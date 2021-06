Landbouskoue hoopvol ondanks pandemie-uitdagings

This post is also available in: English

Artikel verskaf

14 Junie 2021

Die meeste landbouskoue staan nie vandag nie, hulle lê of kruip, en ingryping is dringend nodig, sê Johan Ehlers, Hoof Uitvoerende Beampte van Agri-Expo.

Tog is daar hoop vir landbouskoue, wat deur dr Ivan Meyer, die Wes-Kaapse Minister van Landbou, as sentraal in plaaslike ekonomiese ontwikkeling beskou word.

Die stand en toekoms van plattelandse landbouskoue was in die kollig tydens Agri-Expo se jaarlikse Ledeskou-vergadering wat op Vrydag 11 Junie 2021 by Diamant Estate buite die Paarl gehou is. Dié byeenkoms van landbouskoue wat lid is van Kaap die Goeie Hoop Landbougenootskap is deur meer as 50 afgevaardigdes van skoue in die Wes- en Noord-Kaap bygewoon.

Die doel van die byeenkoms is om jaarliks ‘n platform te skep om idees uit te ruil, nuwe denkpatrone te stimuleer, tendense in landbou te bespreek en skoudatums te koördineer. Vanjaar se tema was Hoop in uitdagende tye, met verskeie plaaslike rolspelers asook ‘n internasionale skou wat verhale van hoop gedeel het.

Ehlers het gesê landbouskoue trek swaar as gevolg van die COVID-19-pandemie en dit is noodsaaklik om in te gryp om die toekoms van landbouskoue te verseker. In sy oorsig van Covid-protokolle het Ehlers daarop gewys dat beperkings op die hoeveelheid besoekers nie konsekwent toegepas word vir verskillende geleenthede soos landbouskoue en markte nie. “Ons soek konsekwentheid van die regering wat beperkings op geleenthede betref,” het Ehlers gesê.

LANDBOUSKOUE IS PLAASLIKE EKONOMIESE ONTWIKKELING

In Australië het die regering in 2020 ‘n ekstra toekenning van 36 miljoen Australiese dollar (R382 miljoen) aan landbougenootskappe bewillig ná die meeste landbouskoue afgestel is. Volgens Ehlers het verskeie landbouskoue in die Wes-Kaap, waarvan vele vanjaar vir die tweede agtereenvolgende jaar afgestel is, danksy die inisiatief van Agri-Expo gebaat by ‘n spesiale ministeriële toekenning van dr Ivan Meyer, die Wes-Kaapse Minister van Landbou. Meyer het in sy toespraak die belangrikheid van landbouskoue se ekononomiese impak en werkskepping in plaaslike gemeenskappe beklemtoon, asook skoue se bydrae tot sosiale samehorigheid. Meyer het samewerking tussen skoue en munisipaliteite tot ‘n prioriteit verklaar, want “landbouskoue is sentraal in plaaslike ekonomiese ontwikkeling”.

‘N SKOU MAAK ‘N PLAN – VAN HITTE-OPSPORING TOT R100 000 SE HAMBURGERS

John Bennet, Ringmeester van die Sydney Royal skou in Australië, het regstreeks via Zoom ingeskakel om te vertel hoe hierdie skou, wat in 2020 slegs twee weke voor die skoudatum gekanselleer is, moes aanpas om wel in 2021 te kon skou. Volgens Bennet werk beperkings in Sydney op een persoon wat per twee vierkante meter toegelaat word, ongeag binne of buite. Daarom kon die Sydney Royal skou met Covid-protokolle oor twaalf dae 800 000 besoekers ontvang, meer as 60 000 besoekers per dag. Hulle het veral tegnologie ingespan soos hitte-opsporing wat gebruik is vir skarebeheer eerder as om individue te tel.

Jurie Uys van Heidelberg Skou het vertel hoe hierdie landbougenootskap met die ondersteuning van die hele gemeenskap meer as R100 000 kon insamel toe hulle 2 731 hamburgers oor twee dae in April verkoop het. “Die resultaat is dat ons die skougronde se hekke vir ‘n verdere 11 maande kan oophou,” het Uys gesê.

Isabeau Botha, Korporatiewe Kommunikasiebestuurder van Agri-Expo, het opleiding gegee oor hoe landbouskoue in uitdagende tye slim kan kommunikeer. Botha het die “waarde van dinge op ‘n ander manier doen, die waarde van konsekwentheid en die waarde van samewerking” met verwysing na onlangse Agri-Expo projekte en bemarkingsveldtogte bespreek.

Pierre Vlok, BKB Bestuurder: Wol en Bokhaar (Wes-streek) het die Wes-Kaapse landbouskoue uitgesonder vir hul netheid en hoë standaard, die landboumedia bedank vir die blootstelling wat aan hierdie skoue gegee word, en Suid-Afrikaanse telers geloof vir die “reusesprong op die gebied van teelvordering oor die laaste dekade”.

Kaap die Goeie Hoop Landbougenootskap is in 1831 gestig en is die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika. Agri-Expo is in 1996 as bemarkingsnaam gevestig. Die organisasie bevorder die beeld van landbou deur bemarkingsinisiatiewe en die aanbied van geleenthede. Vir meer inligting, besoek www.agriexpo.co.za, volg Agri-Expo op sosiale media, of kontak Agri-Expo by 021 975 4440 of admin@agriexpo.co.za.