant ook mielies en lusern. In 2017 het Mockford Farms aangesluit by DanBred en is vandag die trotse mede-eienaar van DanBred Africa (Pty)Ltd, die DanBred-franchise in Suid-Afrika.

Hulle besit The Flying Pig, waar hulle varkvleis slag, verwerk, verpak en direk sowel as aanlyn aan verbruikers verkoop. Die Mockford-familie het ook ‘n veilige voerplek vir aasvoëls geskep met ‘n besigtigigsfasiliteit.

KOBELA MOKGOHLOA – LANDBOUSKRYWERS SA NOORD NUWE TOETREDER TOT KOMMERSIËLE LANDBOU GAUTENG 2022

Korema-plaas is in die Winterveldt-landbouhoewes geleë waar Kobela Mokgohloa komkommers produseer. Korema-boerdery is in 1995 gestig met die hooffokus op die verbouing van kool en spinasie.

In 2002 het hulle uitgebrei na ‘n meer diverse bedryf en begin om tamaties en soetrissies te plant. In 2009 het hulle besluit om die hele plaas aan komkommers te plant. Tans het hy 5 ha tonnels vir kommersverbouing.

Die nuutste onderneming op Korema-plaas is ‘n komkommersap-reeks. Beurtkrag het ‘n alternatiewe fokus genoodsaak en tans is hulle heeltemal ontkoppel van die kragnetwerk en produseer hulle hul eie elektrisiteit om die hidroponiese stelselste bedryf.

Die besigheid verskaf aan drie groot varsproduktemarkte in die land naamlik: Springs, Johannesburg en Tshwane. Dit is ‘n aanduiding van die suksesvolle en bestendige uitbreiding en groei van die besigheid

oor die jare. Daarbenewens het hulle ook daarin geslaag om ‘n suksesvolle kouekettingproses te ontwikkel om te verseker dat verbruikers vars komkommers en komkommersap kan geniet.

Oor die jare het Kobela die volgende erkenningstoekenning ontvang: SAB entrepreneur Kick-start kompetisie, Nasionale finalis (2010); SAB Entrepreneur-skop-begin Streekswenner-kompetisie (2009); Pretoria Skou, opkomende karkastoekenningskompetisie; Nuweboer van die Jaar en die Jongboer van die Jaar in 2012, 2013 en 2014.

LANDBOUSKRYWERS SA NOORDLANDBOUKUNDIGE VAN DIE JAAR 2022-KANDIDATE

PIETER BRUWER –MPUMALANGA

Met sy jare lange boerdery-ervaring word Pieter Bruwer beskou as ’n voorligter met ’n besondere vermoë om die teorie en praktyk bymekaar te bring en werkbare oplossings vir boere te vind.

Bruwer het van 1989 tot 2012 voltyds ’n gemengde boerdery bedryf met ’n skaapvertakking, vleisbeeste en ’n saaiery waarin mielies, sojabone, droëbone, koring, blomkool en raaigras verbou is.

Sedert 2016 is hy werksaam by Langfontein Seeds, Wakkerstroom, as landbouvoorligter en agronoom. Langfontein Seeds behoort aan BP Greyling, ’n voormalige Landbouskrywers SA Nasionale Boer van die

Jaar. Sedert sy betrokkendheid as voorligter by Langfontein Seeds het hy homself bewys as besonder bekwaam op die gebied van volhoubare landbou en het later die graad Master of Sustainable Agriculture (cum laude) aan die UFS verwerf. Hy is tans ’n ingeskrewe PhD- student in Volhoubare Landbou aan dieselfde universiteit.

MARTIENS DU PLESSIS –NOORDWES

In 2008 is Martiens du Plessis bevorder tot Hoof: Presisieboerdery by NWK waar hy verantwoordelik is vir die funksies van presisieboerdery, grondkundige advies en geografiese inligtingstelsels (GIS). Hy dien sedert 2019 op die Raad van die “South African Journal for Plant & Soil Sciences” (SAJPS).

Sedert Januarie 2013 dien Martiens op op die Raad van die Grondkundevereniging van Suid-Afrika (GVSA), waar hy in 2017 as Visie-President van die GVSA en in 2019 as President verkies is. Die afgelope

twee jaar dien hy as Uittredende President.

Sedert 2019 dien hy op die Raad van die “Southern African Plant & Soil Sciences Committee” (SAPSSC), ʼn oorkoepelende Raad van die Gewasproduksievereniging van Suid-Afrika, Grondkundevereniging van

Suid-Afrika en die Hortologievereniging van Suid-Afrika. Martiens is verantwoordelik vir algemene landboukundige werk by NWK soos:

Probleemondersoeke by boere ten opsigte van gewasproduksie

Strategiese geïntegreerde boerderybeplannings

Hy hanteer ook NWK se grondboonsaadeise

Tree as deskundige op in regsgedinge.

RICK KLEYN – GAUTENG

Rick Kleyn is ‘n raadgewende dierevoedingkundige met wye ervaring in beide voermeulens en met pluimvee-integreerders, sowel as aansienlike ondervinding in optimaliseringstelsels en die implementering daarvan in die veevoer- en voedselindustrie. Hy is die stigter van Spesfeed, ‘n

voedingsadviesmaatskappy wat in 1989 gestig is om professionele voedingsdienste aan veeprodusente en die veevoerbedryf te verskaf.

Hy werk hoofsaaklik in Afrika, maar het aansienlike blootstelling aan Europese en Asiatiese produksiestelsels gehad, en hy is genooi om by konferensies op alle vastelande te praat. Rick was nog altyd passievol daaroor om kennis te deel, en sy kwartaallikse nuusbrief – wat al amper 20 jaar lank gepubliseer word – bly ‘n hoogs verwagte lees in die posbus van die bedryf.

Hy het ook in 2013 ‘n boek gepubliseer met die titel Chicken Nutrition: A Guide for nutritionists and poultry professionals met die doel om die goue reëls van pluimveevoeding aan te leer. Sy tweede boek, Broiler Nutrition: Masterclass, is in 2020 gepubliseer.

Rick het die afgelope paar dekades inleidende kursusse en pluimveevoeding-meesterklasse aangebied, is ‘n gereelde aanbieder by pluimveevoedingkongresse en -simposia regoor die wêreld en word hoog

aangeslaan as een van die voorste geeste in hierdie arena.

Bron: Landbouskrywers SA Noord