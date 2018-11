Landbougemeenskappe se betrokkenheid help dat aanvalle daal

This post is also available in: English

Die betrokkenheid en paraatheid van landbougemeenskappe by die bevordering van hulle veiligheid, dra daartoe by dat plaasaanvalle in die Vrystaat afgeneem het. Só sê dr Jane Buys, veiligheidsrisiko-analis van Vrystaat Landbou (VL), oor die afname in aanvalle wanneer 2018 en 2017, vanaf Januarie tot 16 Oktober, met mekaar vergelyk word.

Die aantal moorde in die provinsie was egter vanjaar meer as verlede jaar. Die VKB/VL Veiligheidslessenaar se inligting toon dat daar in 2018 in dié tyd altesaam 30 plaasaanvalle in die Vrystaat was. Hiervan was vyf moordvoorvalle met ses slagoffers. In 2017 was daar in dieselfde tydperk 57 aanvalle in die provinsie. Hiervan was drie moord-insidente met drie moorde.

Nie net het die getal Vrystaatse plaasaanvalle gedaal nie, maar is 23 plaasaanvalle ook in 2018 voorkom. Dit is inligting volgens die VKB/VL Veiligheidslessenaar. Laasgenoemde voorkomings het by die volgende clusters, Ficksburg (een), Kroonstad (twee), Parkweg (drie), Phuthaditjhaba (een), Smithfield (drie), Thabong (twee), Trompsburg (drie), Welkom (vier) en Zamdela (vier) plaasgevind.

Volgens Buys is daar ’n paar redes wat die voorkoming van plaasaanvalle moontlik maak. “Dit kom as gevolg van vooraf inligting wat vanaf landbougemeenskappe en die Suid-Afrikaanse Polisiediens bekom word waar toekomstige aanvallers navrae rig rakende items op plase en eienaars,” sê sy. “Die inligting word dan aan landboboere en/of die polisie deurgegee.”

Danksy vennote soos OVK is VL in staat om die veiligheid van sy lede te help bevorder. OVK het op 18 Oktober 2018, by ’n vergadering van VL se uitvoerende bestuur naby Brandfort, ’n nuwe Toyota bakkie aan VL oorhandig. Dit sal deur die VKB/VL Veiligheidslessenaar gebruik word om byvoorbeeld vergaderings, berade en werkswinkels regoor die provinsie en elders by te woon.

Bron: Vrystaat Landbou Nuusflitse